Çift aşı olanlarla, tek aşı olup ikinci aşı bekleyenler ile tek dozda yeterli olan Johnson bebek yağı ile 3. Doz gerektirecek Sinovac aşısı ile aşı olmayı istemeyenler arasındaki fark 3 günlük PCR ile 7 günlük antijen testi arasındaki farktır.

(Çağan Ilgar)



Yap-boz hükümeti mi dersin, yap-boz bakanlığı mı yoksa yap -boz komitesi mi?

PCR kararının hatalı olduğunu söyledik nihayet 4. Günün sonunda aşılılardan PCR istememe noktasına gelebildiler..

Ya o İngiltere kararları.. İlk serbest, sonra karantina, şimdide 29 Temmuza kadar dendi..

(Aytuğ Türkkan)



Halk siyasetin neresindedir?

Siyaset eskiden halktan güç alırdı. Şimdi güç merkezi değişti. Güç merkezi değişince, sorun da tam konuşulmuyor, kaynak eleştirilemiyor, herkes karnından konuşuyor. Kıbrıs Türkü üretimden kopmadı sadece, değerlerini de bir bir kaybediyor, aidiyetini de

(Hüseyin Ekmekçi)



Sir. Münür’ün Rekoru Tehlikede...

Sir Münürün kim olduğunu bilmeyen çoğu kişi Kıraliçenin Kıbrıslı bir Türk’e Sir ünvanı verdi diye bununla övünür...

Bu ünvanı Kıbrıs Türk’üne yaptığı hizmetlerden ötürü verilmemiştir elbet...

1930- 1940 larda millet ilk okul yüzü göremez iken İngiltere’de tahsile götürülenler elbette ki İngiliz yanlısı olacaktı...

Bu ödül de Kıbrıs Türklerinin aleyhinde çalıştığı, onları sırtından bıçakladığı için verilmiştir...

22 yıl Vakıfların Başında nasıl Tutuldu, ve SİR ünvanına karşılık ona yaptırılanları toplum olarak bizler sıkıntılarını çekerken, çocukları 4 nesildir sefasını yaşıyor....

Görünen o ki bu Sefa 4 nesil daha gider...

Şimdi Vakıflar Murahhaslığında SİR Münürün rekorunu zorlayan yurt dışında Eğtim almış oralarda bayağı işler yapmış, Toplum olarak ısrarcı talebimizi geri çevirememiş , lütfedip kabul etmiş Vakıflar idaresi Murahhasalığında hiç gözü olmayan bir murahhasamız vardır...

Basmacılar Şeyhi Hacı Mustafa Ağa efendinin oğlu Ziya efendinin 1912’de müftü olduktan sonra 1918’de Kıbrıs Türklerinin Enosise karşı oluşturduğu Meclis-i Milli lideri iken oğlu Faiz beyi Yüzbaşılığa, diğer oğlu Fuat bey yargıçlığa kardeşi oğlu ve ayni zamanda Damadı olan Mehmet Münür efendiyi (Sir Münür’ü) de Vakıflara Murahhasa atanması karşılığında, toplanan binlerce imzayı ve lozana gönderilmek üzere hazırlanan dilekçeyi İngilizlere teslim edip ve imha edilmesini sağlamıştı...

Bu gibilerde zaman değişir, şekil değişir, makamlar değişir, sahip değişir, talep değişir amma akıbet değişmez hep ayni olur...

Nitekim 1930’da yapılan Kavanin Meclisi seçimlerinde Kemalist-Halkçıların adayı Necati Öskan karşısında İngiliz yanlısı aday yine Sir Münürdü...

Kemalistlerin Toplantısını Dellal Salih’in Gumandasında İngiliz taraftarları basarken de emniyeti sağlama görevi Gumandan Yardımcısı Faiz bey, müftü ziya efendimin damadı ayni zamanda Sir Münürün de Kaynıydı...

Yüz yıldan fazladır Vakıflar birçok idarecisine ve çevresine çalışmıştır...

Bu güne geldiğimizde

Tarikat farklı, Murahhasa farklı sistem farklı olsa da oğullar ve damatlar değişmezdir ve hep var olacaktır...

İnşallah onların nesilleri de, nesiller boyu rahat, huzur ve Sefa içinde yaşarlar..

Şimdi soruyorum yeni Murahhasa SİR Münürün 22 yıllık Rekorunu kırabilecek mi...

Bu rekoru zorlayan şimdiki Vakıflar Murahhasasının misyonu nedir, kendini değişmez kılan hangi özelliğidir...

(Gürsel Uzun)



Bir görüş:

Kuzey Kıbrıs'a gidecek olan yolculardan istenilenler üzerindeki karmaşa devam ediyor. Her gün kararlar pısırık, beceriksiz KKTC hükümeti tarafından değiştiriliyor. Bence ilk alınan karar doğru idi. Yani çift aşılı dahi olsa herkesin 10 gün karantinada kalması kararı.

İngiliz hükümeti sürü bağışıklığını hızla uygulamaya geçti. Bulaş miktarının 2 hafta içinde günde 100binlere ulaşması ve Ağustos ortalarında günde 200 ölüm bekleniyor.

Bu durumda KKTC sıkı önlemler uygulamakta haklıdır.

Şahsen çok acil durumlar dışında Kıbrıs'a gitmek ve oradakileri tehlikeye sokmanın büyük bencillik ve sorumsuzluk olduğunu düşünürüm.

Siz çift aşınızı salınmış olabilirsiniz, ama oradakiler salınmadı. Üstelik aşılı olmak virüse yakalanmayıp başkalarını bulaştırmamak demek değildir.

Bir yıl daha dayanmalıyız.

(Ertanch Hidayettin)



