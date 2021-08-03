Temaslılar kendilerini izole etmesi gerekirken, özellikle gençler ; cafe, bar, otel ve sokaklarda temaslı oldukları halde gezip tozuyor. Bu gidiş ile bu virüs burada sona ermeyecek. Bu sebepten özellikle temaslılara farklı önlemler alınmalıdır çünkü izole olmuyorlar.

(Metin Gültekin)





Yeni Saray’a Helikopter Şart...

Cumhurbaşkanımızın programı çok yoğun ve yorucu bir program...

Şahsen herkesin çekemiyeceği kadar yoğun bir tempo...

Millet uyanana kadar O meşhur şortuyla Sabah Sporunu yapar ilk sosyal medya resmini alıp paylaştıktan sonra köklü bir kahvaltının ardından başlıyor programına..

48 saati 24 saat’e sığdırmasındaki başarının sırrı günü ikiye bölmesindeki incelikten kaynaklanıyor...

Şafakla gün batımını bir gün, Gün Batımı sonrasını da ikinci bir gün olarak görüyor...

Onun için sabah ziyaret ettiği bir iki ilçeyi döndükten sonra akşam tekrar ziyaret edebiliyor...

Ancak gidilebilecek daha çok yer var ve

Her yere yetişmek gerçekten zor...

Doğum günü, Düğün, nişan, açılış, yemekler ve kurdeleyle kesimi...

Sosyal medya paylaşımlarını hafife almamak gerek, onlar da bayağı bir zaman ister...

Bence yeni sarayın Damında bir büyük H Harfi lüks değil artık ihtiyaçtır...

Hizmetin aksamasına araç gerecin, yolların, trafiğin engellemesine müsaade edemeyiz...

Trafik faktörü ortadan kalkarsa cumhurbaşkanımız çok daha fazla hizmet etme fırsatını bulacaktır...

Bence Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan bir de Helikopter istesek tam da zamanı...

Yapılacak yeni Sarayın damına bir helikopter yeri mutlaka yapılmalıdır...

Neme lazım amma bu hizmet açısından çok ciddi bir ihtiyaç...

(Gürsel Uzun)



Eşimin, pcr testi sonucu pozitif çıktığından bu yana 10 gün geçti. Yeni pcr için davet edildik. Eşim içeride test için beklerken gelenleri inceledim; 3 kişi hariç tamamı 18-30 yaş arası gençlerdi. Yani, aşı olmayan, hastalığı hafif atlattığı için umursamayan genç insanlar.

(Nezihi Beyaz)





Mehmet Akif de ruh halimizin farkında olacak ki; İstiklal Marşı da KORKMA diye başlıyor!!!!

- Bir yanlışla tüm yanlışları silebilmek…

İnsanlar defterlerini silmek için önceleri ekmek parçalarını kullanırmış.

1770’te EdwardNaim, yanlışlıkla ekmek yerine bir lastik parçasını defterine sürünce kurşun kalemin izleri bir anda silinmiş.

Böylelikle Edward Naim, kullandığımız lastik silgileri keşfeden kişi olarak tarihe geçmiştir.

Bir yanlışı düzeltmek için kullandığımız silgi aslında bir yanlış sebebiyle keşfedilmiş.

Bu nedenle, yanlış yapmaktan çekinmemek lazım. Yanlış yapmaktan korkanlar asla yeni şeyler keşfedemezler.

Ülkedeki Politik tıkanmalar da bir miktar bu yüzden sanırım.

O kadar çok politik doğrulama ve korkaklıkla kuşatılmış ki siyaset, onu yaparsan şu olur bunu yaparsan bu gücenir bunu yaparsan yanlış olur diye diye, üretmeyen, suya sabuna dokunmayan, atılması gereken adımları atamayan en önemlisi de yeni hiç bir şey keşfedemeyen hale gelmiş.

Esaretle değil, cesaretle yürümek lazım, yanlış yapmaktan da korkmamak lazım…

(Özdemir Tokel)



Orman Dairesi, basına, Karşıyaka'daki yangının sebebinin elektrik hatları olduğunu tahmin ettiğini açıklıyor. Bugün de KIB-TEK, basına yaptığı açıklamayla bu tahmini yalanlıyor.

Sanki bu iki kurum aynı hükumete bağlı değil. Sanki başbakanlık iki kurumun bağlı oldukları bakanlıkları koordine etmekle görevli değil. Aslında benimki de laf! Sanki ortada bir hükumet varmış gibi!!

(Tufan Erhürman)



