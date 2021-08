Siyahi öğrencilere dair büyüyen şikayetler!

İsyan eden insanları anlamak gerekiyor.

Korku büyüyor sokak ortalarında…

Yine de “sebepleri” görmeden, “sonuçlara” bakmak, hele de genellemek hayatı iyileştirmiyor.

Öğrenciyi “para” gören, üniversiteyi “darphane” gibi işleten kafalarda aramak gerekir sorunun aslını…

(Cenk Mutluyakalı)



Çevremizde o kadar çok "YALAKA" var ki. Peki, "YALAKA" ne anlama geliyor? Bana göre en iyi yakışan anlam; "DALKAVUK" (çıkar ve yarar beklediği ya da kendisinden çıkar sağladığı kimselere, makamlara, durumca büyüklere saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse). YALAKA'nın diğer anlamları ise; arsız, şımarık, geveze, boşboğaz, söz taşıyarak ara bozan, sırnaşık, eğitimsiz, açgözlü, bedavacı, asalak, dönek, çıkarcı, iki yüzlü, tutarsız, her işe burnunu sokan.

(Derviş Atakan)



Eminim!

Dünya denen yer cehennem!

Sınanmak için, yarışmak için, savaşmak için, cezalandırılmak için, hak etmek için canımızı yediğimiz bir cehennem!

Doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ile çirkin kavramlarının karmaşa yarattığı, akıllara durgunluk veren bir yer!

Yaşadığımızı sanarken her gün daha da öldüğümüz yer dünya!

Aslında herşey boş!

Bir gü apansızca, zamansızca göçüp gidiyoruz işte.

Hepsi bu!

Bu kadar sıkıntı ve stresi yaşarken bu cehennemde, azcık da olsa içimizdeki cennete kulak vermek gerek bence.

Ömür denen şey korkarak ve cesaretsizce yaşamak için çok kısa.

Bazı tabu ve kurallar sadece bizi korkutmak ve yaşamamıza, nefes almamıza, mutlu olmamıza engel olmak için önümüze dizilen korkuluklar!

..

Elektrikler de gelse iyi olacak...

(Sevdiye Gökaydın)



“Vatan elden gidiyor, Urum bizi yeyiyor” diye diye hamasetin dibine vuran; “Vatan kurtaran Şaban” modunda, tarihin kendileri ile başladığını düşünen ülkem yöneticileri, 24 saate bizi “Urumun elektriğine” muhtaç etti ya la…

Şaka bir yana, durum budur. Sabah akşam, Maraş üzerinden, Türkiye ile bütünlük üzerinden hamaset yapan, icraat yoksunu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da bakan olduğunun farkında olmayan topluluk, el birliği ile her şeyi dibe doğru itiyor

Kıb- Tek’te, “Ormanı görmeyip, ağaçla” kavga edenler, elimize bir “Yüzde 30 zam” emziği verdiler. Toplum bunla kavga ederken, ihaleciler, fırsatçılar devreden hiç düşmediler. İhaleciler, stokladıkları yedek parçaları, ekipmanları pahalı pahalı Kıb-Tek’e satmaya devam ediyor

“Taşımayı 28 dolar ton başına TPIC’e verdim, kurumu 35 dolar üzerinden taşımayla senelerce soydular” diyerek, aylardır akaryakıt alamayan Erhan Arıklı, bugün, hatta bu satırların mürekkebi kurumadan Kıb- Tek’in anahtarını Başbakan’a vermeli

TPIC, Erhan Arıklı’nın bu “övünme bombardımanının” ardından girdiği devlet ihalesinde, taşıma için 34 dolar ton başı ücret teklifi verdi. Aklıma o amca geldi: “Ula hani kablo, Ula hani saat” derdi ya… Ula hani 28 dolar, Ula hani TPIC… Tüm öngörüler mi çöker?

Kıb- Tek, komple bir sorun. İşin ehli bir ekip, iktidar değişse de değişmeyecek bir grup, yönetimi devralmalı, tüzüğünden işleyiş şemasına, maliyet hesaplarından kadrolarına, istihdamdan ihalelerine kadar Kıb- Tek’i baştan yaratmalı

(Hüseyin Ekmekçi)



İnsanlar koronadan değil, bu memlekette yaşamaktan ölecek!

Millet ya pozitif, ya temaslı... Yetmez bir hastanelere evlere yurtlara otellere hapsetmek zorunda bıraktığınız, bir de üstüne üstlük bu sıcakta elektrik kesersiniz. Nasıl hasta olmasın insanlar? Hastalarımız nasıl dayansın? Yataktan bile kalkamayacak durumda olanlar var, yaşlılar var.

Bileklik takıp evlere hapsettiğiniz insanlar... Çocuklu olanlar var, kronik rahatsızlığı olanlar var... Ama kim düşünür...

Bu çağda üstelik Ağustos sıcağında elektrik kesintisi mi olur? Bu memlekette herşey olur

Bela vermek hoş olmasa da insanı insanlıktan çıkarırsınız.

(Aysel Özüak)