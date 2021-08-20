"Okullar asla kapanmayacak”… Kapanmamalı…

Ancak ‘açılıp kapandığı’ döneme ilişkin de kayıplar gözden kaçırılmamalı. Zira eğitim kayıpları oradadır, yerindedir…

Öğrencilerin bozulan psikolojisi oradadır, yerindedir.

Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin adaptasyon sorunu oradadır, yerindedir.

Alınan “karar” elbette yerinde bir karardır ancak eğitime yönelik kararsızlık dönemindeki yaralar hâlâ açıktır ve belirgindir

(Mert Özdağ)







Güneyden elektrik alamadık. Döne döne elektriği kestiler. Neden? Akaryakıt yok. Yok da değil ha, almayı beceremedik. Neden? Şirket beğenmedik. Normal bir ülke olsa tüketici örgütleri bunu fitil fitil ülkeyi yönetemeyenlerin burnundan getirir, bizde kader…

Farkında mısınız neler yaşıyoruz? Reva mı? Bize ne sizin iktidar kavganızdan, ihale kavganızdan, rant kavganızdan, birbirinize üstünlük kurma çabanızdan. Alt tarafı, serinleyecek kadar, ışıkta oturacak kadar, üretim yapacak kadar enerji istiyoruz, bedava da değil

Asgari ücretin saptanması süreci de arapsaçına döndü. İşçi ve işveren 4 bin 970 TL’de anlaştı. Çalışanın eline vergilerden sonra 4 bin 200 TL geçecek. Bunda sorun yok. İşçi- işveren devlet katkısı istedi, masadaki devlet tarafı bunu kabul etmedi

Hükümetin özel sektörle ilgili en ufak bir katkısı yok. Ne işverene ne çalışana. Asgari ücret masası da bu iyi niyet için bir fırsattı. İşçi- işveren öyle kolay kolay uzlaşmaz. Talep de sigorta destek priminin devamıydı. Kimin umurunda

YDP, “algı operasyonları ile yıpratılmak istendiklerini” ifade ederek, seçim istedi. Neden algı operasyonu? YDP kendine bir sorsun. Hükümetin yarısını aldılar. Ekonomiyi yönettiler? Berbat. Kıb- Tek’i yönettiler, kesik. Sporu yönettiler, sıfır yatırım. Vakıflar’ı yönettiler, toplantı bile yok

Velhasıl, toplum üzerine bir de fırça yiyor siyasetten. Başbakana sorsanız, gelmiş geçmiş en iyi başbakan kendisi. Sonuç? Yönetemiyor. Susup kalma da yok. Racon kesen kesene, meydan okuyan okuyana, ortada da icraat yok

(Hüseyin Ekmekçi)







Covid-19 vakalarının rekorlar kırması şaşılacak değil anlaşılır bir durum.

Toplumun neredeyse yarısı hâlâ aşılanmadı.

Bunun yanı sıra temaslı olduğunu bilmesine rağmen test yapmayıp, kendini izole etmeyen ve rahat bir şekilde gezmeye devam eden insan sayısı oldukça çok.

Tabi denetim ve temaslı takip olmadığını söylememe gerek yok.

Bu yönetenlerin beceriksizliği yanı sıra toplumsal bir sorumsuzluktur.

Kimse kusura bakmasın. Aşı olmaz, temaslı olduğunuzu bilmenize rağmen sorumsuzca hareket etmeye ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamaya devam edilecekse, çocuklarımızın eğitiminden, sağlık çalışanlarının sabrından ve sosyo-ekonomik yaşamımızdan çalmaya devam edecek, yaşanacak can kayıplarının sorumlusu hepimiz olacağız.

Biran önce aşı olun.

Temaslıysanız test yapıp sonucu çıkana kadar izole olun.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun.

(Abdullah Korkmazhan)

