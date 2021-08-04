Aşı seferberliği için medya, sosyal medya etkili bir mecra. Ve bu araçlar yeterince etkili ve inandırıcı şekilde kullanılmıyor!

Örneğin aşı olan doktorların, sağlık çalışanlarının, basın-yayın mensuplarının, sanatçıların, hukukçuların neden aşı olduklarını anlatan kısa ve çarpıcı filmler hazırlanabilir ve bu halkla paylaşılabilir.

Caydırıcı tedbirler ise; bir insanın ayaklarını keçiye yalatmak gibi bir şey...

(Betül Arslan Akkuş)





Türkiye’den gelen aleni müdahaleler sonucu makam işgal etmekte olan Saner ve Tatar’ın ‘biz aslında bir hiçiz’ noktasına varan söylemleri, sürekli ‘şükran’ ve ‘biat’ etmelerinin doğal bir tezahürü sayılabilir. Ancak ‘Kıbrıslı Türklerin kimlik, kültür ve benliği’ konularında yapılmak istenenler Tatar ve Saner’inkilerden ibaret değil...

(Sami Özuslu)



Aşılar olmasaydı uygarlıklar yok olurdu

"Tarihteki veba, kolera, çiçek, difteri, kızıl, kuduz gibi hastalıkların hepsi, bilimsel yöntemlerle keşfedilen aşılar sayesinde bitti. Çiçek hastalığı tamamen silindi. Diğer hastalıklar da kontrol altına alındı ve artık salgın yapabilecek, ölümlere neden olabilecek kadar güçlü değiller. Bunların bir kısmı zaten çocukluk çağı aşıları olarak yapılıyor. Eğer aşılar olmasaydı birçok uygarlık silinirdi. Aztek Uygarlığı, çiçek hastalığı nedeniyle yıkılmış mesela. Eğer çiçek aşısı olsaydı bugün Aztekler, belki çok ileri bir uygarlık olarak yine tarih sahnesinde olacaklardı."

(Gürcan Topukçu)







Yangınların Ardından....

Türkiye'de son bir haftada yangınların ardı arkası kesilmedi. Yanan ormanlar ve yok olan kül olan hayatlar, evini barkını kaybeden hayatlarını kaybeden insanlar.

Sosyal medyaya atılmış kısa videoları izlerken , evini ,bağını bahçesini ekmek teknesi olan o meyve bahçelerinin yanmış hali, o ormanların yanmış hali, o hayvanların çaresizce ateşten kaçarlarken yanıp oracıkta küle dönmüş görüntüleri insanın içini öyle dağlıyor ki anlatılması imkânsız. Peki bunu neden sürekli yaşıyoruz neden yangınları bukadar büyümeden önleyip söndüremiyoruz, çünkü yeterli altyapı nedense birtürlü oluşturulmuyor. Yangın uçağımız yok yangın helikopterimiz yok yada çok az sayıda var ve yetersiz kalıyor. Alınamaz mı alınır tabii ama alınmıyor paralar hep başka yerlere harcanıyor.

İnsanımızın da artık bilinçlenmesi gerekir, hesap sorması gerekir varolanı gözü gibi koruması gerekir. Ağaçlara ormana karşı duyarlı olması gerekir.

Şimdi yanan dağlara tonla para harcanarak tekrar fidan dik, yanan köyleri bir kez daha yeniden inşa et bunlar az parayla mı olur? Bunlar için bile harcanacak olan para ile yangın uçağı filosu kurarsınız hem de yeni modelinden. Ama korumasını öğrenmezsek yeniden ekmişsiniz ne değişecek?

Tekrar yanacak ve bu kısır döngü devam edip gidecek.

Önce doğaya saygılı olmayı öğrenmeliyiz...

(Hasan Mullaoğulları)







5 tane anayolu olan küçücük bir yarımada ülkesi için İki yıllık sürüş ehliyeti 430

TL!

Sanki de F 16 Ehliyeti yeniledik!

(Eralp Şerifoğlu)

