Başta yetkililer ve sağlıkçılar olmak üzere birçok kişinin kafasında aynı soru: Ülkede bu kadar aşı varken ve randevu şartı kaldırılmışken neden rağbet yok? Hatta talep niye bu denli azaldı?

Başka etkenler de söz konusu tabi.. Ama halk arasında gözlemleyebildiğim kadarıyla esas sebep beklenti...

Hani gerek Türkiye'den gerekse AB'den koruyuculuğu daha yüksek aşıların gelmesini bekliyor birçok kişi...

'Bu kadar beklemişken biraz daha bekleyelim, olmuşken bari daha etkili, daha koruyucu olandan olalım.' diyor birçok kişi...

Şahsen kısa süre öncesine kadar yakın çevremden soranlara ben de aynı tavsiyede bulunuyordum...

Ama vakaların artış eğilimine geçmesi ve Delta varyantının ülkemizde görülüp yayılmaya başlaması sonrasında bekleme lüksümüz pek yok sanırım...

Koruyuculuğu ve etkinliği hangi seviyede olursa olsun tüm aşıların ortak bir özellikleri var: Hastaneye ve yoğun bakıma yatış sayılarını düşürmeleri, ölümleri azaltmaları!..

Bu sebeple bu yeni dalgadan daha da olumsuz etkilenmemek için aşı ayırt etmeksizin bulunan aşının yapılmasında fayda olacaktır...

Unutmayın: Aşı olmak hayat kurtarır!...

(Funda Gülseven)





Sayın Fuat Oktay'ın ziyareti devam ediyor, "KKTC'yi kendi ayakları üzerine kaldıracak"mış! Sayın bakan bir nebze inandırıcı olmak istiyorsa öncelikle geçen yıl -kendi deyimiyle- "demokrasi şenlikleri" sırasında Cumhurbaşkanı basın sorumlusu Ali Bizden'e niye giriş yasağı konulduğunu açıklasın!!

(Mete Hatay)





Henüz 15 yaşında, hayata gözlerini yumdu.

Konuşuyoruz, çocuk işçiymiş, çalışıyormuş, makinist yanındaymış, üzerine araç motoru düşmüş.

Bu ülkede bir ÇOCUK öldü ..

İşçi değil ÇOCUK.

Öldü diyorum. Bu akşam yemek sofrasında olmayacak, yarın sabah annesine babasına kardeşine belki abisine ablasına günaydın diyemeyecek. Gelecekle ilgili hayal kuramayacak. Okuluna gidemeyecek arkadaşları onu bir daha göremeyecek. Annesi sesini bir daha duyamayacak diyorum. Öldü diyorum , bu ülkede bir çocuk öldü...

(Çiğdem Aydın)





Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı hatırlarsınız geçen yıl bitirilmişti. Belediyeler ilk toplantıda planı reddetmiş, yasal süreç geçtikten sonra yapılan düzeltmelerle Belediyeler planı onaylamıştı. Ancak bu kez dönemin Başbakanı Ersin Tatar planı reddetmiş ve plan resmi gazetede yayınlanmamış ve yürürlüğe gitmemişti. Dün, 7 Temmuz 2021’de plan Belediyelere tekrar soruldu. Plan Belediyeler tarafından dün tekrarda reddedildi. Plan belediyelerin istekleri doğrultusunda tekrardan çalışılacakmış. Peki planı kim mi çalışacak? Müteahhitler birliği tarafından maaşları ödenip Şehir Planlama Dairesi’nde çalıştırılan Şehir Plancıları belediyelerin müteahhitlerinin isteklerini çalışıp plan yapacakmış… yok kamera şakası değil, bu KKTC’de normal bir gün…

(Merter Refikoğlu)







Tam sırası

Bir devlet yetkilisi:

"Açık alanlarda PCR ve antijen testi istenecek. Kapalı yerlere girişte 72 saat öncesi PCR testi istenecek."

Tam sırası!

Belli makamlara atanacak olanların zeka testi yaptırması da zorunlu hale getirilsin.

Öyle çok yüksek bir puan da istenmesin, 90 - 110 puan aralığındaki normal seviye yeterli olsun.

Maksat kiminle muhatap olduğumuzu bilelim, ona göre muamele yapalım.

(Cenk Özdağ)



