Dün gece arabayla turlayalım dedik. Şehirlerde, kentlerde çok ciddi bir aydınlatma problemi var ve bu durum sürücüler için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bir çok bölgede sokak lambaları çalışmıyor.

Eski turuncu ışık yayan sokak aydınlatmalarına göre, mevcut çalışan bazı ışıklar da ancak kendi kendini aydınlatıyor...

Buna ilaveten, yola dikkatsizce geri geri çıkmaya çalışan araç sürücülerinin yaşattığı tehlikeler bir yana, çemberlerde de durmak yerine geldiği hızda çemberden geçmeye çalışanlar da ayrı bir dert.

Her hangi bir kurumu hedef gösterme, derdinde/niyetinde değilim.

Lakin, her geçen gün ciddi anlamda gerilemeyi iliklerimize kadar yaşıyoruz.

Her geçen gün, kendi ülkemize yabancılaşarak "Burada ne işim var" dediğimiz anlar, daha sık oluyor.

Herkesin başını iki elinin arasına alıp da bu döngüden nasıl çıkılır diye düşünmesinin vakti çoktan geçti.

Gerçekten hepimize yazık oluyor.

(Aral Moral)



Sabah bir market muhabbeti:

Ben: Abi anlat bana mantığını ya; 1 kilo domates 12 TL, 1 kilo hıyar 0.95 kuruş…

Komşum: Uyun ama; güneyde domates kilosu 4 Euro. Belli ki eyisi ora kaçar, biz da kötüsüne 12 TL veririz.

Başbakan Ersan Saner’in bahsettiği Ayşaba- Fatmaba piyasa denetimini tamamladık; ama domates halen 11-12 TL ve domatesten başka her yere benzer…

NOT: Domates almadan kaçtım, kayınpeder yollamış, bedavaya geldi…

(Hüseyin Ekmekçi)



Aşırı güzellik veya yakışıklılık falan bir yere kadar.

Bir yerden sonra oturup sohbet edemediğin, birlikte gülüp eğlenemediğin,

bir sıkıntın olduğunda akıl alamadığın ya da sana bir şeyler katmayan kimseye tahammül edemiyorsunuz.

Her şeyin sonunda zekâ ve karakter kazanıyor.

Her zaman inandığım bir şey vardır;

iyi kalpli olmak mükemmel olmaktan

çok daha iyidir.

(Ahmet İkidreli)



Ben Bandabuliya çoçuğuyum. Bandabuliyada büyüdüm. Toplanan ürünler, hiç bir zaman bir kasaya konmazdı. Toptancı, tasnif edilmemiş ürünü kabul etmezdi. Birinci sınıf domatesi, Bandabuliyanın lüx kısmında satarlardı. 2.sınıf malları da rahmetlik Zerzevatçı Garip Bubam, arabacıkta satardı. Toptancıda bekleyen ikinci sınıf ürünleri de "ya beleşe" Ucuzcu Sallingaro satardı. Şimdi hepsi bir yerde, tek fiyata satılır. 3 gün sonra da toplanıp çöpe atılır.

(Hüseyin Garip)



Kafama takılan bişey var;

Aşısız girilemeyecek yerler arasında GECE KLÜBÜ yazıyor.

Yasal tanımı nedir merak ediyorum!

Restoran-Meyhane-Pastane-Cafe-Kahvehane-Kıraathane-Sinema-Ofis-Konser-Otel-Toplu dans-Müzik-Casino-Bar-Club gibi yerler açıkça belirtildi ve bir de GECE KLÜBÜ yazıldı.

Gece Klübündeki ticarete karşı olan bir kitle var malum. Ve o kitleye de GECE KLÜBÜNDE iddia edilen ticaretin yapılmadığı söyleniyor.

Bu tabloda belirtilen birçok sektör var ama GECE KLÜBÜ ayrıca belirtildi.

GECE KLÜBÜ’nden kasıt nedir?

Yukarıda yazdım sektörleri tek tek müzikten sinemaya, bara konsere cluba kadar ayrıca belirtilmiş.

O zaman GECE KLÜBÜ diye belirtilen sektörde ne gibi bir iş yapılıyor da aşısız giriş yasak!

Ciddi ciddi soruyorum Devletin yaptığı bu açıklamada belirtilen GECE KLÜBÜ’nden kast edilen nedir?

(Ahmet Özsoy)