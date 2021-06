Akşam uyumadan önce yeni akaryakıt zammı ile tanıştık, iyi mi… “Bu ülke yönetilmiyor, sürükleniyor” dediğimiz tam da budur. Ne döviz ne hayat pahalılığı karşısında hükümet bir şey yapabiliyor. Her şey doğalında ilerliyor, daha da fakir oluyoruz.

Peki hükümetin “kişisel kavgaları” dışında gündemi, ne? Sendikal hakları budamak, hayat pahalılığını kesmek, asgari ücretin üzerinde geliri olan emekliden vergi almak… Onca adım atılması gerekirken hükümetin yapabildiği en iyi şey bu…

Daha da fakir olmamız için başka ne yapılabilir? Hükümet bunların tamamı ile uğraşmakta. Aslında uğraşmamakta, doğal olarak oraya sürükleniyoruz. Döviz krizi ile her sabah daha fakir olan dar gelirli, dolaylı vergiler ve zam yağmuru altında artık daha fakir

Ev kirasını ödeyemeyen, banka taksitini ödeyemeyen, marketlerde yetersiz bakiye nedeniyle rezil rüsva olan o kadar çok insan var ki? Bu rezil durumdan ancak siyasetle çıkabiliriz. O siyaseti üretecek irade de maalesef şu an bu hükümette yok

Doğru planlama, adil vergi sistemi, pratik çözümlerle toplumun önü açılabilir. Yatırım yapmak isteyen insanlar türlü bürokratik engelle karşılaşıyor. Sanayiye yatırım yapmak isteyen gençlerin önü, torpillilere dağıtılan arazilerle kesiliyor

Örnekleri artırabiliriz. Ama bu bugün yaşadığımız ucube durumu ortadan kaldırmaz. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke kendisini sevenler tarafından yönetilmiyor, ortada tek bir politika var o da “Türkiye bize para versin…” Türkiye’nin hali de ortada

Düşünün ki, Başbakan sadece ve sadece Türkiye’den gelen aşılarla övünebiliyor, o kadar. Siz ne işe yararsınız? Siz hangi başarılı adımla bu halkın yüzüne bakarak övünecek bir icraat ortaya koydunuz? Ben tek bir tane göremedim. Yazık değil mi bu halka?

Lefkoşa’da BRT sitesinin kuzeyinde yapılacak hastanenin arazisi TC’de bu işi üstlenen şirkete verildi…

1) Bu şirketin adı, sanı, yapılan anlaşma bizim vekilleri hiç ilgilendirmiyor mu?

2) Bu konuyu zahmet edip ortaya çıkarmak, hiçbir siyasal partinin gündemine girmeyecek mi?

3) Türkiye’de “şehir hastaneleri”ni işleten ılıcak ailesinin, şirketlerini bir Danimarka şirketine sattığı haberleri TC medyasında yer aldı.

4) Bir zahmet bizim vekiller ve siyasal partiler bu konuda TC’den bilgi alabilirlerse halkımızı da aydınlatsınlar diyorum…

Hade ama… bunca maaş alıyorsunuz bunu olsun öğrenin…

Gece benzine okkalı zam geleceğini öğrenen Derdün Ailesi, yetişip benzinciler kapatmadan arabaları fulledi. Bu sefer de arabalarda benzin azalmasın diye arabayı sürmeye kıyamayan aile bireyleri, bugün işe yürüyerek gitti…

Ben her şeyden vaz geçtim ama mesela son 5 yılda Beşparmak dağlarının yok edilmesiyle ilgili Kıbrıslı Türk siyasetçileri ne gibi tepki gösterdi? Buna müdahaleyle yerinden edilenler ve sokağa inecek olanlar da dahil!

(Mete Hatay)



Artık Başımıza Taş Yağmaz...

Hani diyorduk ya milletin dini imanı kalmadı ahlaksızlık aldı başını gidiyor, bu gidişle başımıza taş yağacak diye...

Dilimizi, Dinimizi, Kültürümüzü, Tarihimizi bize Öğretecek bir projeye ve bir takım Babayiğitlere ihtiyacımız vardı, o da oldu, Allah’ımıza Şükürler olsun...

Bütün projelerde olduğu gibi, bu proje de Ankara kaynaklı...

Tek fark var...

Bu projelerin hepsinin İhalesi Kıbrısta yapılması ve ihaleyi alanlar, yani taşeronlar bizim, aramızdan olmasıdır...

Biliyorsunuz projenin ruhu faydası, zararı veya kime hizmet edeceği Taşeronları hiç ilgilendirmez, onları bağlamaz...

Onlar proje yapılırken ortaya çıkıyor, Proje biterken de kaybolur, mumla arasanız bulamazsınız...

Projelerin Hepsi de Halkımıza yönelik... Yer, mekan, ve konum olarak farklı olsa da ruhu aynidir...

İnanç Turizmi... 3750 öğrencinin kamplara gönderilmesi, Bisiklet teşvikli Din eğtimleri ve en sonunda da TMV (Türkiye maarif Vakfı) uluslar arası okullarının açılması gibi...

Bu projeler hepsi teşvikli ve kriterleri olan projelerdendir...

Biliyorsunuz bu tür projeler ülke ihtiyaçlarına göre belirlenir ve hayata geçirilir...

Gelişmiş ülkelerde makine Operatörleri makine mühendislerinden oluşması o ülkenin kalkınmışlığını gösteriyormuş...

Yakın bir zamanda bizde de aynisi olur...

O kadar çok ilahiyat mezunu vereceğiz ki inanamazsınız...

Sekreter, Tezgahtarlık, şöför, memur polis, asker, sağlık çalışanı her yerde ve her koşuldaki görevlere talip olacaklar...

Başlangıçta Restoran, Meyhane, Bar gibi ortamlarda çalışmak sıkıntı olabilir... Ancak...

Bu gidişle o güne kadar içki yasaklanır, yasaklanmalı da... Alkol hem iyi bir olay değil hem de Harram...

Onun yerine Alkolsüz Red ve Black Label, İle Alkolsüz bira, alkolsüz Rakı gibi içkiler servis yapılacaktır..

Artık Başımıza Taş yağacak diye de kimse telaş etmesin...

(Gürsel Uzun)