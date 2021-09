Antijen testine gittik, normalde hem buruna hem ağza sokulurdu. Sadece buruna sokup uzun tuttular. Dedim hayırdır. Devletin ücretsiz testleri olunca diyor böyle sadece burun. Bir haftaya devletin ücretsiz testler her halde sade yanak sıkarak olacak… :))

(Mehmet Ekin Vaiz)



Herkesin bir planı var… Ama, plan yapan herkes de bir başkasına güveniyor…

Kendi planımı kendim yaparım; sadece kaderin bir planı varsa bilmem; ona gücüm yetmez…

Kimse bana güvenerek bir plan yapmasın…

Ben böyle iyiyim…

Anam hep der…

Gurda sormuşlar; “Neden boynun kalın…?”

Demiş ki; “Kendi işimi kendim yaparım…”

Öyle…

(Hüseyin Ekmekçi)



‘Vergi’ bilinci ve adaleti kadar bu vergilerin toplumsal hizmete dönüşümü ve altyapıya yatırım boyutunu da konuşmalıyız!

Kim ne kadar vergi ödüyor, ne kadar kaçırıyor ve ‘vergiler’ ülkeye ne kadar yansıyor ve ne kadarı toplumdan kaçırılıyor, meraktayım.

Çok zor zamanlarda, alın teriyle kazananlara ve paylaşanlara selam olsun.

(Cenk Mutluyakalı)



Bu elektrik ve yakıt sorunu çözülünce ;

1. Kişi başına düşen gelir 20.000 USD olacak.

2 Cari açık yerini cari fazlaya bırakacak.

3. Alsancak yolu bitecek.

4. Lefke çift yolu bitecek.

5. Gönyeli çemberine dönel kavşak yapılacak.

6. Çatalköy Çevre yolu projesi başlayacak.

7. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu eksik bölümleri tamamlanacak.

8. İnternet’te 5G dönemi başlaycak.

9. Yeni Havalimanı açılacak.

10. Lefkoşa Yeni hastane projesi bitecek.

11. Güzelyurt Hastanesi devam eden projesi bitecek.

12. Girne hastanesi projesi tamamlanacak.

13. Ülkeye gelen turist sayısı 10 Milyon’a çıkacak.

14. Tarım Master Planı Hayata geçecek.

15. Güzelyurt Tünelinden su akışı başlayacak Mesarya ovasına su ulaşacak.

16. Tek tip sosyal güvenlik hayata geçirilecek.

17. Lefkoşa Cumhuriyet Parkı Projesi tamamlanacak.

18. Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projeleri tamamlanacak.

19. Kapalı Maraş’a ilk yasal sakinleri yerleşmeye başlayacak.

20. İlk Cruise Gemisi Mağusa Limanı’na giriş yapacak.

21. Ülkedeki öğrenci sayısı nitelikli olarak artacak 200 bin öğrenci hedefine ulaşılacak.

22. Pandemide sürü bağışıklığı eşiğine ulaşılacak.

23. Telekom kamu özel ortaklğı ile ilk yatırımlarını yapmaya başlayacak.

24. Ormanlık alanlara 2 milyon yeni fidan dikilecek.

25. Yangın söndürme helikopteri alınacak.

26. KKTC’nin ilk uydusu uzaya fırlatılacak.

Ve daha niceleri… Özetle her şey, o yakıta bağlı. YOKSA 365 GÜNDÜR tek konumuz neden bu olsun ki? Aksini düşünmek salaklık olur

(Özdemir Tokel)



Genelde diasporanın daha fazla milliyetçi olması beklenirken Anastasiadis milliyetçi damarının diasporadan bile kat be kat fazla olduğunu herkese gösterdi. Ne hakla Amerika'daki Ortodoks Başpiskobos'u oradaki Türk evinin açılışına gidermiş!

(Mete Hatay)