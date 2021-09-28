Sağlık insan hakkıdır ve ırk tanımaz...

Asya bebek...Onun tedavisini KKTC- Güney Kıbrıs yarışına alet etmek insanlık dışıdır... "Güney sahip çıktı" diyenlere "Rumcu, Rum propagandası yapıyor" demek kadar , "Başbakan 10 bin TL verdi" diye alay etmek de insani değildir! Evet Kıbrıs Rum Yönetimi devreye girdi ve Asyamız tedavi için şu anda oraya gidiyor... Zaten yeterince zaman kaybeden Asya bebeğin yaşama hakkını böylesine kısır ve çirkin tartışmalarla kirletmeye hakkımız yok! İmkanları ve yüreği yetenin yaptığı her yardım Asya için çok kıymetlidir... Yeter ki o yaşasın...

(Gizem Özgeç)





Bir de şu Lefkoşa Türk Belediyesi her gün yatıp-kalkıp "Nasıl Lefkoşa'da zaten keşmekeş olan trafiği, daha da kaosa sürüklerim?" diye düşünmese...

Bir şekilde yürüyen ve ilerleyen trafiği tıkamak bizde ata sporu olmasa...

Yeni hafta için, Allah'tan herkese akıl-izan ve sabırlar vermesini diliyorum...

(Raif Uzkan)



Bir hayvanı yaşatmak ve kurtarabilmek varken ölümüne sebep olup ondan sonra da üste çıkmaya çalışmak mıdır hayvanseverlik?

Yasa tanımaz, veteriner hekimden daha çok bilen, 5dk uzakta bu konuda uzman kadrosuyla Dünya standardlarında iş çıkaran bir Merkez varken iletişim kurmayıp kendi kafasına göre teşhis koymadan kendine göre tedavi uygulayan ve hepsinin üstüne iyi ve doğru birşey yaptığını zanneden insanlar var bu ülkede.

Bir de benim ona vermeye çalıştığım bilgiyi itham olarak, tehdit olarak algılıyor. Ben itham falan etmedim, yaptığının yanlış ve yasadışı olduğunu açık ve seçik bir biçimde yazdım, cevap? bana yasalarla gelme... Çok ama çok üzücü bir durum...

İşin en kötüsü de ben alaylıyım diyerek kendini savunan, veteriner hekimlerden daha fazlasını bildiğini iddia eden, bir doğa hayvanının ölümüne sebep olan bu kişi için çok büyük ihtimalle ne Çevre Koruma Dairesi, ne Veteriner Dairesi ne de Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği herhangi bir işlem yapmayacaklar. Bu kişi bu şekilde düşünmeye, bu şekilde davranmaya ve bu yanlışlara inanmaya devam edecek... Yazık, çok yazık...

(Kemal Basat)



Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Asya Bebeğin 2,5 Milyon dolarlık tedavisini üstlenmesi çok değerli bir olay. Tüm siyasi tartışmalar bir tarafa umarım Asya en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bu akşam 20:00’da Girne Amfi Tiyatrodaki yardım konseri, aylardır sokaklarda, soyal medyada elinden geleni yapan yüzlerce gönüllü insan, inanılmaz bir efor ortaya koydu. Devletimiz duyarsız ancak insanımız vicdan sahibi.

Meseleye Asya Bebek dışındaki diğer çocukların ve nadir hastalıkların tedavisine da çözüm bulacak şekilde yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. “Kudretli Türkiye Cumhuriyeti veya Kudretli Kıbrıs Cumhuriyeti’ne el açan zavallı Kıbrıslı Türkler” kurgusu bu halkın kaderi değildir. Asya için 505 Bin Gsm faturasından belli bir miktar kesilerek bir fon oluşturulması için Devrim Barçın ve Cüneyt Çerkez ile birlikte hazırladığımız yasa önerisini meclisteki tüm siyasi partilere ulaştırdık. Tümü de konuya olumlu baktılar. Bence sürecin devamında bu durumdaki diğer hastaların yararlanabilmesi için “Ender Görülen Hastalıklar” fonu oluşturulmalı. Kamusal sağlık hakkı bugün başkaları, yarın hepimiz için. Mevcut hükümete veya yeni gelecek bir başka hükümete küfretmekle sadece geçici olarak deşarj oluruz ama sorunlar ancak ortak akılla çözülür…

(Mehmet Ekin Vaiz)





Bugün vicdan sahibi tüm Kıbrıs Türkleri Asya bebeğe yapılanları sorgulamalıdırlar. Sadece 1 tek yandaş şirketciğinin 450 milyon vergi borcunu silen bu zihniyetin bir bebeğin tedavisinden kaçınması insanlık suçudur. Peki neden? o bebek Kıbrıslı olduğu için mi ?

(Kubilay Merttuna)



