Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Binboğa) Ltd.’e personel istihdamı…

Sizden adam olmaz... Batmış kuruma, var olan personele dahi iş veremezken, 22 ya da 16 istihdam...

Yazıklar olsun

Bu "maaş yükünü" önce hayvancıya, ardından kasaba, sonrasında da tüketiciye yükleyeceksiniz...

Zerre memleket derdiniz yok, kurumu falan da düşündüğünüz yok.

Siz eğer, istihdamları "paylaşmadıysanız" ben de adımı değiştiririm.

Ne utanıyorsunuz, ne sıkılıyorsunuz.

Zira bu memleketi sevmiyorsunuz...

Kurultayınızı seviyorsunuz...

Seçimlerinizi seviyorsunuz...

Yandaşlarınızı seviyorsunuz...

Bunlara göz yumarsa, çiftçi ve hayvancıya da yazıklar olsun.

Buna izin verirse, Başbakana da yazıklar olsun...

Bunu seyretmeye devam edecekse, Tarım bakanı'na da yazıklar olsun...

Buna onay verdiyse, Demokrat Parti yönetimine de yazıklar olsun...

(Hüseyin Ekmekçi)



Bugünkü konumuz zam... Herkes gibi benim, ailemin ve arkadaşlarımın nefret ettiği ve etkilendiği bir icraat.. Peki bizim suçumuz nedir ki durmadan bu yük sırtımıza yükleniyor...Aslında bizim suçumuz yok biz sistemin kurbanlarıyız. Bunu da biraz açacak olur isem; Diyelim ki haftaya pazar seçim var; şimdiden çıkacak sonuç belli 20-30 yıldır seçilen ve bu memlekete bir çivi çakma yanlar yine vekil olacak. Tamer, Erhan, vs. bir avuç insan da gelsin ve hemen KKTC düzeltsin.. Yok öyle yağma... İlk önce sana hizmet etmeyeni ve edemeyeni seçmemeyi prensip edinecen. Seçmenimiz bu prensibi uygulamaya başladığı zaman değişimin de başlayacağını göreceksiniz. Ha yok bizim hoşumuza böyle gider, biz böyle zevk alıyoruz diyorsanız , üzülerek söylüyorum ki bizim de sizinle birlikte zevk almadan başka şansımız yok....

(Tamer Karakaşlı)





Sosyal sigortalar 25 yıldan emekliye asgari ücret bile vermez.3660 TL verir Yasa gücünde anayasaya aykırı kararname geçirdiler son 68 doğumlular emekli çıkanlar itiraz edemesinler. Eski asgari ücretin 330 Tl üzerinde alan emekli şimdi yeni asgari ücretin altında kaldı sendikalar uyur itiraz edilmezse yasallaşır. Açlık sınırının altında maaş helal olmasın.

(Macit Çaka)





Dün arabama binmek için arabanın kapılarını otomatik olarak açtım, arabaya bindim, baktım sol kapıdan hiç tanımadığın birisi bana sormadan izin almadan arabaya bindi, bana ‘beni çembere kadar atarmısın’ diyor . Şok oldum şaşırdım ‘kime sordun sen da arabama bindin’ diyom, ‘sormama gerek var mı’ diyor dedim ‘in polis çağıracam’ arabadan indim telefonla polisi aramaya başladım o sırada o da arabadan indi ve kaçtı yani diyeceğim o ki arabanıza binerken mutlaka çevre kontrolü yapın artık zaman ve insanlar çok değişti arabada para vs olsa alıp gidecekti belki de yada zarar verip kaçabilirdi..

Tavsiyem herkes dikkatli olsun deli çok işimiz çok zor güvenli ortam yok ..

Tanrı hepimizi korusun diyorum...

(Süleyman Özkoç)







Amma hale geldik ha! Kendini AKP'nin adamı diye pazarlayanlardan tut, MİT ajanıyım diye böbürlene böbürlene iş kovcalayanlara kadar yeşilçam karakterleriyle doldu ada yarımız. Bir de onların yerel acenteleri. Türkiye'yi elçilik mi yoksa bunlar mı temsil ediyor? Bir de son moda babacan mafyalar peydahlandı her yerde! Robin Hood'lar hak getire. Devlet'in bekaası diyerek devletin tüm yasalarını, kurallarını takmayan tipler ve onlara ayak uydurmaya çalışan bazı Kıbrıslılar. Tam bir Harikalar Diyarı....

(Mete Hatay)



Mecliste görüşülmeye hazırlanan, İş Yasası ve Grev Referandum Yasası Değişiklik Önergesi'nin içeriği nedir?

Kamuda, özelde ve belediyelerde örgütlü Toplu İş Sözleşmesi yapan tüm sendikaların bugün eylemle protesto ettiği içeriğin yazılı olarak paylaşılması, halkın net bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu değişiklikler sendikacılığı ortadan kaldırmak için mi planlanıyor?

Çalışanları daha da zor duruma sokmak için mi planlanıyor?

Ve sadece kamu mu?

Bu değişiklik ile tüm güç işverenin eline mi veriliyor?

Sendikalar daha birlik ve ivedi bir şekilde gerekli eylemleri yapmalıdır!

(Sevdiye Gökaydın)