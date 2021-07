Bu vakalarla yok

yüz yüze,

GÖZ GÖZE bile

Eğitim Olmayacak! Ha işte o zaman Öğretmene hakaret edene benim de iki çift sözüm olacak...

(Eralp Şerifoğlu)



Aşı olun aşı olun diye gece gündüz çağırı yapıp bu kadar kötü bir organizasyon yapıp gelenleri süründürmek de yabana atılmaması gereken bir beceri.

Hep şikayet olmaz, takdirle karşılıyorum.

Not: Şu an memleketteki en yetkili kişi buradaki eğitimsiz güvenlikçi. Sağlık Bakanı veya Başbakan olma potansiyeli görüyorum ileride.

(Cenk Özdağ)



İbre nereyi gösteriyor...

Şu %49’a 51’de seçimlerden buraya ne değiştiğine bir bakalım...

Bu seçimi tamamen Türkiye tarafı ve karşıtı diye ayırt edenlere katıldığımı söyleyemeyeceğim çünkü bu öyle gösterilse de öyle değildi...

Burda Adaylar önemli bir faktördü...

Birine olan güvensizlik diğerinin avantajı olmuştur...

Netice olarak 49’a 51 diye tarihe not düşülmüştür...

%49’un içinde Türkiye karşıtı olmayan çok seçmen var...

Bunlar Ya Tatara inanmamıştır ya da bazı gelişmelere tepkili oldukları İçin 49’un içinde yer almışlardır...

Ayni şey 51 içinde de Türkiye yanlısı olmayan ancak Akıncıya tepkili olanlar vardır...

Yani ne 51’in Hepsi beyaz ne de 49’un hepsi karaydı...

Tatarın veya Akıncının yerinde başka adaylar olsaydı bu neticeler de çok farklı olurdu emin olun...

Bu sonuçlar Tatar Akıncı seçimi için geçerlidir sadece...

Peki o günden bu güne ne değişti...

Beyazlarla siyahların oranlarında değişiklik oldu mu...

Yaşanan her şeyde etkiler ve tepkiler olduğuna göre bu süre zarfında yaşananların Etkileri gibi tepkileri de oluşmuştur...

İktidar olmanın verdiği yıpranmayı da hesaplarsak bu %51’in ibresi yukarı değil aşağıya doğru olduğu bir gerçektir...

Türkiye’nin verdiği açık destek memnunluk yaratıyor olması bu ibrenin çok daha aşağılara düşmesini engellediği gibi, müdahalelerle söylentileri ile görevde olanlara sorgulanan her olumsuz olayı da Türkiye böyle istiyor şeklindeki verilen cevaplar İlk kez Türkiye yanlısı olanlarda ciddi rahatsızlıklar oluşturmuştur...

Bu sesli olarak da dile getiriyor zaten..

Bunun çözümü sadece Halkımıza, Partilere, Parti üyelerine, kurumlara, Makamlara ve Türkiye’ye herkesin saygı duymasından geçer....

Kısaca birbirimize saygılı olmalıyız...

İbrenin yukarıya dönmesinin tek yolu da bu saygıdan geçiyor...

(Gürsel Uzun)





Bir duyum aldım büyük üniversiteler yeni öğretim yılında uzaktan eğitimi zorluyormuş bu gerçekleşirse bu memleket batar lütfen esnafı ve halkıda düşünün gerekirse tedbirleri artırın.

(Mustafa Emiroğluları)



KKTC’yi ikiye bölelim. KKTC ve Kıbrıs Türk Devleti… Akatu’nun denizden Pergama’ya düz çizgi.

Bölünsün ikiye… duruma göre tarafımızı seçeriz…

Tartışmayın…

(Hüseyin Ekmekçi)



Haiti ancak geçen hafta aşıya ulaşabildi. Birçok ülke ise hala ulaşmak için büyük mücadele gösteriyor. Bizde ise bazı aşılar az talepten dolayı son kullanım tarihlerini geçirmek üzere.

(Mete Hatay)



Asgari ücret tespit komisyonu toplantısından sonuç çıkmamış. Hep aynı filim. Çıkacak sonuçta mevcut durumdan farklı olmayacak. Yüzbine yakın özel sektör çalışanı örgütlenme ve Toplu iş sözleşmesi hakları olmadığı için komisyonda temsil edilmiyor. Böyle yarım yamalak bir masadan çıkacak sonuç sermayenin zaferinden başka bir şey olmaz. Devlet mi? Koral Çağman...

(Göktürk Ötüken)