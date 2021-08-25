

Birisi güneydeki milliyetçilere malzeme verirken, öteki kuzeydeki milliyetçilere malzeme veriyor. İki tarafın egemenleri birbirleriyle paslaşırken halkların yapması gereken ise araya girip bu paslaşmanın bozulmasını sağlamaktır. Egemenlerden taraf değil kendimizden taraf olmazsak golleri hep kendi kalemizde göreceğiz.

(Salih Erşangil)



Bu Tüzük Kurultayı Büyük Kumardır...

UBP MYK toplantısında üretilen tavsiye kararları içeriğinden önce zamanlama açısından doğru bir zamanlama değildir...

Bu tavsiye kararlarının hepsi haklı ve samimi hiçbir art niyet taşımasa bile yine de zamanlama açısından olumlu veya olumsuz değişikliklerin bütününe bakış da olumsuz oluyor kabul görmüyor...

Değişikliklerle ilgilin MYK’nın tavsiye kararları, PM takılır, PM onay verse ya mahkemeye takılır ya da kurultaya takılır...

Tüzük Kurultayının yolu açılsa bile, bu değişiklikler, Tüzük Kurultayında takılır reddedilirse o zaman ne olur...

İşte o zaman kurultay yarışında bu sizin gücünüzün olmadığı anlamında bir algıya dönüşmez mi...

Bence Genel Başkan bu kurultayda aday olmayı düşünenlerle ve parti tabanı ile iç içe olan örgütlerin teşkilatları ile uzlaşarak yola çıkmalıydı...

Şimdi bu Kurultay her yönüyle risklidir...

Tabanımızda uygulamalardan ötürü ciddi bir rahatsızlık mevcuttur..

MYK’nın %25 bile olsa, PM %40’ı Vekillerimizin yarısı ve Örgüt Başkanlarımızın %90 ve rakip olacakların hepsinin rahatsız olduğu bir kararı üyeye götürmek çok büyük bir risktir...

Beklentileri yerine getirilmeyeler, diğer adayların yanında olanlar, herhangi bir nedenle rahatsız olanlar, PM, MYK, ve Örgüt Başkanları hepsi bir araya geldiğinde Tüzüğün içeriğinin pek önemi kalmaz...

Neticede bir tarafta siz diğer tarafta bütün adaylar ve sıkıntıları olan üyeler, örgütler...

Bu halk oylamasında ki gibi halkın anayasa değişikliğine hayır demesi gibidir...

Bu bir noktada Kumar oynayan kişinin Rest çekip herşeyinizi ortaya koyması gibidir...

(Gürsel Uzun)





Rum hükümetinin aldığı Pasaportları iptal etme kararı, Türklere karşı alınmış intikamcı ve barıştan uzak bir karar olarak tarihe geçmiştir.

Anastasiadis görüşmelere gidecek ve orda bu aldığı kararı ona soracaklar, BM yetkililerini nasıl ikna edebilecek? Komik.

2. Ersin Tatar ve dava arkadaşlarının Pasaport süreleri zaten dolmuştu, hem de yıllar öncesinden, sen sınır dışı edemedin, onlar da pasaportu yenileme gibi bir girişimde bulunmadılar, yani hükmü olmayan bir pasaportu iptal ettin, bu da işin 2.komik tarafı.

Sen şimdi beklersan Erdoğan ve Tatar sana Maraş’ı versin ,mülkleri sahiplerine iade etsin.....bizde nederler bilirmin?

Aç ağzını poyraz dağına da bekle....

(Mehmet Paşalıoğlu)



Bu pasaport olayında milliyetçi cephedeki en büyük dönüşüm, Kıbrıs Rum Yönetimi dedikleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ilk defa Kıbrıs Cumhuriyeti demeleridir. İptal edilen pasaportları bize "Rum Yönetimi" verdi diyemedikleri için herhalde !

(Mete Hatay)







Sadece kapitalistlerin değil, sosyalistlerin de aşısı var. Sosyalist Küba Faz3 çalışmaları tamamlanan ve %91,2 etkinliğe sahip olan “Soberana 2” ve “Soberana Plus” adlı aşılarını onayladı. %92,28 etkinliğe sahip bir diğer aşısı Abdala’nın Faz3 çalışmaları ise devam ediyor. Salgının başında dünyanın dört bir tarafına sağlık emekçilerini gönderen Küba’nın covid için toplam 5 aşı geliştirme programı var. O Küba ki 60 yıllık Amerikan ablukası altında küçücük bir ada ülkesi.

(Umut Ersoy)

