Bir türlü Kıbrıs'a Kıbrıs gibi bakamamak Kıbrıs'a uygun bir gelecek hayal edememek ne kötü bir durum. "Singapur gibi olsun" demiş Başbakan. Tatar da Maraş'ı Las Vegas yapacaktı. Kosavalaşama bir dönem modaydı. Tayvan örneği başka bir dönem. Turizmin Antalyalaşma girişimini de yaşadık, Monte Karlolaşma dönemini de. Ama en önemlisi Erdoğan "bizde ne olacaksa sizde de o olacak" demişti. Yani bizi ille başkalaştıracaklar. Uysa da uymasa da, ille birileri bize bir elbise biçiyor! Durun bakalım en sonunda ne olup çıkacağız!

(Mete Hatay)





Hüseyin Ekmekçi 'yi sanırım 1980'lerden beri, Cenk Mutluyakalı 'yı 1990'dan beri, Rasıh Rasih Reşat 'ı 1991'den beri, Artun Çağa'yı 2000'li yılların başından beri tanırım....

Mesleki yetkinlikleri, objektif ve içten yorumları, cemiyetleri içerisindeki duruşları ile BRT'de program yapmaları kuruma sadece değer katar...

Yozlaşmış düşünceler ve eski tip psikolojik harekat teknikleri ile algı yaratma derdinde olanların artık kıymeti harbiyesi kalmadı...

(Ahmet Muhtaroğlu)







Çok dikkatli olalım!



Gece dolunay vardı, etkisi birkaç gün daha sürecek.

2 gün sonra ise hem sonbahar ekinoksu, yani günler ve geceler eşit olacak, hem de Başak Burcu yerini Terazi Burcuna bırakacak. Astrolojik olarak da yıldızlar tehlikeli bir biçim almış durumda.

Bu durumdan etkilenen 3 silahşörler, düzeltiyorum, 3 Erliaşörler de hastrolojik olarak çok tehlikeli bir döneme giriyor.

Ay boyunca, ama özelikle 21 -25 Eylül periyodunda her türlü gaf, patavatsızlık, dil sürçmesi ve dahi yanlış icraat ve sağa sola çemkirmeler, alakaya garabiber söylemler görülmesi kuvvetle muhtemeldir.

Halkımızın dikkatli olması ve şebekede her an bir Er..n varmış gibi davranması rica olunur.

(Cenk Özdağ)



UBP toplantı odasında masa başına oturan AKP yetkililerinin kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağına, hükümeti kiminle kuracağınıza, parti başkanınızın kimin seçileceğine, bakanlarınızın listesini sizleri azarlayarak söylediklerinde ve sizler talimatları yerine getirdiğinizde yine bizler karşı çıktıydık. Şimdi sizin yalakalığınızdan dolayı mesleklerimize dil uzatılmasına yine bizler karşı çıkacağız.

(Merter Refikoğlu)



Haftalar birbirini kovalıyor ama; ülke ekonomisini ayakta tutacak, hayatı ucuzlatacak, istihdamı artıracak, alım gücünü yükseltecek, üretimi geliştirecek adımlar göremiyoruz. Ekim ayı, siyasi krizlere gebe, şimdi herkes kendine yol yapma derdinde

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretlerinden kafayı kaldıramıyor. Öyle, bu dönemde prim yapıyor. “Türkiye beni çok seviyor” cümlesi önemli de, “ben de kendi halkımı çok seviyorum ve onlar için çalışıyorum” cümlesi de en az o kadar kıymetli

Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı, katıldığı bir parti programında, “1975 göçmeniyim diye beni bakan olarak hazmedemiyorlar” dedi. Ne ayıp, ne sığ, ne çirkin, ne faşist bir düşünce… Sayın Arıklı böyle yaparak çok tehlikeli bir oyun oynuyor ve buna da devam ediyor, iğrenç

Senelerce bu ülkede en ağır eleştiriler sağın Derviş Eroğlu’na yapıldı. Ergazili olduğu için? Böyle saçma bir gerekçe olabilir mi? Bu eleştirilerin nedeni işbilmezliğiniz, partizanlarımız, KıbTek’te alengirli işleriniz, ekonomi bakanı olarak kötü yönetmeniz olmasın?

Herkes başarısızlığına bir kalkan arıyor. Ben kendi adıma sayın Arıklı’yı neden eleştirdiğimi biliyorum. Aylardır KıbTek’e yakıt akacak iradeyi gösteremedi. Bir AKSA ve TPIC histerisi ile hareket etti. Neden? En iyi kendisi bilir. Ona da aynı kılıfı üretti: Türkiye kuruluşu..

Sayın Arıklı, “Kime hırsız dediyse” şimdi hepsiyle iş tutuyor. Ötesi de var, daha fazla söyletmesin. 40 dervişiz, birbirimizi bilmişiz. İş yapsın, icraat yapsın, hayatı ucuzlatsın, istihdamı artırsın… Bir bakanın aylardır sadece ve sadece ihale ve ihalecilerle anılması normal mi?

(Hüseyin Ekmekçi)