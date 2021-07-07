Memleket bitti, halen kişisel, zümresel, çıkar pazarlıkları devam ediyor. Bir taraftan esnafa, işçiye şirin gözük, diğer taraftan çıkar çeteleri ile pazarlıklarını sürdür... Hükümet değil garabet..

(Hüseyin Ekmekçi)



4 milyon sosyal yardım alan vatandaşımızmış!!! Belli ki Türkiye'de yazılan metinlerden birini dut ettiler eline okusun!! Demek ki hepsi yalan!! Uçan araba vadetmedi daha? Yoksa müjdeyi 20 Temmuz'da verecekler! Yoksa o güne Karpaz’da doğalgaz bulduk, fuel oille çalışan santrallerinizden gelen elektrik ucuzlaycak çıkınca mı deyecekler?

(Alev Şensoy)



Fikri Ataoğlu elini masaya vurdu, hükümetin ipi çekildi…

• YDP’de dananın kuyruğu kopuyor… Zaroğlu destekçileriyle istifa ediyor

• Hükümet uzatmaları oynuyor, Erdoğan’ın gelişi sonrasında yeni bir model ortaya çıkar mı?

• 90 milyon hibe veriyorlarmış… Açıklanan paketlere bakıldığında kelle başı 750 ile 1500 tl arasında değişiyor… Yani bizlerle dalga geçiliyor.. lay lay lom

• Ha bu arada memleket yangın yeri Cumhurbaşkanı nerede?

• Coronayı el birliğiyle azdırdık… Peki ya şimdi?

(Aytuğ Türkkan)





Zaroğlu'nun partisinin adı Millet Partisi imiş.

Millet işi biraz şaibeli, zaten bilirik da ülkeyi tam yazsaydı bari.

Türkiye?

Suriye?

KKTC?

KC?

Yoksa ortaya karışık millet mi?

(Cenk Özdağ)





Aşı, telefon ve kısırlık

"Kısırlık yapıyor" hurafesine inanıp aşı yapmaktan kaçınan arkadaşlar ;

Bilin ki bu iddiayı doğrulayacak tek bilimsel makale yoktur.

Ama elinizden düşürmediğiniz cep telefonlarınızın böyle etkisi olduğunu savunan onlarca ciddi literatür bilgisi bulunmaktadır.

Haberiniz ola...

(Bülent Dizdarlı)





Anayasa'nın 108. maddesinin 5. fıkrası: "Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa en geç on gün içinde atama yapılır"... Sn. Çağman'ın istifasının üzerinden on günden fazla süre geçti. Belli ki pazarlıklar hala bitmedi. Hala atama yok!

Görev süresi içerisinde ihlal edilmemiş hukuk kuralı bırakmayan bu hükumet için bu Anayasa ihlali belli ki teferruattan ibaret!!! Memlekette taş üstünde taş bırakmadınız. Söylenecek hiçbir sözün anlamı kalmadı! Gidin!!!

(Tufan Erhürman)



Eleştirdiğin insanların yanında çalışmak onların kulübe bekçisi (köpegi) olmak paraya yenilmek değil de nedir senin tercihin .. Sermaye uşakları ...

(Süleyman Özkoç)





Odağımda öncelikle Kıbrıs insanı vardır. İnsanımızın öyküsünü zaman – mekân kapsamında anlatmaya çalışırım. Onların iç dünyasını yansıtarak, izleyende bir duygu oluşturmayı amaçlarım. Bu bağlamda, yaşadığım döneme tanıklık etmeyi toplumsal bir görev sayarım.

(Yıltan Taşcı)

