Doğru yolun tarifi elbette çok; evet herkesi mutlu ederek siyaset mümkün olsaydı palyaçolar açık ara en iyisi olurdu.

Bu ülkede bazı güç odaklarına rahatsızlık vermişsek ve bunun sonucunda “ilahlar” tarafından hedefe konmuşsak hiç sorun değil. Ben bildiğim yoldan şaşmam bildiğimi de söylemekten korkmam.

14 günde ülke bütçesinin 8’de 1 oranında kaynağı belli olmayan paranın sisteme girdiği bir ülkede karanlık tarafın gücünün ne olduğunu varın siz hesap edin.

İhalesiz liman izinleri, bet izinleri ile işlerinin bir kısmını döndüren ülkenin bazı medya finansörleri elbette bağıracak.

Sabah uyanan bakanların kurdelelerini kestikleri bazı büyük patronlara şirin görünmek ve birlikte iş tutmak onların işi.

Bu şehrin tonlarca problemi var, bu şehiri batıranların yargıya çıkarılmadığı bu hazin ortamda tüm problemlere karşın yılmadan çalışmaya ve bulduğumuz her kuruşu doğru değerlendirmeye devam edeceğiz.

(Mehmet Harmancı)





Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay süreci iyice hız kazandı. Saflar belirlenirken, halen Türkiye kanadının taraf olmasını, bir işaret vermesini bekleyenler var. Türkiye kanadı dediğim de Ak Parti. Şu ana kadar Ak Parti bir adaydan yana tavır almadı, umarım da almaz. Alınca ne olduğunu gördük

Denizaşırı işaret bekleyenler var; var da, ilk adımı deniz aşırı milletvekilimiz Hüseyin Özgürgün attı. Hasan Taçoy’a tepki gösterdi. Bu tepki aslında diğer iki adaya da destek anlamında. Özgürgün, Taçoy’u UBP tabanına şikayet etti. Ederken bana da “tetikçi” dedi

Benle ilgili kısmı düz geçeceğim. Taçoy’a neden tepkili? “Yemin etmeden milletvekili olamaz. Her halükarda havaalanına indiğinde problem yaşayacak” gibi bir ifade kullanmış Hasan Taçoy. Bunu güvenilirliğini sarsmak olarak algılanış Hüseyin Özgürgün

Hüseyin Özgürgün, tabandan kopmuyor. Gerek telefon aracılığı ile, gerek İstanbul’a yapılan ziyaretlerde hep UBP ile iç içe… Vekaletname vererek tabandan adaylık için sıra isteyecek. Belki de seçilen Başkan, kendisine Lefkoşa’dan kontenjanla sıra verecek

Tartışılan da aslında bu. “Burada değilsin, istifa ettin, kavga içerisinde yoksun, zembille ineceksin…” Bunların tamamı Özgürgün’ün kulağına gidiyor. Bir de bankada dökümleri mahkemeye sunulan paralar. Az değil. Bunun hesabının verilmesi beklentisi de yüksek

Özgürgün, bunun bir komplo olduğunu, kendisinin Ersin Tatar- Kudret Özersay hükümetinin kurulması için kenara itildiğini, Taçoy’un başını çektiği bir ekibin ise dokunulmazlığının kaldırılması için mücadele ettiğini düşünüyor. Taçoy öfkesi bundan

(Hüseyin Ekmekçi)



Dün trafikte, iki eli de direksiyonda ve tüm dikkatini yola vermiş bir sürücü gördüm...

Yadırgadım ilk bakışta... özlemişim bu görüntüyü...

Ülkede arada sırada güzel şeyler de oluyor demek ki!...

(Raif Uzkan)





Çok basit bir sorum var. Muhalefet partileri, sosyal demokratlar, sosyalistler, devrimciler imar planları ile ilgili düşünceniz nedir? Böyle kem küm etmeden “bu böyle olabilir ama şöyle, günün sonunda böyle” demeden 1 a4 kağıdını geçmeyecek, 2 cümle de olur, bizleri bilgilendirebilir misiniz?

(Merter Refikoğlu)





Utanç duygusunun kaybolduğu yerdeyiz ve buna “özlenen nokta” diyorlar!

Özlenen nokta, gelecek belirsizliği mi?

Türk Lirası’yla birlikte erimek mi özlenen nokta?

Avrupalı değerlerden giderek uzaklaşmak ve tam bir “alt yönetim”e dönüşmek mi?

Mafyanın, kirli paranın, korsanlığın, kaçakçılığın, sömürünün sıradanlaştığı ve tetikçilerin devlet kademesinde karşılandığı yer mi özlenen nokta?

“İki Ayrı Devletli” çözüm öneren ama “Birleşmiş Milletler’in bizi tanıması şu an için gerçekçi değil” diyen diplomatik hokkabazlar hepimizi bir uçuruma sürüklemek istiyorlar.

Özlenen nokta olarak da bu ülke insanına dünyada “görünmezlik” öneriyorlar.

(Cenk Mutluyakalı)