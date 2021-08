Dün Bakanlar Kurulu toplandı. Toplantı 7 saat sürdü. Şifa niyetine yedi harften oluşan bir kelime dahi kullanılmadı. Rutin konuları konuşup, dağılmışlar. Biz sizin rutin konularınızı biliriz. Adaletsiz, partizanca, kurultay ve seçim hesapları ile geçen bir süre

Kıb- Tek ile ilgili memleket kalktı oturdu. Kötü yönetilmiyor Kıb- Tek. Yönetilmiyor çünkü. Kıb- Tek de tıpkı Bakanlar Kurulu gibi. Rutin işleri yapılıyor. Bunun için de bir müdür, 3-5 müdür yardımcısı, 5-10 teknisyen, 1-2 muhasebeci yeter

Ülkeyi yönetenler farkında değil ama, Kıb- Tek, felaket üretiyor, enerji değil. Partisini yönetmekten aciz olanların seçtiği yöneticilerle, iş takipçileri ve ihale mafyaları ile bir yere varmak mümkün mü? Kıb- Tek kötü yönetiliyor, bedeli de halka ödetiliyor

127 kuruşa mal olan bir ürün, 96 kuruşa satılıyor. Aradaki farkı karşılamak için borçlanılıyor. Faiz de cabası. Personel gideri artıyor, akaryakıt gideri artıyor, yatırım yapılmadığı için yük artıyor. Ve 7 saat toplanan kabine, 7 harflik bir açıklama yapamıyor

Neden? Çünkü doğru belli. Yapılması gereken belli ama bunlarda o yürek de yönetim becerisi de yok. Ne var? Kahrolası kurultay hesabı. Kahrolası iktidar hesabı. Kahrolası siyasi ikbal… Herkesin bir hesabı var ama, toplumun geleceğine yönelik değil, kendi geleceğine

Bu olmamış… Önlerine mikrofon koysan, iki soru sorsan neyin ne olduğunu hemen anlatacaklar. Neden? Sorun biliniyor da ondan. E yap… Ne yapman? İşte orada tıkanma başlıyor. Hiç kimse statüko ile mücadele etmek istemiyor

Kıb- Tek konusu artık kabak tadı verdi. “Kıb- Tek özelleştirilemez” diyenler, aslında Kıb- Tek’i batırıyor. Kıb- tek’in sahibi ne siyaset, ne çalışanlar, ne ihaleciler, ne işe yaramayan sülükler… Halktır. Halk adına orayı yönetmeye talip olanlar hepimize zulmediyor

(Hüseyin Ekmekçi)



Trafiği sağa almak şu bu çok sıradan öneriler.

KKTC'yi, İskandinavya'ya, ya da ne bileyim, Maldivler taraflarına alalım deseler tamam. Bir Mercan adası bile yeter bize hem.

Hemman destek verelim, büyük müjde diyelim. Ondan sonrasını Urumlar düşünsün hem.

Böyle çılgın procelerle gelsinler bize, yok öyle İşkembeden öneri atmak.

NOT: Memleketi heyecanlandıracak, Urumları perişan edecek öneriniz/müjdenizi varsa buyrun, dükkan sizin.

(Cenk Özdağ)



Özlemişim bu ülkeyi.

Hayatımın sürprizlerle dolu olmasının yerini hiç bir şey tutamaz.

Elektrik kesintisi, 40 derece sıcakta iyi gidiyormuş.

Bundan tatlı bir şey olamaz.

KKTC’den başka yerde yaşayamam.

(Oshan Sabırlı)



Bizim memlekette belli skandallar veya olaylar gündeme gelir, kısa bir süre sonra unutulur! Bence yeni siyaset bu olayların takibini yapmakla bir nebze farklılık yaratacaktır. Örneğin Girne'deki askeri arazinin peşkeşi. Özgürgün hükümeti alt yapısını, Dörtlü de finali becermiş. OK peki şimdi ne yapmalı? İnşaat harıl harıl ilerliyor. Doğa elden gidiyor. Rant Girne dağlarına zafer bayrağı çekmek üzere! Muhalefet hata yapmış iktidardayken, mevcut hükümet biz yapmadık onlar yaptı diyor. Yani herkes bu işin yanlış olduğunu dillendiriyor. Peki o zaman, şimdi ne yapmalı? Bağırdık, çağırdık, rahatladık, siyasetçiler birbirlerini dövdüler. Sonra? Çok geç olmadan bu iş düzeltilemez mi? Meslek kuruluşları, yargı falan... Alo, alo duyan var mı? Alooooo...

(Mete Hatay)



5 yaşındaki çocuğa;

"Bu ülkede 200 bin sağ direksiyon araba var, binlerce de galerilerde var, yollar, kavşaklar, tabelalar, işaretler hep sol trafiğe göre, şoförlerin yılların getirdiği alışkanlığı var, trafiği sağdan yapalım mı?" diye sorsan, "Yörü be garagöz git işine" diyecek...

Neleri tartışıyoruz yahu, inanılır gibi değil...

(Mahmut Anayasa)