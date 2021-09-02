Daha yaşanabilir, daha güzel bir dünya için onu öğrenmek, onu anlamak gerek. Uyuşmazlıkları çözmek başka, barışa ulaşmak başkadır. Barışın imzası yoktur, o nedenle kağıt üzerine atılamaz.

Çözüm kağıt üzerinde, ama barış gönüllerdedir. Barış emek ister.

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun...

(Sibel Siber)





Gündem tamamen petrol sızıntısı. Ancak bizim gündemlerimiz devam ediyor. Halen asgari ücret belirlenemedi; pandemi ile ilgili sıkıntılarımız devam ediyor, Kıb- Tek sorunu gündemdeki yerini koruyor. Hayat devam ediyor, sorunlarımız dağ gibi

UBP, belli ki bu süreçte kurultayla zaman harcayacak. Hem de ciddi bir kavga ile. Söylemler sertleşiyor… Eylemler sertleşiyor. Müdahalesiz, UBP içi demokrasisinin yeniden tesis edileceği bir kurultay, sadece UBP için değil ülke için de en iyisi… Umarım müdahaleye davetiye çıkarılmaz

Elektrik faturaları halk arasında ciddi bir isyana neden oldu. Sıcaklığın arttığı, üretimin aksadığı, ciddi elektrik kesintilerinin yaşandığı Ağustos ayında Kıb- Tek faturaları bin- 2 bin TL. Bu isyanın sebebi soğutma sistemleri olsa da rakamlar vatandaşı çıldırtıyor

Kamu kuruluşlarında vatandaş şikayetleri bitmiyor. Bazı memurların vatandaşlara kötü davranması kabul edilemez. Bürokrasi bu sorunla da uğraşmalı. Kamu çalışanın görevi belli. Aldığı ücret de bunun için. Halka hizmet. Bu konuda artan şikayetler, ahlaken de bir çöküşün habercisi.

BRT'de, UBP Kurultayına yönelik istihdam girişimi mide bulandırıyor.

BRT içerisinde yıllardır mağdur ve büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarımız varken, bu "damadım da içinde olsun istihdamları" girişimine, hem meslektaşlarımız adına hepimiz, hem aklı selim UBP'liler karşı durmak zorundadır.

(Hüseyin Ekmekçi)



Bir çocuk okulun ilk gününde test sonucu 24 saate çıkmadı diye alınmıyorsa okula orada devlet olmaz. KKTC'ymiş. Çiftlik bile değil

(Kamil Kolcu)







Yeşil Barış Hareketi, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle Karpaz’a ulaşan kirliliğe dair ilk görüntüleri yayınladı. Suriye'nin Banyas Termik Santrali’nde meydana gelen ve büyük bir çevre felaketine dönüşen petrol sızıntısı Karpaz kıyılarında kaygıya neden oluyor.Sızıntının ada sahillerine yaklaşması üzerine olası çevre felaketini göğüslemek için tüm imkanlar zorlanırken, sivil gözlemciler, siyasi sebeplerle özellikle adada ortak işbirliği olanaklarının kullanılmamasını eleştiriyor.

(Ümit Bahşi)





Eskiden okullar 1 Eylülde açılırdı, Alpay üstadımız da hevesle okul yolunu gözlerdi.

Çapkın adam sonuçta.

Amcaoğlu ise Eylül Ortası Gel diyor.

Zaten kayıp mayıp da yok eğitimde, rahat olalım.

(Cenk Özdağ)





Kimsenin eksik sevgisine, eksik ilgisine katlanmak zorunda değilsin.

İçinde senin tarafından keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir dünya var.

Kıymetini bilmeye yeteneksiz insanları beklemek yerine, bugün kendi büyülü yolculuğuna çık.

Az çabayı tolere etme

Kimsenin hayatındaki 'öylesine kişi' olmayı kabullenme.

Sevginin, ilginin, dikkatin gerçeğine inan.

Gerçek olmayanları hayatında daha fazla tutma..

(Teysir Terazi)

