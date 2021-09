Okulumuz açıldı. Birçok öğrencinin heyecanı gözlerinden belliydi. Kolay değildi tabii 2 seneden sonra tekrar okula başlamak. Tıpkı ilk günkü gibiydi çocuklar. Benim çocuğum 1 hafta önceden başladı çantasını vs. hazırlamaya. Eminim arkadaşları da. Çocukların bu heyecanını beceriksizliklerinize kurban etmeyin. Vakalardaki olası artışta okulları değil kumarhaneleri, casinoları vs. kapatın önce. Bu çocukların hayatından çaldığınız iki yıla, daha fazla ekleme yapmayın.

(Salih Erşangil)





Çocuk olduk hepimiz… Kalbimiz temiz, zihnimiz öğrenmeye aç, saf, beyaz bir sayfa. İlk okul günü heyecanını yaşadık, koştuk bağırdık güldük okul bahçesinde.

Öğretmenlerimizi, ailelerimizi bazen dinledik, bazen kızdırdık, bazen sevindirdik, bazen üzdük.

Büyüdük… büyürken hayat hepimize farklı yönler çizdi, bazen biz yönlendirdik hayatımızı, bazen yönlendirildik.

Çocuğum yok. Okula çocuk gönderme, uğurlama duygusunu hiç yaşamadım ama arkadaşlarlarımın, sevdiklerimin çocuklarını okula gönderme heyecanını mutluluğunu en az onlar kadar yaşadım.

Çocuklar, aileler ve öğretmenler için çok güzel başarılı sağlıklı bir eğitim yılı dilerim

Okulları kapamayalım ! eğitim hakkını, çocukların okul heyecanını hiçbir şekilde engellemeyelim.

(Emir Ertorun)





Aşılanmanın tamamlanmadığı ve salgının sürdüğü bir dönemde okullar açılıyor.

Tüm çocuklara karşı anlayışlı, kararlı ,sabırlı, şefkatli ve destekleyici olmak zorundayız.

Ülkeye kolaylıklar diliyorum.

(Halil Hızal)





Salgın tüm hızla devam ederken, bu yaşam tarzımızla okulları uzun süre açık tutmayı başarmamız mümkün görülmüyor. Tercih yapmalıyız.

Bakın, geçtiğimiz hafta 0- 9 yaş arası 95, 10- 18 yaş arası ise 110 çocuk, yani ilk- orta eğitim yaşında 215 çocuk- genç pozitif. Temaslıları? Arkadaşları yani? Demem o ki, herkes sokakta. Bulaş okulda olmaz. Dışarıdan alıp okula taşıyoruz. Burada bir karar vermeliyiz

Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ortak çalışacak. Ciddi tedbirler var. Evden başlayarak, taşıma ve okul içerisindeki organizasyon kusursuz olmalı. Bu organizasyonu başaramazsak, okulları kapatmasak bile, kendiliğinden kapanacak.

PCR ve hızlı test önemli. Ancak, bunun için ciddi bir organizasyon şart. Çocuklarsa "test olun" demek yetmez. Okullarda test yapabilecek ekipler oluşturulmalı. Eczanelerin ve eczacıların devrede olması bir avantaj. Bu kuyruklara bir de öğrenciler eklendi, yazık

Bugün, Vadili- İnönü İlkokulu eğitime başlamayacak. Neden? 1 sekreter ve 6 öğretmen pozitif. Diğer öğretmenler temaslı. Bulaş nedeni bir taziye ziyareti. Bu örnek yıl içerisinde de artarak devam edebilir. Hepsine hazır olmalıyız.

Sınıflar çok kalabalık. 25 ve üzeri sınıflarda seyreltilmiş eğitime geçilecek. KTÖS tamamen seyreltilmiş eğitim istiyor. Bu konuda bir uzlaşı yok, eğitim bakanlığının uygulaması devrede. Bir çok okulda seyreltilmiş eğitimle yeni eğitim yılı başlayacak

Ne zaman duyuruldu bu? Cuma günü. Düşünsenize, bilmiyor mu bakanlık hangi okulda kaç öğrenci var? Bu kolay bir organizasyon olmayacak. Amma eğitim bakanlığı ve ekibinin işi bu. Öğretmenlerimizin de işi bu, hatta tek işi bu

Dershaneler, özel dersler hiç hız kesmedi. Özel okullar gerekli tedbirleri almakta zaaf yaşamadı, sınıf sayıları da dahil. O zaman kamu eğitim kurumlarının yetersizliğini anlamam mümkün değil. Kuralları belirlemek yetmez, uygulamak ve denetlemek de gerekiyor

Burada kilit kesim öğretmenler. “Seferberlik…” Her türlü

imkansızlığa rağmen, öğretmenlerin bir bütün olarak eğitimi ayakta tutması gerekiyor. “Şu yok, bu eksik” diyerek öğretmen eğitimden soğumamalı. Eylem kaldıracak durumda da değiliz

(Hüseyin Ekmekçi)