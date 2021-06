Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Sivil Savunma binalarının o cadde üzerinde araç ile seyrederken yolun ortasında bir cüzdan gördüm. Yavaşlayıp aldım. İçerisinde iki buçuk TL para, bir ehliyet, iki de kredi kartı görünce doğru Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gittim. Orada cüzdanı görevlilere teslim ettim. Yaklaşık bir saat sonra cüzdanın sahibi beni arayarak sevincini ve mutluluğunu paylaştı ve teşekkür etti.

Çok güzel bir duygu hissettim vicdanımda, yabancının hissettiği sevinci sanki ben hissediyordum... Çağrım olsun bu satırları yazarken herkese, insanların yaşantısında emniyet kemeri olan İYİLİK önceliğimiz olsun şu kısacık hayatta, insan sevgisi gönlümüzde eksik olmasın.

"Her iyilik bir sadakadır".

(Nevzat Akçagil)



Bahçeye ekmek için 1TL tanesi marul lasanı, marketten de 90 kuruş tanesi marul aldım.

Bir yerde bir terslik var ama durun bakalım, bulacağım elbet.

(Cenk Özdağ)



İnsanın ayaklarıyla ağızlarına giresi gelir bunların! Dünyanın en mutlu, en uygar, en müreffeh sorunsuz ülkesinin devlet televizyonunda bile saat sabah 10.00-11.00 arası ayak bakımı, tırnak bakımı, manikür-pedikür programı olmaz b'arkadaş! Ciddi gündem mi yok memlekette, dünyada?

Kimsenin meslek alanı veya uğraşını küçümsemem ama ayak bakımı, tırnak bakımı, saç bakımı, yüz bakımı gibi programların saati sabah 10.15 ile 11.00 arası olur mu b'arkadaş? İlla "kişiye göre program" yaptıracaksañız, bunları ülke gündeminin daha az yoğun olduğu saatlere alıñ!

(Ali Tekman)





İnsanın garibine gidiyor bu kadar çok devir, teslim!

Üstelik yine Türkiye’de çıkıyor ihale…

Proje dahi orada çiziliyor.

Kıbrıslı Türklerin mimarı, mühendisi yokmuş gibi…

Hep devrediyor, hep devre dışı bırakılıyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)



Gücünü halktandan almayan siyasiler, halkın sorunlarını değil sırtlarını dayadıkları gücün çıkararlarını korurlar. Bu nedenledir ki Kuzey Kıbrıs'ta siyaset yapma iddiasıyla parlamentoya girenler halktan kopup Ankara'nın emir kulu olurlar. Gücünü halktan alan halka hesap verendir.

(Mehmet Süleymanoğlu)





Gazi Mağusa Burcuna çekilen Türk bayraklarımız için tarihe zarar veriyor diyenlere ve rahatsız olanlara sormak lazım Gazi Mağusa surları üzerindeki elektrik kabloları neden sizi yıllardır rahatsız etmedi de Şanlı Bayraklarımız neden rahatsız etti?

(Eylem Dolmacı Nalcıoğlu)



Bir gencin yardım çığlığını duymayan, onu daha da suça iten, sokakta yaşamasına göz yuman, kaderine terk eden bir 'devlet'. Çok yazık!

(Ayşe Güler)





İstemezsiniz tabi.

Bir arkadaşımın köyünde aracı bozuldu. İstenen parça buradaki yetkili bayiye soruldu yaklaşık 5-6 ay önce. Evet var denildi fiyat 200 euro. Ancak arkadaşım pandemi ve başka nedenlerle parçayı almadı ve tabi ki aracını da yaptıramadı.

Onbeş gün önce parçayı almak için yetkili bayiye gitti. Fiyat 250 euro oldu. Pazarlıkla 230 denildi.

Dedim dur be alma bir de güneye sorduralım aha kapılar açılıyor. bu gün beni aradı parça geldi dedi. Lefkoşa da yoktu Limasol’dan getirdiler dedi.

Eeeeee dedim ?

Ne sorman kaç para ödedim diye sordu.

E söyleyceg ya dedim?

Gülerek bir tahmin et dedi bana .

Böyle sorduğu için içimden demek ucuza aldı dedim aklımdaki rakamı düşürdüm ve dedim ki 80 Euro.

Güldü, be bunların insafı yok be, inanmayacaksın 27 EURO

YUH dedim...

Kapılar açılmadan önce de böyleydi Kıbrıs Türküne sermaye kesimi sokabildiği kadar sokardı. Hiç unutmam bighorn ısuzu araçların fiyatları bir günde 6000 sterlin birden düşürmüşlerdi . Bir başka kişinin 300 araba getireceğinin duyulması üzerine.

(Harper Orhon)