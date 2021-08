İşçi ve işveren asgari ücretin 4925 olmasında anlaştı, ele geçecek rakam 4200 civarı olur bu durumda. Bu rakam 7 aylık hayat pahalılığının mevcut rakama eklenmesi ancak işçi ve işveren bir konuda daha anlaştı. Hükümetin sosyal sigorta primlerini 4 ay daha karşılaması... Hükümet yetkilisi işçi-işverenin anlaşmasını onaylamadı!

Tarihin en kötü hükümeti bir ilke daha imza atmış oldu!

Ha bu arada bir not; Başbakan Türkiye'de afet bölgelerini ziyaret ediyor

Size ne?

Aşılanan herkes virüse karşı daha fazla koruma altında. Aşıyı reddedenler ise bunu kabul etmeyip bu riski kabul ediyor... Dünya genelinde bilim bunu söylüyor.

Peki Aşılanmayı reddedenlere bu hücum nedir anlayamadım. Bakanlar kurulunun hiç bir yetkisi olmadan bu gayri yasal uygulamaları nedir? Adam kendi tercihini yapmış. İnatla, Zorla mı aşılayacaksınız? Bırakın insanları istediği gibi yaşasın. Size ne...

Ne demek kapalı alana aşısızlar giremez!

Siz hangi yasaya hangi mevzuata göre bu kararları alıyorsunuz? Bu uygulamaların hiçbirinin hukuken geçerliği yok. Ötenazi hakkının bile olduğu bir dünyada aşıyı reddetme hakkını tartışmak abesttir. Ayrıca aşıyı reddedene de yaptırım uygulanamaz. Bu sebeple Aşı yapmayan insanlara saygı gösteriyorum.

Ben çift aşılı bir birey olarak. Kapalı alanda aşı kartı göstermeyi veya herhangi bir test göstermeyi de asla kabul etmiyorum. İsteyen istediği polisi çağırsın hadi bakalım.

Ülkedeki herkes banka faizlerinin çok yüksek olduğunda hemfikir. Bir faiz yasası yapılması ve bunun sınırlanması konusunda hemfikir. Yıllardır kimse bunu yapmıyor ama yapılması gerektiğinde hemfikir. Hiçbir parti, kurum, lider, kişi, sosyalist, müslüman bu konuda bir adım atmıyor ama atılması gerektiğinde hemfikir. Söyleyeceklerim bu kadar. Hemfikirsiniz biliyorum…

Yeni asgari ücret 4975 TL olarak işveren ve işçi temsilcileri kabul edip anlaştığı halde hükümet tarafından reddedilmiş..Ee seçmeyin be gavvole..bu defa bunlardan yana kullanmayın tercihinizi!!!

Bu akşam adapas uygulamasını başlattık ama maalesef uygun değil yazar 3 dk sonra tamamdır der. Bir de internetler düzgün çalışmıyor , yabancıların kayıtları yok ne yapalım biz işletmeler

Dayalı antin kuntin işler...

Hükümet son bakanlar kurulu toplantısında onlarca yeni vatandaşlık dağıttı. Seçime yönelik, kurultaya yönelik, içerisinde memleket sevgisi içermeyen, iradeyi yok sayan, kişisel ikbal peşinde koşan bir başbakan ve ekibinden daha iyisi beklenemez

Tek bir ekonomik karar? Özel sektörü ayakta tutacak bir uygulama? İstihdamı artıracak bir girişim? Vergi gelirlerini artıracak bir adım? Yok. Ne var? Antin kuntin bir hayle operasyon. Kendini sevenlerin, memleketi sevmemesi büyük acı, yaşayarak öğreniyoruz

(Hüseyin Ekmekçi)







Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin !!!

Asgari Ücret Brüt 4.970 TL olunca Asgari Ücretliden 106 TL Gelir Vergisi alacak Devlet. Yani Net Asgari Ücrete %10.4 artış olacak.

Vergi Dilimleri yasaya göre sadece yılbaşı düzenlenebildiği için tarihte bir ilk yaşanacak ve Asgari Ücretli vergi verecek artık.

Daha önce de dediğim gibi çözüm çok net.

Asgari Ücretin vergiden muaf olduğuna yönelik yasa düzenlemesi ivedi olarak yapılmalıdır.

Bunu görüşmeden yapılan her türlü adım havada kalacaktır.

(Devrim Barçın)