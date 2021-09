Herkese günaydınlar.

Maske konusunda iki küçük uyarı yapmak gerekiyor.

Çocuklara barbili, örümcek adamlı falan renkli maskeler almayın.

Çünkü birbirlerinin maskelerini beğenip değiş tokuş yapıyorlar.

Adı üstünde çocuk.

Çok tehlikeli.

Bir diğer konu ventilli maskeler.

Ventil nedir?

Maskenin üstünde plastik havalandırma deliği olan aparattır.

Ventilli maske sadece takanı korur.

Başkaları için maskesiz birey demektir.

Kullanmayın ve kullandırtmayın.

(Halil Hızal)





Bugün itibari ile takımlarımızın yeni Avrupa serüvenine başlayacağı bir sezonda Ülke puanı ve desteği açısından dolayı öncü olarak etrafımdaki arkadaşlarımı rencide etme incitme laf atma şaka yapma bağlamında paylaşımlar yapmayacağıma karar verdim. Özellikle GSli arkadaş ve kardeşlerinden aynı hassasiyeti inşallah göreceğiz Beşiktaşlılar olarak. Bu ön yargıyı ne kadar GS kulübü başlatsa da bugün itibariyle bitirme taraftarıyım. Türkiye ligi için söz vermiyorum ama…

(Hasan Akar)





Pandemi dönemi bizlere gösterdi ki, yerli üretim çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Girdiler mi ucuzluyor? üretim maliyeti mi düşüyor? Akaryakıta zam, gaza zam, vergilere zam, girdilere zam… Her şeyin vatandaşın başına çöktüğü, kamunun özele zulmettiği zamanlardan geçiyoruz

Bakanlar Kurulu dün de toplandı, sessiz sedası dağıldı. Yarın resmî gazeteye bakacağız, göreceğiz. Yine onlarca vatandaşlık. Yine kurumların borçlanması, yine kurultaya, seçime dönük kararlar. Toplumsal tek bir adım görsek dişimizi kıracağız ama… Yok, mümkün değil

(Hüseyin Ekmekçi)



Üç aşı tamam. Antijen tamam. Hafta sonu maçlarına hazırım.

Peki sizce aşıları tamam seyirci olarak kaç kişi randevu alacak, sıraya girecek, ağzına burnuna çubuk sokturacak, sonucu bekleyecek ve para ödeyerek maç izlemek için stada gelecek.

Sağlık üst kurulu maçlarda seyirci istemiyorsa açıkça söylesin onlar rahat, biz rahat.

(Songuç Kürşad)





İngilizlerin de-sentralize çözüm önerileri en çok Rumları kızdırmış görünüyor. Anastasiadis'in, , İngiliz Elçiyi apar topar görüşmeye çağırıp kızdığını yazıyor Rum Basını... Rum Lider, Stephan Lille'e "BM çerçevesi dışındaki fikir ve önerilere hayır mesajını iletti..

(Levent Kutay)





4 kişilik bir ailenin her hafta PCR yaptığını ve kendini garantiye aldığını düşünsek. Ayda yarım asgari ücret eder. Ayrıca cumartesi pazar antijen de ücretli dediler . Kira banka borcu market vs derken 1 veya 2 asgari ücret ile geçinen bir aile aç kalırken, gelir durumu orta karar olan bir aile de ! Ay sonunu belki et tavuk almadan getirebilir. Gelir durumu iyi ve üst düzey olanlar beni ilgilendirmez şu durumda. Çünkü devlet sağlık hakkını gasp edip, bu işi ticarete döktü.

(Metin Şenol)