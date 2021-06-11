Biraz da bu halkı sevin, ait olduğunuz halkı… Yazık

Ülkede, pandemi- eğitim dengesini planlayan yok. Sürüklendik. Bu sürüklenmede kaybeden çocuklarımız oldu. Okullarına gidemediler, öğretmen sevgisinden mahrum kaldılar, Derslerinden geri kaldılar, oyun oynamaya hasret kaldılar, unutuldular

Olgun Selçuk Amcaoğlu, “3 bin 750 öğrenci Çanakkale kamplarına gidecek” diye açıklama yaptı. Bu ülke insanı olarak, kendi okuluna güvenle öğrenci gönderemeyen bir bakanın, Türkiye Çanakkale kamplarına öğrenci gönderme çabasını sorgulamayalım mı?

(Hüseyin Ekmekçi)





Biraz Da Halkımız İçin Yapalım...

Eğitim Bakanımız açıklamıştır, 3750 öğrencimiz kaynaşmak ve ortak kültürde buluşmak İçin Çanakkale’ye gönderiliyor..

Hem de Caba, Beleş bir kuruş ödemeyecekler...

Okullara, Öğretmenlere ödediğimiz tonla paraların karşılığını alamazken diğer taraftan 3750 öğrencimiz Caba kampa gönderiliyor...

Uçak, Transfer, Konaklama, yeme içme ve Eğitim masrafları İle her biri için bir ton fatura....

Peki neden...

Memlekette bütün veliler 15 Aydır Eğitim alamayan, Üç dönemdir müfredatı ne yüz yüze ne de online derslerini alamadığı İçin okulların yaz sonu tatilini kaldırılmasını ve hızlandırılmış programlarla kayıpların kısmen de olsa karşılanmasını beklerken bu bomba haber neyin nesi...

Bu ne şimdi... Lütfen birileri bana da açıklasın...

Açıklasın ki anlayabileyim...

Adeta zekamızla dalga geçiliyor...

İlk önce asli görevimiz olan vatandaşın Anayasa ile koruma altına alınan herkesin Eğitim ve öğrenim hakkını verelim sonra kültürü kampı konuşalım...

Bunları yaptıktan sonra da kampı tartışalım...

Kamp yapılacaksa da bu ülkeden daha müsait bir yer var mıdır...

Havası güneşi sakinliği Çanakkale’de var mıdır ki...

Bu kamplarda belki de yarım milyon öğrenci katılacak...

Hazır Oteller de boş iken Çanakkale’ye gideceklerin bütününü buraya niye getiremiyoruz...

Neden sorguluyorsun diye soruyorsanız söyleyim...

Pandemi sürecini programlayamayan, ailelerin parasın verip karşılığını alamadığı, Devletin ödeyip de hizmet almadığı, Okulların kapanışını öteleyemeyen Eğitim Bakanlığı 3750 öğrenciyi Çanakkale’ye nasıl gönderiyor...

Vaz geçelim artık Türkiye’deki programlara modül olup başarı gibi göstermekten....

Bu halkı da düşündüğümüzü, onlar İçin bir şeyler yapıp gösterelim...

Gerek eğitimi, Gerek Kampı Gerekse Kültür kaynaşmasını artık makamında oturduğumuz bu Devletin Halkı için de yapalım...

(Gürsel Uzun)



Bir ülke veya kurum şeffaflıktan uzaklaşır ve denetlenmekten uzak kalır veya tutulursa, bir süre sonra çürümeye mahkumdur. Onun için bu coğrafyanın ilk önce röntgenini çekmek lazım... Bu yüzden basın olmazsa olmazımızdır...

(Mete Hatay)



"Kıbrıs'da yaşanan ve yaşanmakta olan gerçekleri anlatacak birisi var mı?"

diye sormuştum yaa...

Sözümü geri alıyorum...

CHP denen bu parti MHP'den daha sağda değilse!

Ben de birşey bilmiyorum...

(Engin Arca)



