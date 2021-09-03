Devletin sistemine giriyorsun; Girne'de test için... Tek seçenek Kolan...

Gidiyorsun; orada sana diyorlar ki:

- PCR ücreti 150 TL...

- Antijen 100 TL...

Devlet seni zorluyor, yap...

Devlet sana tek seçenek sunuyor Kolan...

Sen Kolan'a gidiyorsun...

O para istiyor...

"E ama devlet" diyorsun...

Kibarca, "Siz bilirsiniz, aha kapı, aha sapı" diyor hastane görevlisi...

Bu mu devletin görevi?

Vatandaşı para tuzağının içerisine mi atmak?

Kim ne yapacaksa yapsın, bir gün daha belirsizliğin içerisine uyanmayalım...

(Hüseyin Ekmekçi)





Ekonomiyi Ucuzlatacağım" diyen Ekonomi Bakanı.

Bugün sabah, mutfağımızın temel, olmazsa olmazı gıdamız, Domates'in fahiş fiyatı aynen soframıza şöyle düştü:

Tarladan = 1.50 TL/kg

Manav'a

Maliyeti = 11TL/kg

Halka Satış

Fiyatı = 13.50TL/kg

Sebebi Güney Kıbrıs'a daha yüksek karlı ihraç fiyatıymış'mıs.

Nerede HAL Yasası ve Uygulaması?

Nerede fakirleşen bu halkın dengelenmeyen askeri ücret konusu?

Yazıklar olsun Ekonomi Bakanı, vede hepbirlikte, hükümet eden o yamalı bohça ekipi .

Bu aç KKTC halkını diri diri toprağa gömdünüz. "El fatiha".

Bravo size. Bir an önce arkanızı görmek tüm memleketimizin hayırına olacağından hiç şüpemiz olmaz.

Yeter deme vakti gelmedimi?

(Ersin Semi)





PCR ücretli mi ücretsiz mi? Çok basit ve yalın bir soru. Cevabı bilinmiyorsa, birden çok cevabı varsa, cevabı bugün başka, yarın başkaysa orası KKTC’dir.

(Mehmet Ekin Vaiz)



Aşılı bir tanıdığım pazartesi antijen testi yaptırdı sonuç negatif, şikayeti devam ettiği için iki gün sonra PCR testi yaptırdı sonuç pozitif. Şimdi bilirkişiler açıklasın aşılı kişilerden 21 günde bir antijen ve aşısız kişilere 7 günde bir antijen test anlamı var mı?

(Metin Gültekin)





AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Larnaka hava alanında ‘keyfi olarak’ Türklerin uçuşlarının bazı Rumlar tarafından engellendiğini sosyal medyadan paylaşmıştı. Bunun bir benzerini Dubai’de doğup büyüyen Kıbrıs Türkü Gülnaz Nejmi ve ablası yaşadı.

Larnaka-Dubai’ye uçmak için ablasıyla birlikte Güney’e geçti.

Dubai’de oturma izinleri var, orada aşı oldular.

Kuzey’de PCR testini yaptırarak uçuşa gidildi.

Ama Emirates’te görevli Rum yetkili Gülnaz ve ablasının uçuşunu engelledi.

Gülnaz Nejmi Nedenini şöyle açıkladı Rum: ‘kuzeyde PCR yaptırdınız, hükümetin bir kararı bu…’

Hükümetin kararı ama diğer tüm hava yolları kuzeyden gelen PCR’ları kabul ediyor.

Sabahın erken saatlerinde telefon açan Gülnaz isyan ediyordu: ‘’Dubai’de bir toplantıma yetişmek zorundaydık. Hem maddi hem de manevi ciddi kaybım oldu. Bize devletin kararı dediler, ama diğer hava yolları PCR testlerini kabul ediyorlardı. Bu yapılan tamamen ırkçılıktır. Bir çok yabancı da bu noktada mağduriyet yaşıyor.’’

(Sefa Karahasan)

