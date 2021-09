Ani ölümler arttı paniği yaşıyoruz. Bu konuda hepimizin yaşadığı anksiyete nöbetlerini ben de yaşıyordum. Her duyduğum ölümü Corona'ya veya aşıya bağlamak için nerdeyse insanların seceresini araştırıyordum! Corona geçirmiş mi, aşı olmuş mu, herhangi bir hastalığı var mıydı vs!!! Bir önceki gün Lefkoşa Türk Belediyesi Defin İşlerini arayarak ölüm oranları hakkında bilgi sordum! Ölüm oranları önceki yıllarla benzer veya yakınsa rahat bir nefes alacaktım! NETEKİM düşündüğüm gibi de oldu. LTB verilerine göre aylık ölüm oranlarında herhangi bir artış YOK! Üç aşağa, beş yukarı sayılar aynı! Benim gibi bu konuda panik yaşayanlar biraz olsun rahatlar diye paylaşmak istedim.

(Alev Şensoy)





Neden mi 12'den sonra sokağa çıkma yasağı devam eder...

Ya hükümet balkabağına dönüşmemizden gorkar ya da Casino müşterileri sabaha kadar içerde galıp daha fazla yolunsun diye

(Ahmet Vamık)





Vatandaşlıkta Yeni Trend...

Vatandaş olabilmek için ülkede 5 yıl kesintisiz kalmak, Bir hastalığın olmaması, aileni geçindirecek gelirinin yanında iyi karakter sahibi olmanız gerekiyor....

Bunun yanında eksiksiz beş yıl dolduktan sonra torpil için güçlü bir tanıdık, sağlık kurulu, Muhaceret gibi maratona benzer bir süreç de extrası...

Ondan sonra da içişlerine çağrılıp, size özgü çok zor bir süreçte sizin için aşırı efor harcandığını, sizi kimin vatandaş yaptığını görmenizi ve unutmamanızı son bir kez daha görmenizi sağladıktan sonra bizzat elden vatandaşlık belgesini alıyorsunuz...

Peki üç günde vatandaş olanlarda süreç nedir...

Yasa diyor ki Sanayi, Ticaret, Turizm, Sosyal ve Ekonomik konularında yatırım yapmak, veya Bilim teknik siyaset ve kültür konularında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişiler...

Yurttaşlığa alınması Bakanlar kurulunca zorunlu olanlar diyor...

Dünya Ülkeleri kişiye vatandaşlık vermek için kişiden Yarım milyon Euro alırken, bizler para alma yerine vatandaşlığın yanında üstüne ciddi Rant veya yüksek maaş bile veriyoruz...

Yani adama bir proje yarışması açılmış ve birinci gelmiş gibi hem tonla para vereceksiniz, üstüne üstlük kendini, eşini ve bütün çocuklarını da vatandaş yapacaksınız.

Yılardır ikinci metodla yani Bakanlar kurulu kararları İle vatandaş yapılan belki de onbinlerce yeni vatandaşımız bu kıstasa göre yapıldı...

Bilim teknik siyaset ve kültür konularında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek bu kıstastaki onbinlerce kişi nerde, bu kıstaslarda olanı gören varsa bana da söylesin...

(Gürsel Uzun)







2.5 milyon dolarlık utanç!

Asya bebeğin ihtiyaç duyduğu 2.5 milyon dolar tutarındaki ilacı ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ karşıladı ve bebeğimiz Güney Kıbrıs’a nakledildi…

Bu gelişmelerin olduğu saatlerde, Asya bebeğin tedavisi için sadece 10 bin TL bağışta bulunan KKTC Devleti’nin Başbakanı Ersan Saner, KKTC güzellerini ağırlıyordu!

Ahh ki ne ahh…

Bazen sadece cümleleri okuduğunuzda yoruma bile gerek duymazsınız..

Sadece öfkelenirsiniz..

Asya bebeğin Türkiye’ye tedavi için nakledilmesi ve ilacı alabilmesi için gerekli olan vatandaşlık prosedürlerinin yerine getirilebilmesi için uğraş verilmesi gereken günlerde ve saatlerde ise Ersan Bey kurultayda destek bulabilmek için eski Başkan Hüseyin Özgürgün’ün İstanbul’daki evinde kahve içiyordu…

İşte yukarıdaki cümleleri ard arda okuduğumda bende de beliren his bu; öfke!

İşte devlet yönetme vizyonumuz bu!

Üzülüyorum ama maalesef gerçeğimiz bu!

(Aytuğ Türkkan)