Siyasetimizin geldiği noktaya bakar mısınız?

Hükümet ortağı DP, kendi uhdesindeki Çalışma Bakanlığı’na Afet Özcafer’i öneriyor ama Başbakan bir türlü CB’na bu ismi onaylatmıyor… Yazısını bile yazmıyor…

Afet hanım’ın ismi Ankara’ya takılmış olabilir derken, bir de baktık ki Bertan Zaroğlu da onaylamıyor…

Koskoca “egemen devlet” KKTC, “yurttaşlığı” bile tartışmalı bir vekilin elinde maskara muamelesi görüyor…

Daha neler göreceğiz?

(Hasan Kahvecioğlu)





Sağlıkçıların ortak görüşü, test sayısının artmasının olumlu olduğu yönünde. Aşılanma da artarsa, bir nebze normale dönebileceğiz. Onun için herkesin bir an önce aşılanması elzem.. Hade arkadaşlar az kaldı..

(Mete Hatay)



Devlet otursun, bütün özel sağlık kuruluşları ve sağlık laboratuvarları ile PCR testini 100 TL'ye bağlasın. 20TL'sini şahıs veya sigortalı ödesin. 80,-TL'sini de SSD ödesin. Sistem başka türlü rahatlamaz. Hem beleş, hem konfor, Cennette bile yoktur.

(Hüseyin Garip)



81'i yerel 95 pozitif....

Hem de onca teste rağmen.

Rekorlar kırılmayınca ülkece içimizi bir burukluk kaplıyor sanki, konuşacak, veryansın edecek konu kalmıyor.

Hep ileriye gidesi var insanın.

(Cenk Özdağ)



Biraz önce “Geçen Yaz” filmini izledim. Film müziklerini ararken de bir film eleştirisine denk geldim. Diyor ki genç “belki biz bilmediğimizden 97 yılını bana çok rahat geldi anlatılan Türkiye, bugünden bakıldığında ve çok gerçekci değil!” Ben de “benzer” ama çok farklı bir duyguyla izledim filmi. “Vay be Türkiye nerdennnn nereye” diye.. Çünkü çok fark var arada o günle bugün arasında... Filme gelince, çıtır bir yaz filmi, aşk filmi, gençlik filmi....müzikler şahane.. ve bana göre yeni bir film dili de aynı zamanda.. Ozan Açıktan etkisi, Netflix etkisi ile birleşince sanırım böyle bir dil çıktı ortaya.. oyunculara da ba-yıl-dım! Öyle işte... pazar etkisi

(Yetin Arslan)



Aşılar konusunda her türlü iddia bilimsel temelde olunca konuşulabilir ama çip falan, 5G filan gibi konularla bağlantılı olunca konuşulması gerçekten zor, The Social Dilemma filmini izlediniz? elinizdeki telefon ile neler yapıldığının farkındasınız? elinizde o telefonu tuttuğunuz sürece başka bir yerinize çip takmaya gerek yok, o telefon ile nerdesiniz, ihtiyaçlarınız ne, ne yer ne içersiniz, kimlerle ne yaparsınız takip edilir, akıllı saatler ile de sağlık bilgilerinizi toplarlar, laptopta kullandığınız programlar, girdiğiniz sitelerle ile diğer başa bilgilerinizi toplarlar, her gün yüzlerce binlerce cookies ile sizi izleyen bir ağın içindesiniz, internette olduğunuz sürece her sitede takip edilmektesiniz, geriye ne gibi gizli bilginiz kaldığını düşünürsünüz de aşı ile vücudunuza çip yerleştirileceğini ve gizli bilgileri alacaklarını düşünürsünüz gerçekten merak ederim... neysa bir ara The Social Dilemma filmini seyredin, nasıl size kime oy verileceğinin yönlendirilmesi yapıldığına kadar anlatır, elinizdeki telefonu tutup aşıya çip takılacak diye karşı çıkanlar, gerçekten dışardan komik gözükürsünüz, başka argüman bulun, bu olmamış

(Murat Kanatlı)