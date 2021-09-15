

Hangi akla hizmet anlamak mümkün, alana inen uçak kapısı alınan önlemler dolayısı ile açılmıyor, hiç mi düşünülmüyor uçak içinde 10 dakikadan fazla kapalı ortamda havalandırma olmadan 200 yolcunun bekletilmesi sağlık açısından sakıncalı olacağını. Böyle bir önlem olmaz, alınan kararı tekrar gözden geçirin lütfen.

(Metin Gültekin)



Lefkoşa Çevre Yolu, TC - KKTC ilişkilerinin analizi açısından çarpıcı bir örnek... Özellikle Lefkoşa trafiğinden mağdur olan birçok insan için bu yol, müthiş bir hizmet oldu. Şu anda Gönyeli Çemberi - Haspolat Çemberi arası eskiden özellikle yoğun saatlerde 45 dakika iken, şu anda 10 dakika. Peki bu hizmet için kime teşekkür etmeliyiz?

Mevcut KKTC Hükümetine mi? Hayır. Çünkü zaten gerek açılış biçimi, gerekse birçok hükümetin ( 4’lü Koalisyon, UBP-HP) niyeti ve isteğine karşın bu yolun açılışı mevcut Saner hükümeti dönemine denk getirildi ve bu o kadar aşikar yapıldı ki, KKTC Hükümeti fazlasıyla edilgen bir durumda.

Peki bu hizmet için Türkiye Hükümetine mi teşekkür etmeliyiz? Normal koşullarda evet ama KKTC koşullarında o da mümkün değil. Çünkü bu hizmet, yine herkesin gözüne sokulduğu üzere bütünsel bir siyasetin küçük bir parçası. Yani “Cumhurbaşkanınız ancak benim istediğim kişi olursa, Başbakanınız ancak ve sadece benim istediğim kişi olursa, o zaman size bir yol yaparım…” Hatta Başbakan Saner’in açıkça ifade ettiği biçimiyle “Kurultayda Türkiye ile olan ilişkilerimle adayım.”

Ortada kaliteli bir ulaşım hizmeti var, ki KKTC’de oldukça ender görülen bir durum. Ancak bu hizmeti sahiplenecek öznelerden biri aşırı pasif (KKTC Hükümeti) olduğu için bunu sahiplenemiyor. Diğer özne (TC Hükümeti) ise aşırı aktif olduğu için, ve hizmet demokrasinin feda edilmesi karşılığında verildiği için layıkınca kıymetini bulamıyor… Tüm bu karmaşanın içerisinde ise umut yine federasyon… İki toplumun birlilikte yaşama ve ortak devlet kurma iradesinde bir gelişme, bir değişim, bir ilerleme mi var? Hayır Güney Kıbrıs, defterlerden Atatürk sayfalarını yırtıyor (Ab Üyesi) , yarın Crans Montana olsa, gene Referandum olsa belki gene hayır diyecekler. Ama Kuzeydeki vesayet ve tahakküm rejimi, Federasyonu tek umut olarak yeniden ve yeniden üretmeye devam ediyor… Yani neticede yapılan yol güzel, ama demokrasi adına tutulan yol, yol değil…

(Mehmet Ekin Vaiz)





Bakanlar Kurulu toplandı; gündemdeki rutin konular görüşüldü…

Nedir rutin konular:

1- Vatandaşlıklar verildi

2- İhalesiz yakıt alımına devam

3- Yeni sözleşmeli istihdamlar

4- Geçit izinleri…

5- asgari ücrete bakılmadı Bile

6- Uçan araba işine gülündü

7- TÜK yeniden borçlandırıldı

8- BRT’ye istihdam yolu arandı

Aklıma gelen bunlar… varsa ekleyebilirsiniz.

(Hüseyin Ekmekçi)





Ne çok ölüm..ne çok genç ve beklenmedik ölüm..hic alışmayacağım.. alışamayacağım ne çok tatsız haber ..Kimse ölümsüz değil biliyoruz ama surata şiddetle inen tokatiyla irkiliyoruz hayatin belki de en gerçek yüzüyle..Rabbim zamansız vermesin ..eskiler ne der sırayı bozmasın.. sirasi mi olur..aci ama varmis ..insan yaşayarak görüyor öğreniyor..

Hayat bir gün o da bugün.. çok mu klişe oldu..ama öyle an var şimdi var bugün var..zaman öyle bir zaman ki akşam konuştuğu insani sabaha bulamayabiliyor insan..Kırmadan kırılmadan ..ve saçma şeylere takılıp dengemizi bozmadan sağlıkla ki en değerli şey aslında sağlıkla aldığımız nefes..kıymetini bilerek ve severek..yol almaya devam edeceğiz o meçhul son çizgisine kadar..yaşadık bitti diyeceğiz.. ardımızda samimi biseyler bırakmayı başarabilirsek te ne mutlu o bırakanlara diyorum..Rabbim sağlıkla ve o samimiyeti hak edene bahşetsin.

(Bala Kayadelen)









Geldiğimiz Son Durum;

Her yere soktuğunuz Burnunuzu, gereken yerlerde, Maskenin içine de soksaydınız, bugün bir çok şey, çok daha güzel olurdu..

(Togay Menekşeli)

