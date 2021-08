İlk kez böylesini görüyorum... Herkes mi yangını söndürmek için uğraşır, evet herkes! Arabasından yangın tüpü ile inip ormana koşan, mutfağından kovaya su doldurup alevlere döken, traktörle tarlaları süren, çoluk çocuk herkes! Ve yangın söner...

(Mert Özdağ)



LÜTFEN

1.Ağac olan yerde piknik, ekim ayına kadar yasaklansın.

2. Şehirler arası yollarda araç içinde sigara içenlere ciddi cezalar uygulansın...

(Bülent Dizdarlı)



AHLAKSIZ TEKLİF!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, (işçi ile patronun değil) sermayenin hükümetle pazarlık masası durumuna getirildi. Onbinlerce özel sektör çalışanı, Asgari Ücret artışı ile ilgili bir haber beklerken, sarı sendika Hür-İş ve sözde "işveren sendikası" birleşerek; bu artışı kabul etmek için, sermayeye kaynak aktarılması şartını koştular.

Buna göre, patronlara yapılan %11'lik prim desteğinin kabul edilmesi şartıyla, her iki "taraf" da %11'in üzerinde bir artışa evet demek konusunda anlaştılar! Rakamsal olarak biraz karışık gelse de aslında olan şu: Net Asgari ücret artarken, patronların cebinden çıkacak para azalacak! Patronun ödemediği miktar, sosyal güvenlik kurumlarının (yani işçilerin emekliliğinin) sırtına yüklenecek.

Kısacası sarı sendika ve patronlar, bugün önümüze kırıntı atmak için, geleceğimizi mahvetmeyi teklif ediyorlar! Komisyon'da dünkü "ahlaksız teklif" ile açılan kapı, artık asgari ücret masasında işçileri rehin alan patronların her türlü teklifi yapabileceği bir tehlikeye dönüştü. Bugün prim desteği, yarın sigorta affı, öbürgün doğrudan kaynak transferi! Bunun sınırı yok...

Özel sektör işçilerini temsil etmeyen ve tüm üyeleri kamuda olan Hür-İş'in bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, meşru değildir...

Derhal Sendikasız İşçi Çalıştırmak Yasaklanmalı, örgütlü özel sektör işçisinin kendi adına konuşması için imkan yaratılmalı ve Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına endekslenmelidir!

(Münür Rahvancıoğlu)





Anlamadıkları yerden halkı kandırmaya çalışıyorlar… basit; ihale neden bitmiyor da tankerlerle üretim yapılabileceği sanılıyor?

Yaşanan bu ucubenin nedeni, her türlü kamu düzeninin ayaklar altına alınması.

Kıb- Tek devre dışı…

MİK devre dışı…

Her türlü demokrasi ayaklar altında…

Aferim yakıt geldi..

Siyasetçiler ihaleye neden karışıyor?

Soru bu…

(Asfalt tankerinde geldi yahu; temiz mi? Uygun mu? Herkes ne yaptığını biliyor mu?)

(Hüseyin Ekmekçi)



Karpuz 39 kuruşa düştüğü zaman burada bir yazmışsak şu anda fiyatı Erülkü Süpermarkette 6,75 ve Kiler markette 10.90 a ve diğer marketlerde bilmem kaç liraya fırlayan karpuz için bir söz söylemeden sezonu kapatıp gitmesine müsadem yoktur.

Eyyyy karpuz üreticisi ve özellikle üretenden daha çok kazanan aracılar ve market sahipleri, altın mı satarsınız be deyyuslar?

(Hasan Mullaoğulları)



FARK

1974 savaşında gerçekleşen 2'nci harekatın 47’nci yılında, iki farklı görüş öne çıkıyor.

Bir yanda,

Katliam kurbanlarının mezarları başında, "kin" ve "nefret" dolu "hamaset" nutukları atarak, bu yolla siyasi çıkar sağlayarak, çözümsüzlüğü canlı tutmaya çalışanlar;

Diğer yanda,

Katliamların bir daha yaşanmaması için, ülkemize "Çözüm" ve "Barış" gelmesi için, cesaretle ve azimle mücadele edenler

(Ülker Fahri)



Kaç zamandır 'ihale mafyaları', 'kan emiciler', 'vurguncular' diye dilinden düşürmedikleriyle gucak gucağa oturunca şimdi rotayı başka tarafa çevirip dürüst insanları 'ihale mafyası' olarak suçla, doğruları yazan ve sorgulayan basını 'satılık kalemler' olarak suçla... Yıllardır ülke halkının ve KIB-TEK'in ganını emen AKSA'ya özel teşekkürlerle gülücükler sun... Sanki da Türkiye'den gelen her şey zem zem suyu kalitesinde olacak diye bir kural varmışçasına bir da ülkeye denetimsiz şekilde gelen yakıt için 'anavatana' teşekkürler naraları at... Yetmedi bir da sanki da gendi yüzünden Teknecik yakıtsız, bu halk garanlıkta galmamış gibi 'onlar isterdi ülke garanlıkta galsın, hükümet istifa etsin' diye ortaya salla... 'teşekkürler Türkiyem imdadımıza yetişdin' şovunu da yap... Yok annem bu halk gonnara yemez.

(Ahmet Vamık)