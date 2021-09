Covid: Aşı için bekle, test için bekle ! Yaşın kaç olursa olsun, sağlık durumunun hiç önemi yok ! Hastalıktan saklan, evinden çıkma ama aşı veya test için kalabalık içinde, sıcakta, soğukta, ayakta saatlerce bekle, hiç sesini çıkarma, sana reva görülen her şeyi kabul et. Aşı yoksa test yoksa seyahat özgürlüğün de yok. Sana hizmet için var olan devlet dairesi, hastane, okul, banka ne varsa aşın da olsa testin de olsa kapısında bekle. Sakın tepki verme, sus ! Aşıya rağmen hasta olursan da tek başına atlat veya öl. Sözün kısası, aşılı aşısız kış çok sert geçecek !

(Emir Ertorun)



Yalandan da olsa KKTC Milli takımı var mı? Şu an bu milli takımın başında bir teknik heyet var mı? U21 U18 U17 millilerimiz var mı?

Bu uluslararası milli takım takviminde KKTC Milli takımı toplandı mı?

Kimine göre yazdıklarım arı vızıltısı olabilir ama küçücük bir kelebek etkisi olsa biz mutlu oluruz...

Yeni dönemde ne değişti, neler değişecek takipçisiyiz...

(Tekin Birinci)



Bize lazım olan tek şey ilkeli insanlar... Duruşuyla, onuru ile, gururu ile haysiyeti ile İlkeli insanlar...

(Çiğdem Aydın)



Danimarka'da hükümet, Suriye'nin başkenti Şam'ın artık "güvenli bir bölge" olduğunu gerekçe göstererek Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başlamış..

Aklın yolu bir!

(Bala Kayadelen)



Sanırım sistem direk çöktü dün Girne de bugün da Lefkoşa da Antijen yaptım cevap gelmemekle birlikte sistem bana halen randevu verir. NOT: aradım labaratuarı temizmişim o kesin

(Serkan Şah)



Yeter artık bu ritüelci milliyetçilerden! İçinizde biraz yurtseverlik yok mu yahu? Milliyetçi dediğin yurtsever de olur. Babamızdan öyle gördük. Yurt sevgisiz halk olamaz ki! Herşey sadece sembolik törensel gösteriler mi sizin için? Her işi mış gibi yapıp, dağa taşa heykeller yapmak mı sizin milliyetçiliğiniz? Her fırsatta rap rap resmi geçit yapmak, koskoca çıkarma gemisini plajın tepesine yerleştirmek, Türkiye'den gelen her gördüğünüz gölge karşısında bile esas duruşa geçmek midir sizin milliyetçiliğiniz? Bir ceket iliklemedir gidiyor yahu!! Öte yandan iş değil palavra atma yarışı içine girmiş bir idare-i feciat. Bir yandan öte yakadan gelen palavracılara şirin görünmek için durmadan ters rövaşata atmalar, diğer taraftan iltimas fabrikası gibi çalışan bir yapı yaratmak. Ya Yurt sevgisi? İnsan sevgisi? Çevre? Sağlık? Eğitim? Huzur, Barış?

(Mete Hatay)



Batıracaklar!

Terle yoğrulmuş kurumlarımızı, imbikten süzülen ve bizi biz yapan değerlerimizi, asırlardır yıkılmayan kimliğimizi ve kültürümüzü örseleyerek gidecekler.

Çirkef yatağında bırakacaklar ülkeyi ve koltuklarından kalkarak, kaçacaklar.

Yoksullar çoğalacak onlar giderken…

Ne kaynak kalacak geriye, ne irade!

Ne haysiyet kalacak geride, ne idare!

Gidecekler ve geride bir ucube kalacak, iyice kirlenmiş bir bataklık, hesabı tutulamayan ve geri alınamayan yıkıntı bir yurttaşlık tablosu, çürümüş bir kamu düzeni ve iki elin parmaklarını geçmeyecek seçkinler olacak…

Yaptıkları yanlarına kalacak ve gidecekler!

(Cenk Mutluyakalı)