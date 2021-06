Okulları açmaktan aciz; cesaretsiz Eğitim Bakanlığı, şimdi 3750 öğrencinin Çanakkale kampına katılması için çağrı yaptı…

Vaka dolu Türkiye’ye öğrencileri gönderme cesareti olan bakanlık, vaka olmayan ülkede okulları açacak cesareti gösteremedi.

Söyleyeceklerim bu kadar… size ne dense az…

(Hüseyin Ekmekçi)







TÜKETİCİ ANKETİ:

Sürekli tükettiğiniz bir ürün:

▪︎ A markette 9 TL'ye satılmaktadır

▪︎ B markette indirim reyonunda 8.1' TL' ye satılmaktadır

▪︎C markette indirimsiz olarak 6.30 TL'ye satılmaktadır

▪︎ D markette indirimli olarak 5.90 TL'ye satılmaktadır.

Yukarıdaki verilerin ışığında, tüketici olarak neler düşünürsünüz?

A. Varsa kaderde düzülmek, neye yarar üzülmek?

B. Pezevek Popaz, yarım bıraktı işini.

C. Yakalarsam tık tık

D. Zaman kötü kolla önü

E. Devletimiz süpermarketleri daha fazla desteklenmelidir.



Birden fazla şık seçebilir, kendi yorumunuzu ekleyebilirsiniz.

NOT: "delimin bamma, market market gezen?" seçeneği mevcut değildir

(Cenk Özdağ)



7 cümlenin içinde 5 kez Türkiye’ye, 2 kez Erdoğan’a, birer kez de Fuat Oktay ve Fahrettin Koca’ya teşekkür, 2 kez de Anavatan kelimesi cümlede kullanılmış. Aslında basit bir parantez ile 7 cümleye gerek yoktu, 2 kelime yeterliydi. 2 kelimeyi yazmıyorum, ifade özgürlüğü var, ansızın başımıza bişey gelmesin

(Meter Refikoğlu)



Toplumu düzen altına alan ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen, ortak yaşamın huzur ve güven içinde akışını sağlayan, gerektiğinde adaleti yerine getiren, kamu gücü ile desteklenen ve devlet tarafından yaptırımlarla güvence altına alınan kurallar bütünüdür. Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir.

(Kubilay Merrtuna)



Adam lüks aracının plakasına KKTC Başkonsolosu yazabilecek kadar birilerinden yüz bulmuş. Sen tanımıyor olabilirsin de belli ki senin tanımadığın bu mafya sana her koşulda destek veren bazı çevrelerin tanıdığı ve desteklediği biri. Öyle kokuşmuş bir dönem yaşıyoruz ki yaşananları izah edebilecek gerçek cümleleri kurmaya kalksak biz de suç işlemiş olacağız...

(Göktürk Ötüken)



KTMMO'sından bilir kişi raporu almak için ne kadar bir süre beklememiz gerekir? Bizim Karşıyaka'daki dağı tarumar etme davası için başvurmuştuk. Yaklaşık 8 ay geçti bir haber yok!... Mühendis ve mimar arkadaşlara duyurulur.

(Mete Hatay)