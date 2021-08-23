Son olaylar bize Girne'deki korkunç inşaatın çevre örgütleri, gönüllü avukatlar ve kamusal baskıyla nasıl engellenebileceğini, yanlış verilmiş Bakanlar Kurulu kararının toplumsal baskıyla iptal edilebileceğini gösteren bence çok önemli bir emsalı ortaya çıkarttı! İnsanlar mücadele ederek bir şeyler yapılabileceğini gördü. Bu örnekten yola çıkılarak bence artık dağları durmadan kemiren taş ocaklarından tutun, her yeri şantiyeye çeviren çevreyle uyumsuz, kalıcı zarar veren faaliyetlere yönelmemiz gerekir. Bu son olay, "Gıbrıs'ta hiç bir şey olmaz " diyen sinik tavra da vurulmuş bir darbedir.

(Mete Hatay)



Valla bu asi konusunda..cidden artik susuyorum..dileyen yaptirsin dilemeyen yaptırmasin..Ama ben aşılı olmayan insanlarla çok bir arada olmamaya dikkat edeceğim.. zira ben bilime güvenip ve tüm kurallara uyup yaşamaya çalışıyorken birinin ya da birilerinin bunun aksi davranıp sağlığımı tehdit etmesini istemiyorum!!!Niye bu riske gireyim ki..Hani bir laf var..Her koyun kendi bacağından asılır.. mevzu bundan ibaret!

(Bala Kayadelen)



Sıkıldım hergün aynı şükran martavalını dinlemekten! Biraz yaratıcı olun yaw! Bundan sonra her gün size kullanabileceğiniz yeni bir replik yazacam! Bu kıyağımı da unutmayın sakın!

Hünkarım... Huzurunuzda olmayı nasibeden yüce Allaha hamdolsun! (Bunu söylerken ellerinizi namaza durur gibi göbek hizasında kavuşturup boynunuzu da bükeceksiniz)

(Alev Şensoy)



Teşekkür....

Sevgili muhalif ve hükümet de beraber olduğumuz dostlarımız , Parti başkanımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için, sayenizde birbirimize daha iyi kenetlenmemizi sağladığınız için ve bizlere çalışma azmi ve hırsı verdiğiniz için hepsinize teşekkür ederiz... Allah yokluğunuzu göstermesin ....Siz var olun ki , bizler büyümeye devam edelim....

YDP' ne yapmış olduğunuz katkyı hiçbir zaman unutmayacağız , bu nedenle şahsım adına sizlere ayrıca teşekkür ederim.... Sağolun, varolun.....

(Tamer Karakaşlı)



2 doz sulumahallebiden sonra 1 doz da booster olarak paklava yenmesi kalorileri etkisiz hale getirir mi?

DSÖ'den onay aldı mı?

Bilimsel temelden uzaklaşmamak lazım.

Bilelim da ona göre.

(Cenk Özdağ)



Adapas uygulaması marketlerde uygulanmayacaksa onların ne özelliği var , konfeksiyoncuda, diğer dükkanlarda uygulama zorunlu ise burda bir adaletsizlik var diye düşünürüm.

(Emirali Tatlıdil)

