Hangi çalma meraklısı uydurduysa " çalıntı çicek iyi tutar" yalanını insanlara aşılamış. Dört gözle binbir emekle baktığımız bahçeden, geriye kalanı kurutacak kadar hoyratca, akıllarınca budak koparan insanlara diyeceğim tek şey var " üretmeyi öğren ki tüketmekten utanç duymayı da öğrenirsin."

Ben ki herkese fidan vermeyi paylaşmayı en cok seven insan, bu satırları yazmak zorunda kalmışsam, maalesef bunu yapanların sayısı gün geçtikce artıyor olmasındandır. Dün akşam kökten söküp attığınız lavantaların ve budak kopardığınız alyaprağın yere yatmış solmuş halinin günahı boynunuza. " Lütfen koparmayın diye uyarmama rağmen".

(Emine Sütçü)



Açılıp Kapanmayacak Okullar!

7000 testte 150 vaka! Bunların 30/35 i Ne yazık ki 0-17 yaş gurubu çocuklarımız..

Okullar açılacak ve açık kalacak deniyor!

Üzgünüm ama hiç ihtimal vermiyorum.

Dürüst olalım!

Çocuğunun okuduğu sınıfda pozitif vakaya rastlanıldığının ertesi günü,kaç anne baba çocuğunu o okula ve sınıfa gönderecek?

Bence hemen hemen hiçbir veli çocuğunu o sınıfa göndermez!

Galiba bu iyimser tablo piyasa canlansın, Okul kıyafetleri, kitap kırtasiye vs vs vs. alınsın,satılsın diye okullar açık kalacak mış havası yaratılıyor...

Kurallara uymama ve rahat yaşam tarzımız devam ettiği, Denetleme mekanizmasının yetesiz kaldığı sürece;

Kuralları koyanların kurallara uymadığı sahte pcr testleri olanların zurna çaldığı bu Disiplinsiz yapıda okullarımız açık kalacak öyle mi!

Üzgünüm ama benim Hiç umudum yok!

Okullar açıldıktan 15 gün sonra sağlık kurulu kararı ile okullar kapansın kararı karşımıza çıkar gibi...

Sonrası mı? Hakaretler küfürler havada uçuşacak.

Olan yine çocuklarımıza olacak.

Tek çare tüm toplumun yaşantısına kurallara olabildiğince uymasına bakar..

Fedakarlık yine Halka düştü anlayacağınız...

Bu senaryom çok mu kötümser Arkadaşlarım?

(Eralp Şerifoğlu)



Konu test olunca, dünyayı ayağa kaldırdık. Dünya Sağlık Örgütü, pandemiyle mücadelede aşı- maske- mesafe- hijyen sıralamasını yaparken, biz antijen ya da pcr test olmayı tek koruma yöntemi olarak belirledik.

Sanıyoruz ki, test olunca bulaşmayacağız.

40-50 TL test parası için kavga edip, geziyoruz.

Okullar açılsın istiyoruz, diğer taraftan da böyle yaparak çocuklarımızın geleceğini çalıyoruz.

Bu mantıkla devam ederek, ülkemizin kaynaklarını kuruttuğumuz gibi, çocuklarımıza da iyi bir gelecek sunma şansını yitiriyoruz.

Akıl tutulması bu olsa gerek…

(Feriha Yiğittürk)



Okulları açamayacaksınız, açsanız da kısa sürede kapatacaksınız

Elzem sektörler dışında insanları evlere kapamazsanız okullar açamayacaksınız. Marketleri online, banka veznelerini online, kamu kurumlarını, belediyeleri online yapmazsanız okulları açamayacaksınız. Varsın bir süre marketler online hizmet versin, restoranlar sadece açık havada seyrek ve eve hizmet versin, bankalar, faturalar online yatırılırsın sadece. Kerhaneler, casinolar kapatılsın bir süre. Onların zararlarını gerekirse hepberaber ödeyelim. Üniversiteler bir süre daha online eğitim versin, uygulamalı dersler dışında. Gerekirse üniversite öğrencilerini getirin ülkeye, ülke ekonomisine katkıları olsun ama eğitimleri online yapılsın. Hepimiz farkındayız ki 6-17 yaş arası çocuklar 2 yıldır okula gitmiyor. Öğretmen görmeden, oyun oynamadan, arkadaş olmadan, disiplin görmeden, sosyalleşmeden vb. çocuklar 2 yıl geçirdi. Bu kafa ile 1 yıl daha böyle gidecek. Bir neslimiz bu şekilde gidiyor. Soru basit, okulları mı açık tutmak istiyoruz yoksa kerhane ve casinoları mı?

(Merter Refikoğlu)