Geçen haftaki badmington fotosu, davullu video show ve tabii ki sahte PCR - konser üçgenini aşmak illa ki zor olacaktır ama ben bizim ekipten umutluyum, potansiyellerinden ve donanımlarından da eminim.

Üzerine koyarak gideceklerinden ve bu hafta da küçük dilimizi yutturacak icraatlar-gaflar yapacaklarından, potlar kıracaklarından en ufak bir şüphem dahi yok.

Bu hafta geçen haftadan daha şen bir hafta ola.

(Cenk Özdağ)



Mekanlarda dip dibe oturmak yerine biraz doğa gezisi yapıp bol bol oksijen ve moral depolamak göreceksiniz sağlığınıza çok iyi gelecek.

(Hüseyin Özkeser)



Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un saz ekibinin sahte PCR testleriyle ülkeye girişi ve sonrasında yaşananlar tam bir rezalet.

20 kişilik saz ekibinin 2016’tan itibaren KKTC’ye girişleri olmamasına rağmen, 5 yıldır girmedikleri ülkeden 3 gün önce negative PCR testi aldıkları ortaya çıkıyor.

İskele’de sahte PCR testleri yapan bir şebeke olduğu görülüyor.

Bu ayrıntı Ercan’da görevli memurun gözünden kaçmıyor ve skandal patlak veriyor.

Konu Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’a iletiliyor.

Konuştuğum Bakan Hanım, kendisini arayan ilgili yetkiliye, ‘’Sahte evrak sunanları dışarı çıkarmayın. Esas yetkililere haber verin. Çok dikkatli olun’’ diyor.

Ardından olaya Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı müdahil oluyor.

Bazı turizmciler de araya giriyor!

Saz ekibinin konsere gitmesi için ne gerekirse yapılması noktasında çaba harcanıyor.

Kolan hastanesinden özel bir ekip alana gidiyor ve PCR testlerini yapıyor.

Sahte evrak sunmaktan dolayı tutuklanması veya deport edilmesi gereken saz ekibi otel ve otelde konseri izleyecek konuklar ‘mağdur edilmesin’ diye serbest bırakılıyor.

Yasadışılık, yetkililer tarafından ‘yasallaştırılıyor.’

Olayı sorduğum Sağlık Bakanı Ünal Üstel bu konuda, ‘’Kim suçluysa cezasını çekecek’’ dedi.

İzleyip, göreceğiz!

Ama olması gereken, konser iptal edilmeli ve yasadışılık cezalandırılmalıydı.

Olmadı.

Vatandaşı ‘ceza kesmekle’ tehdit eden anlayış adaleti yerle bir etti.

Bülent Ersoy’un konseri, ülkenin itibarından daha mı önemliydi?

Yazık.

(Sefa Karahasan)



Bülent Ersoy’un saz heyeti meselesini şu şekilde düşünelim. Diyelim ki polis bir hırsızı, hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı. Tam tutukladı götürüyor… Hırsız dedi ki “Abi bir dakka… Saat 10’da halı saha maçımız vardı arkadaşlarnan… Benden başka da galeci yok şimdi takım mağdur olmasın abi…”

Polis da dedi ki tamam hade git oyna sen maçını, biz bekleylim seni orda da yarın mahkemeye giderik… Hırsızın tek bir eksiği var, kumarhanesi yok…

(Mehmet Ekin Vaiz)



