Dün transfer yapmış genç kardeşim x takıma, gece de rakı bardağı ile facebook sayfasından da kutlama resmi atmış

Hayırlısı olsun, başarılar dilerim. Fakat genç ve sporcu kardeşlerimin ne zevklerine ne de özel yaşantılarına karışma hakkımız yok fakat onları örnek alan çocuklar adına rica ediyorum bu tür paylaşımlardan uzak durun o rakıyı veya içtiğiniz neyse resimlere koymayın size yakışan örnek bir genç ve futbolcu olduğunuzu hissettirmektir. Sevgili gençler ve çocuklar örnek alacağınız futbolcu abileriniz rakı ve içki masasında resim çektiren abileriniz olmasın.

Gençleri ve çocukları spor içerisinde tutmak ve onları sporcu olarak yetiştirmek yetmez onlara sorumluluklarını da hatırlatmak ve davranışlarını da ona göre düzenlemelerini de öğretmek gerekecek ..

Aile terbiyesi kültürü ve görgüsü olmayan gençlerimizin bu davranışları onların suçu değildir biz ailelerin ve eğitmenlerin suçudur.

(Süleyman Özkoç)







Bu coğrafyada bir asırdan fazladır üreten Kıbrıslıların öykülerini her okuduğumda gururlanırım, heyecanlanırım, umutlanırım.

Ah keşke hiç kopartmasalardı bizi üretimden, kopmasaydık hiç!

Haysiyetle yaşasaydık, belki çok daha mütevazı mülklerde, çok daha az konforla ama başımızı dik, gururla, özgür...

(Cenk Mutluyakalı)



6-7 Eylül olayları Türkiye tarihinde kara bir lekedir kim ne derse desin!!Faşizmin ağır kara gölgesi düşmüştür tarihimize bir kez daha!!Daha dün kahve içtiği komşusuna saldırmıştır kimileri.. Kimileri saldırılmasın diye saklamış gizlemiştir.. Ama çok büyük yaradır.. Ders alınması gereken bir tarih izdüşümüdür!!Sebep olanlar her zamanki kara odaklardır ki bu odaklar kendi idea ve gelecekleri için memleketi ateşe atmaktan bir dakika bile imtina etmemişlerdir hiçbir zaman.. Yoksa dün kahve içilen Yorgo’ya da dün elbiseni diken Maria.. Ertesi gün senin nasıl düşmanın ilan edilmişlerdir?!.. Utanalım o tarihten ve ltf ibret alalım ki tarih tekerrür etmesin..Allah bir daha öyle günler göstermesin..

(Bala Kayadelen)





Hükümet partileri kendi aralarında da kendi içlerinde de sorunlara çare üretemedi. Biz de ısrarla, kendi sorunlarını çözmekten aciz partilerden ve siyasetçilerden ülke sorunlarını çözmelerini bekliyoruz

Ülkenin hiçbir temel sorununa çare üretilemiyor. Vatandaş sorunları ile baş başa. Hayatın hiçbir alanı adil değil, devletin vatandaşına harcayacak tek kuruşu yok. Sadece kamu maaşı ve benzeri ödemeler dışında, ortada bir devlet yok

(Hüseyin Ekmekçi)



29 yaş, "aşık olmak, dünyayı gezmek, kendini keşfetmek, mücadele etmek" ile aynı cümlede kullanılmalı, "ölüm" ile değil!

Çok üzgünüm...

Bugüne kadar Covid yüzünden kaybettiğimiz en genç insanımız yüreğimizi yaktı!

(Derya Atamer)

