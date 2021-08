Kıb- Tek’te yaşananlar, Maliye Bakanlığı- Ekonomi Bakanlığı arasındaki atışma, yüzde 30 ile başlayan zam tartışması geçtiğimiz hafta sonuna damgasını vurmuştu. Yeni bir haftaya başlarken, herkesin içinde aynı endişe: Ya zam gerçekleşirse?

Belli ki, başta Başbakan Ersan Saner olmak üzere, üretimden, ekonomiden, çalışandan sorumlu bakanlar bu zammın ne manaya geldiğini bilmiyor. Yaratacağı etkiyi bilmiyor. Dar gelirlinin nasıl yaşadığından haberleri yok.

Bu halk, her türlü soyuluyor. Maalesef siyasetçiler hamaset deryasında, emir alıp uygulama sevdasında yollarına devam ederken, halktan koptuklarının farkında değiller. Halkın sorunları başka, iktidarda kalma sevdalılarının derdi başka

Kıb- Tek’te, üretimdeki pahalılığın sebebi olarak, bakanının “sabit giderler yüksek” diyerek çalışan maaşını işaret etmesi, yeni bir tartışmayı başlatacak. Sendika bugün cevap veriyor. Kıb- Tek’te sorun belli. Statüko. Statükoyla kavga etmeyen, enerjiyi ucuzlatamaz

Nedir bu statüko? Siyaset ayağı var, çalışan ayağı var, ihale takipçileri var… Merkezinde de ballı ihaleler var. Düşünün, bir ihalede dönen para ile, bir çok insanın hayatı değişiyor. Siyaset fonlanıyor, buna göz yumanlar hayatlarına daha zengin devam ediyor

Kıb- Tek’te ciddi bir yönetim zaafiyeti var. Erhan Arıklı ve ekibi de beceremedi. “De” diyorum, çünkü sorun bugün başlamadı. Kıb- Tek, partilileri oraya göndererek yönetilemez. Kıb- Tek’i ehil insanlar, güçlü karakterler yönetmeli. Sonra böyle oluyor

Zamlar peşi sıra geliyor, alım gücü düşüyor. Marketlerde fiyatlar adeta uçtu. Döviz uçtu, akaryakıt fiyatları uçtu, tamamı piyasaya yansıyor. Hükümetin böyle bir gündemi var mı? Görüyoruz ki yok… Ne var? İktidar kavgaları devam ediyor.

(Hüseyin Ekmekçi)



Bütün sağlık çalışanlarına iki sinovactan sonra üçüncü doz olarak biontche yapıldı.

Bu Sağlık bakanının üçüncü doz için ne bulursanız yaptırın demesi ile çelişkili olmuyor mu?

Not: Üçüncü doz için YDÜ'de gittim sadece sinovac var diye erteledim

(Songuç Kürşad)



NE KADAR OLDU?

▪︎Dönemin KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, AKP tarafından düzenlenen ve Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak, özel helikopterle katıldığı Demokrasi ve Şehitleri mitinginde sahneye çıkalı;

▪︎Mitingdeki katılımcı kitlesi Özgürgün'ün kim olduğunu anlamayalı; bir kısmı onu uvertür bir arabeskçi, bir kısmı yeni ünlü olan bir popçu, bir kısmı da ecnebi bir şarkıcı zannedeli;

▪︎Bu ayrışma Özgürgün'ün sahneden halkı sadece selamlaması ve bir şarkı olsun söylememeden inmesi üzerine büyük bir huzursuzluğa dönüşeli;

▪︎ Bu konu KKTC'de bir takım kendini bilmez sosyal mecra kullanıcısı tarafından hiciv konusu yapılalı;

Tam 5 yıl oldu.

(Cenk Özdağ)



Madem ki yangınların çoğu söndürülmeden atılan izmaritlerden kaynaklıdır o zaman araba kullanırken sigara içmeyi yasaklayın... Zamanında bu memlekette araba kullanırken kraker yediği için ceza yazılan sürücü da oldu... Madem araba kullanırken bir şey yemek ve içmek yasak o zaman sigara içmeyi da yasaklayacaksınız...

(Ahmet Vamık)



Anlaşılan birçok kişi bu salgını aşısız geçirmeye karar vermiş!! Daha evvel de söylediğim gibi KKTC için gelen aşılar aşı skeptizimi yüzünden kullanılamayacaksa bir an evvel aşıya ulaşamayan fakir ülkelere gönderilmeli veya iade edilmelidir. Her doz aşı bir hayat kurtarabilir. İster burda isterse Dünya'nın daha az şanslı bir yerinde.

(Mete Hatay)



Kuzey Kıbrıs’ta bir haber oluyor hemen biri arıyor ve ya birini devreye sokuyor, “Aman Türkiye medyasına ve kamuoyuna yansıtma…”

(Eskiden haber yazma olurdu, şimdi tweet atma da eklendi!)

Diyorsun: “Bu haber buradaki gazetelerde manşet olmuş, neden ona bir cevap yok…”

Aldığım cevap şok edici: “Sen yazarsan Türkiye kamuoyu görüyor…”

Tamam da sen burada “istediğin gibi es gürle, at tut, sonra Türkiye kamuoyu görünce mi” sorun oluyor!

(Sefa Karahasan)