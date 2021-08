CEHALETİN BÖYLESİÇİFT AŞILIYA GARANTİNA YOKMUŞ!ki aşılı olmak bulaşmayı ve bulaştırmayı engellemiyor.AŞISIZA GARANTİNA VARMIŞ!ki bu doğru kararPCR testi sonucu negatif olsa dahi, her koşulda önlemler alınmalıdır(Hüseyin Özkeser)Kıbrıs Türk Tarihi konferansı yapılıyor güzel. Kıbrıs Tarihi dersini müfredattan kim neden kaldırmıştı ? Tahimizi bilmemiz önemli diyor Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çok doğru söyledi. Tarihini bilmeyen toplumlar silinmeye mahkumdur. Peki kim yada kimler silmek istedi bizi ? Kıbrıs Tarihi eğitim müfredtımızdan kaldırılmıştı kimler gençlerin tarihimizi bilmesini istemedi ? Neyse ki Kıbrıs Tarihi yeniden müfredata giriyor Olgun Selçuk Amcaoğlu nun açıklamalarından bir anektod...(Ciğdem Aydın)Türkiye'den gelen suyun kıymetini bilerek imkanlar dahilinde ağaçlanmaya gidilmeli .Bilhassa Mesarga .En iyi dikilecek ağaç ise Badem olmalı. Badem dikildiği zaman bir kova suya ihtiyacı var. Yağmurlar ile kendi su ihtiyacını giderir. Dünya piyasasında kuru badem çok rahat satılır.California cinsi Mesarga için çok uygundur .Durum kritik!Her türlü kulis ve propagandanın kalbi berberlerde atar, berber toplumun nabzıdır, berber kanaat önderidir, proaktoftir. Berberler isterse, birlik olursa devrim bile yapabilir.Bu gün gördüm ki sağlık politikalarımız ve özellikle aşı konularında berberde ciddi bir şüphe ve güvensizlik baş göstermiş durumda.Durum çok kritik. Berberler saf değiştirise kimse bunun önünü alamaz. Hele bir de kuaförler devreye girerse, o zaman önü alınamaz bu girdabın. Pandemi yönetiminde çıkmaza gireriz.Devletimiz acilen berberlerle temas etmeli ve olası olumsuzlukları engellemelidir.Not: Evet, düzensiz aralıklarla berbere gidiyorum, kaş, kulak, burun, az saç ve sakal komple muamele.(Cenk Özdağ)ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, tüm AB ülkesi büyükelçileri, istedikleri gibi konuşabilirler!Hatta istedikleri gibi, “ortalığın karışması için” diplomatları Kuzey’de çalışırlar!Ama Türkiye Büyükelçisi konuşamaz!“Azınlığın” anlayışı bu!Kabul görüyor mu, “asla…”(Sefa Karahasan)KAYIPLAR KONUSU... İnşallah kayıplara ulaşılır da onların da birer mezarları olur. Acıyla bekleyen aileler, en azından kayıplarının mezarları başında gözyaşı dökme şansı bulur. Bilenler insanlık adına konuşsun. Zaman daraldı. Bilenler ve bekleyenler bir bir ölüp gidiyor. Yapanları değil, kayıplardan geri kalanları arıyoruz...(Mustafa Gürsel)Hükümetin Kıb- Tek umursuzluğu, her konuda olduğu gibi, beceriksizliği ve halkı düşünmemesi, başımıza çok çorap örecek. Konuştuğunda bir harman yer isteyenler, iş icraata geldi mi fıs. Neden? Kapasiteleri aslında bu kadar…Arkadaşlar, hesap belli. Kabaca özetliyorum. 140 milyon TL tahsilat yapıyor Kıb- Tek. Her ay. Bu, sattığı enerjinin yüzde 96’sının tahsili demek. Kalan az kısmı ödemeyen, devlet. Özel sektörün, otellerin, üniversitelerin, çiftçinin hayvancının Kıb- Tek’e borcu yok, olanı da kesiyorlarKıb- Tek her ay ortalama 20 milyon TL maaş ödüyor. 80 milyon TL AKSA’ya… E? Diğer sabit giderleri var, alımlar var, ihale mafyası var, o ihalecilerin dağıttığı rüşvetler var… Kurum içii dışı… Yukarıda yazdım ya, 140 milyon TL tahsilat var, en az 180 milyon TL olmalıŞu anda, kurum ihale yapamıyor. İhale yapamadığı için, küçük alımlar yapmak zorunda. Üretimin devam etmesi için bu alımlar şart. Şimdi bu malzemeleri katmerli şekilde satıyorlar Kıb- Tek’e. Ama bu yönetim anlayışı ile bu kadar, daha iyisini beklemeyinDerhal, Kıb- Tek yönetimi değişmeli. Bu Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geldi. “Kıb- Tek 96 kuruşa sattığı kilowat saati, 126 kuruşa mal ediyor, zam kaçınılmaz” dendi, “Kurultayda rakiplerim bunu bana karşı kullanır, oy kaybederim” kaygısı ile zam engellendiZam yapmayabilirsiniz, batar. Zam kaçınılmaz. Yüzde 30 olmaz, 20 olur, ama Kıb- Tek zarar ediyor. Kıb- Tek, akaryakıt alamıyor, TPIC yakıt getiremiyor, depolarda akaryakıt tükeniyor. Geçtim, temel kullanım malzemelerinin tamamı neredeyse tükendi, maliyetler artıyor(Hüseyin Ekmekçi)