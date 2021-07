8 Temmuz’da açıklanan kararlarda açık alanlarda maske zorunluluğu getirilmiş ve takmayanlara ceza uygulanacağı belirtilmiş. Kapalı alanlarda bile canı isteyen takıp canı istemeyen takmaz iken açık alanda bu kuralın uygulanabileceğine inancı olan var mı acaba ?

(Gürcan Topukçu)



Benim asıl merak ettiğim Meclis konuşmasını boykot eden vekillerin durumu değil. Merakım çapkın Hüseyin'in boykotu için neden kimsenin birşey dediği yok. Hüseyin Özgürgün'ün boykotu neden dikkate alınmadı. Milliyetci cephe bu saygısızlığa sessiz kalmayın!

(Evrim Mehmet Kamalı)



Halkının içinde bisikletle dolaşan Cumhurbaşkanı'ndan, halkı ekonomik darboğazdayken kısıtlı kaynağı havalara saçmaktan çekinmeyen, hiç bir devletin ziyaret etmeyeceği adına saray deyecekleri bir binaya sevinen bir monarka...!

Aklım almıyor! Ruhum acıyor!

(Alev Şensoy)



RT'nin naklen yayını da bu kadar olur: "Lefkoşa'ya vardığı bilgisi geldi," "coşku seli gecikmeye neden olmuş olabilir," gibi laf salatasıyla Meclis'in önündeki sabit kameradan yapılan bir tek yayın. Otobüsün geçtiği yerden cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri bile yok . Reiz çok kızacak o kadar da tırlar mırlar geldiydi. Bazı partiler ve dernecikler sırf Erdoğan'a görünmek için ellerinde bayraklar canlarını yemişlerdi sabahtan beri. Masraf yapıldıydı. Show yapılacaktı. Özer Kanlı ne oluyor?

(Mete Hatay)



Hani siz Hamaset yapma uğruna, insanları ötekileştirip, kinle ve nefretle biz CTP’ lileri Hain ve Rumcu ilan ettiniz ya !!!…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Büstünü, Geçitkale Kasaba Meydanı’ na diken, o CTP’li Hain ve Rumcu ilan ettiğiniz kişilerdenim ben…

Siz ki vatanını milletini çooook seven vatanperverlere !!!… hatırlatayım istedim…

İnsanca kalabilmeyi deneyin bir. Sizlerinde bayramını en içten duygularımla kutlarım.

(Hasan Öztaş)



Ne yaşarsak yaşayalım, hangi koşullarda olursak olalım, her zaman daha iyisini umut etmeyi ve bu doğrultuda da çalışmayı sürdürmeliyiz.

Toplumsal olarak daha iyiye, daha güzele ulaşacağımız nice bayramlara..

Herkesin bayramı kutlu olsun.

(Aral Moral)



Nasılsın derler ya bazen iyi değilsen "kötüyüm"dersin."En erken zamanda iyi ol inşallah"derler.Tüm insanlığın en erken zamanda iyi olması (hergün bayram) dileğiyle............. Cehalet, bilgi karşısında her zaman daha güçlüdür. Çünkü cehalet kabadır. Bilgi, nazik.

Kötülük, iyilik karşısında daha güçlüdür.

Kötülük, kaçınılmaz olarak gücü içerir.

Gücü içermediği takdirde kötülük, aciz bir fesatlıktan başka bir şey değildir.

Sonuç olarak; kötü insan, iyi insandan daha güçlüdür. Uygarlık tarihi bunun örnekleriyle doludur.

Cahil insanın sesi, bilge insandan daha çok ve daha yüksek çıkar. Cahilin sözü bilgeninkinden daha çok duyulur.

Cahil insan, bilge insana hakim olduğunda felaket ve adaletsizlik kaçınılmaz olur.

Ama Kötülük ve iyiliğin, cahillik ve bilgeliğin, karanlık ve aydınlığın, siyah ve beyazın mücadelesi her zaman devam eder.

Hayat akarken, iyilik ve kötülük hikayesi hep olacak. İyi mi – kötü mü olacağımıza,bilgeliğin mi – cahilliğin mi peşinden gideceğimize karar vermek ise bizim seçimimiz.

(Kubilay Merttuna)