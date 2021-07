Kıbrısın güneyinde çıkan yangın bir kez daha gösterdi ki, küresel ısınma nedeniyle çoğalan yangınları söndürmede, özelde adamız genelde ise tüm ülkeler tek başlarına yetersiz kalıyorlar. Bunun giderilmesi ancak yangına çevre ülkelerin ortak müdahalesi ile olabilecektir. Bu nedenle coğrafi olarak yakın ülkelerin çıkan yangınlara ortak müdahale edebileceği yangın timlerinin, acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece herhangi bir bölgede yangın çıktığında ve yardım gerekliliği vuku bulduğunda, bu timler acilen müdahalede bulunularak, bir an önce yangın söndürülebilir.

(Salih Erşangil)



Bu ülkenin daha fazla vakit kaybetmeden ırkçılık konusunda ciddi bir eğitimden geçmesi gerekiyor.

"Irkçı değilim, hiç de olmadım" cümlesinin hemen arkasında "bu ülkedeki ahlaksız şerefsiz pislik zenci takımı" diyebiliyorsak algıda ciddi sorunlarımız var demektir.

Hepsini geçtim, birden fazla haber sitesi/gazete de bunu sansürsüz olarak yayınlayabiliyor.

Bu şekilde halkın bir kesimini ayrım gözetmeden hedef alan nefret söylemlerinin bir cezası var mı? Muhtemelen hayır. Bunu bu şekilde yayınlayan gazetelere bir ceza gelecek mi? Muhtemelen hayır.

Irkçı değilim demekle olmuyor...

Daha fazla kontrolden çıkmadan ırkçılığa karşı herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor.

(Kemal Basat)



Bunu bir de buralara yansıtarak okumaya çalışırsak.. Kıbrıs’ta bağımsız, demokratik, uluslararası hukuğa dayalı bir yapıda yaşanması gerekliliğini söyleyen ve buna inanan oluşumlar ve partiler “birbirlerini tepelemekle” uğraşmaktan bu ülkede her şeyin daha da kötüye gitmesine veya değişmemesine sebep oluyorlar diyebilir miyiz?

(Yetin Arslan)



Limasol'da yangının başladığı yerin 100 metre ilerisinde 1 hafta önce yine yangın çıkmıştı. Birilerinin bu araziyi özellikle yakmak istediği konuşulanlar arasında! İnsanoğlu ne kadar da ayarsız!

(Alev Şensoy)

Öğrencilerimizin bir dönem daha kaybetmemesi için, okullarımızın sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için el ele verdik, birlikte çalışıyoruz.

KTTB, KTÖS, KTOEÖS olarak başlattığımız çalışma son aşamaya geldi. Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile de işbirliğine giderek hazırladığımız rehbere son şekli vermek, tüm tarafların ortak yürütebileceği bir algoritma ile okulları açmak ve açık tutabilmek hedefimiz…

(Özlem Gürkut)



Adamız yanıyor bunun kuzeyi güneyi yok oturun en azından ortak bir güç yaradın yangınlar için! Toprak ayni din dil ırk yok maalesef.. Yazık hem de çok

(Emirali Tatlıdil)



Adamız yanıyor…

Sadece Baf, Limasol değil, Mağusalılar, Girneliler, Omorfolular, Larnakalılar yanıyor. Gidecek başka bir ülke, başka bir Kıbrıs yok. Dağlarımız, ormanlarımız, yaban hayatımız, canımız sınırsız bir şekilde yanıyor. Bir an önce yangının söndürülmesini bekliyoruz.

(Okan Dağlı)



Bu ada, bu coğrafya, hepimizin ortak hazinesidir. Kıbrıs Türk toplumu dünden beridir hala yardım teklifinin kabul edilmesini beklemektedir. Siyasetçilerin kullandığı dil ne olursa olsun böyle bir durumda dahi dayanışma ve ortaklaşmayı başaramamak sadece üzücü değil ülkemiz adına utanç vericidir. Dayanışmayı ve paylaşmayı başaramazsak, yanan geleceğimiz olacaktır. Yangında hayatını kaybeden dört emekçinin ailesi ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dilerim.

(Mehmet Harmancı)



Ne acıdır ki birkaç aklı incir çekirdeğini toplamayan diplomatların ve kendini milliyetçi sanan ama milletinin topraklarının yanmasına göz yuman nefret dolu yaratıklardan dolayı memleketim kül oldu. Size, her ne olursa olsun, barış eli uzatan biriyle sidik yarışına girerseniz o saçma ideolojilerinizde suçladığınız şahıslardan bir farkınız kalmaz. Biz ne kadar barışı arzulasak da bu gerici, faşist ideolojiler adada olduğu sürece güzel adamızın mahvolmasını izlemekten başka bir şansımız yoktur. Geçmiş olsun Kıbrıs’ım!

(Sedat İzcan)