

Ekmeğe zam geldi ama derdimiz olmayan Çalışma Bakanı'nın istifası.. Yerine kim gelir.

* Başbakan eylülde okullar ya açılacak ya açılacak demiş. Ben güldüm ama gülelim mi ağlayalım mı bilemedim!

* Bir haftaya UBP Kurultay kavgasıyla yedik.. Elde var sıfır!

* YDP'de yeni parti sancısı ve kurumlardaki isimler tartışması...

* Esnafın sıkıntısı mı, kredilerin ödeme zamanı mı? Kimin umurunda...

(Aytuğ Türkkan)







İktidar kendi bencil kavgası içerisinde ülke sorunlarını unuttu

Hükümetler neden var? Siyaset neden var? Bunu kendimize bir kez daha sorduran bir hükümetle karşı karşıyayız. Her şey iç içe girdi. Ülke yönetimi siyasetin kontrolünden çıktı. Bırakınız yönetimi, iktidarın tamamı kocaman bir kördüğüm

UBP, kurultay havasına girdi. Suçlamalar havada uçuşuyor. YDP ikiyi ayrıldı, şimdi YDP’nin hükümetteki gücü tartışılıyor, tek vekil kaldı. DP deseniz, tam bir arap saçı. Bir bakan istifa etti, şimdi ne olacağını DP Genel Başkanı belirleyecek

UBP Kurultay havasına girdi. Taçoy ve Sucuoğlu aday. Sucuoğlu neden çekildi adaylıktan? “AK Parti’yi parti işlerine karıştırdı” diye. UBP bundan hesap sordu mu? Hayır. Şimdi, herkesi suçlayarak, yeniden aday. Üstelik daha kavga başlamadı

Hasan Taçoy, “İkinci turda yarışma hakkım varken, birinci çekilince, çekilmek zorunda kaldım” diyor. Ersan Saner’e ise, “emanetçi” diyor. Hasan Taçoy da aday. Üstelik, “çekil deseler de çekilmeyeceğim” diyor, hem Taçoy hem de Sucuoğlu neden?

UBP’nin düştüğü durum bu da ondan. AK Parti’!den gelecek bir talimatla kurultayın yeniden şekillenmesi endişesi tüm UBP’lilerde var. UBP demokrasiyi rafa kaldırınca, aslında ülke de bundan etkileniyor. Şu anda yaşanan anomali de bu değil mi?

YDP’de Zaroğlu istifa etti. Zaroğlu’nu YDP’de tutan erken seçim tarihinin belirleneceği komite. 2 vekile göre Vakıflar, Banka, sigorta, LAÜ, spor dairesi gibi kurumları alan YDP, şimdi tek vekil var diye bunlardan bazılarını iade edecek

Zaroğlu bağımsız kalacak ama, görünen o ki, buralara atama yapılması için isim vermesi istenecek, neden? Hükümete destek versin diye. 3 Bağımsız milletvekili kaymakam, DPÖ’ye müsteşar atar da, Zaroğlu’nun başı kel mi?

DP’de Koral Çağman istifa etti. Durdurdular. Ama, kendisi durmamakta kararlı. “Bana yasa dayatıp meclise getirmemi sağladılar, içini de bana sormadan değiştirdiler” diyor sayın bakan. Özeti budur. “Serdar Denktaş bakan atanacak” dense de, kim bakan olacak belli değil

Buraya kadar okuduklarınızın topu saçma sapan, bu ülkeye zarar veren, kişisel ikbal içeren, ülkeyi düşünmeyen, yaşadığımız hiçbir sorunu da çözmeyecek olan konular. Parti içinde ne yaparsanız yapın da bu ülke insanına yazık değil mi?

(Hüseyin Ekmekçi)



Meclisteki eleştirilere gülerek ve kaçamak cevaplar veren “Ersan Saner”in sinirlerinin alınmış olduğuna kanaat getirdim.

(Hasan Ecer)



Geçen hafta içinde, yukarılara doğru tırmanan covid rakamları, Dün itibariyle, normal seyrine doğru döndü.

Bu hafta içi, yoğun Aşılama bekleniyor, tek sorun, doğru organize.

Ülke siyasetinde durum, karmaşık!

Yani, "Ortalık Karışabilir, Vaziyet alın!

Hükümet içinde, Koral Çağman’ın istifası söylentileri,

Bu hafta, ortamı bayağı gerecek gibi.

Avrupa Futbol Şampiyonasında, Türkiye Milli Takımı,

Veda etti, geride kalan, sadece Hayal Kırıklığı.!

(Togay Menekşeli)

