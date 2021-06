Siz hiç evladınıza hem anne hem baba olmak zorunda kaldınız mı?

Karşıma geçip fütursuzca ahkam kesen dilleri gördüm.

Bilip bilmeden yorum yapan akıl vermeye çalışanları gördüm.

Ama bu yaşına kadar kimsenin el uzatmadan büyüttüğüm kızımda hem kendimi hem babasını gördüm. Gurur duydum onunla, zaman zaman duygusallığın zirvesini yaşadığı olsa da güçlü sağlam, yaşından daha olgun duruşuyla...

Gurur duydum onu büyütürken kendimle... Ne kadar çok yol almışız birlikte. Yapamam başaramam dediğim ne çok şeyi başarmışız...

Ben babamı 4 sene oldu kaybedeli. Kızımın babasını 5 sene...

Bir yanımız eksik devam etsek de mutlu bir çocuk yetiştirmekti önceliğim. Sanıyorum ki başarıyorum...

Zorluklarından bahsetmeyeceğim. Bu hayatta o kadar çok zorluk var ki; şükür diyorum sağlığımıza, her halimize...

Bir anne herkesin yerini tutabilen bir varlık derler ya, inanın ki değil. Annenin yeri ayrı babanın ayrıdır. Annenin çocuğuna yapabilecekleri ayrı; babanın daha ayrıdır.

Bunlara rağmen elden geldiğince her şeye yetişmeye çalışabilmek önemli.

(Aysel Özüak)





Hade büyükler aşıya… Pandeminin hızının kesilmesi ve hepimizin virüse karşı korunması hızla aşılanmadan geçiyor. Covid-19, %95 aşı olmayanlarda görülüyor. Aşı olanlarda virüsün bulaşma ihtimali 20 kat azalıyor. Tüm adada aşılar bollaştı ve hızla yapılması durumunda adada pandeminin beli kırılacak. Yok öyle gerekçelerin arkasına sığınmak! Çocuklarımızı aşıladığımız, çocukken aşılandığımız gibi şimdi sıra yine bizde. Çocuk felci, çiçek, difteri, boğmaca ve bunlar gibi hastalıkları artık görmüyorsak bunun nedeni aşılanmamızdır. Hala daha aşıya ulaşamayan milyonlarca insan varken ve birçoğu hastanelerde canı ile mücadele ederken, farazi tartışmaları bırakıp hızla aşılanalım. Tüm aşılar iyidir. Hade aşılanalım…

(Okan Dağlı)



Akdenizin ortasında, uluslararası hukuğun dışında bir ülke, gannavuri ticareti ve buna bağlı , kara paranın aklanma yeri olmaya cillop gibi müsait, taninmamiş, fakir ama kanla sulanmış gururlu!! bir vatan parçası.

Âlim olmaya gerek yok, Büyük bir uyuşturucu karteli olsanız, bu gibi ülkelerde saglam bir acenteniz hatta merkez şubeniz olurdu.. çunku tüm koşullar mevcut.. Lokasyon süper, FBI,CIA, içeri giremez ve en önemlisi baktın ki işler tehlikeye girdi cikar bayrağı salla, dağılsın bu düzeni yıkmak isteyen vatan hainleri!!!!

Tabii, içeride rahat hareket edebilmeniz icin de; öncelikle mevcut uluslararası hukukdışlığı sürdürecek, zor günlerin kurtarıcısı hamasetle yürüyen bir siyasi görüşü iktidarda tutmanız lazım.

ikincisi de, siyasetten bağımsız, olan polis ve savcılık yapılarını kontrol altına almanız gerekir..

Belki de o yüzdendir ki "jet raporu" gibi, ülkeye, içinde ne olduğu bilinmeyen bavullara gancelliden girenlerin dosyası hala daha sonuçlanmamıştır.

Belki de o yüzdendir ki, üst düzey bir bürokratın ismini vererek garantinasız adaya girenlerin, daha başsavcılıktan rapor gelmeden, basına yansıdı diye, apar topar yargılanıp, komik bir cezaya çarptırıldıktan sonra anında serbest kalmalarına şahit olduk

Asıl sorun ; bunları sorgulaması gereken, muhalefetin bu gombinanın sarmalında olup olmadığıdır.. ?

Ne acıdır ki muhalefet, sonuç alınmayacağını bile bile kırk yıllık cinayetleri gündeme taşıyor, adeta geviş getiriyor, ancak polis ve savcılıkta bekletilen ucu mafyaya ve siyasete dokunan güncel dosyaların akıbetini ağzına bile almıyor.. ya da " ortaya karışık salata" misali, "hade birsey söyleylim ayıp olmasın" modunda...

Velhassıl kelam dostlar, Memleket interneyşınal gannavuri bandabulyası olmuş, ne arayan var ne hesap soran...

Bu günlerde 2-3 gr uyuşturucu yakalandı haberleri neden fazla cikiyor, bir düşünün, sedat peker ile oklar KKTC’ye çevrildiği gunden itibaren, daha önce uyusturucudan onlarca kez yakalanmış bağımlılar yakalanıp basında başarı olarak gösteriliyor.. Anlayacağınız , forever "Repablik of gombina and tiyatro…

(Ediz Uzun)