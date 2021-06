Ülke yararına, “hayırlı bir işin” yapılmadığı bir hafta sonunu daha geride bıraktık. Sektörlerin daha da dibe batması için, her alanda yatırımcılar sahipsiz. Artık, yerli ya da yabancı diye ayırmıyoruz. Neden? Çünkü herkes hızla dibe doğru vuruyor

Faiz yükü ödenecek gibi değil. Dövizin ateşi herkesi yakıyor. Pandemi koşullarının yarattığı ekonomik yıkım devam ediyor. Adil bir gelir paylaşımı yok. Sistem vatandaşına eşit davranmıyor. Yaşadığımız tüm bu sorunların ana kaynağı kötü, öngörüsüz yönetim

İktidar kavgaları bitmiyor. Haziran ayında ara seçim yapılması gerekirken, halen komitede bile seçim tarihi görüşülemedi. Bu halka yapılan en büyük kötülük, “adaleti” ayaklar altına alan siyasi anlayıştır. Üçlü koalisyon bunu tepe tepe, yeniden ve yeniden uyguluyor

Yurt dışından turist getirmek zor, Güney’e gelen turisti kuzeye getirmek daha zor. Turizm örgütleri ayaklandı. Seslerini duyan var mı? Kapıların açılmasında düşünülen tek şey, “Rum gelsin, buradan alış- veriş yapsın…” O kadar. Tedbirini al, gereğini yap

Rakamları anlatmak, bir pazartesi klasiği haline kaldı. Neden pandemiyle ilgili rakamları anlatıyoruz her pazartesi? Çünkü, rakamlar aslında bu ülke ekonomisinin iyi yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Kim yönetecek? Sadece kendi ikbalini düşünenler mi?

Mekanlar açıldı, içkiler su gibi aktı, peşi sıra, “baktın bana baktım genne” kavgaları da beraberinde geldi. Pandemi yokmuş gibi, alt alta- üst üste yaşam başladı. Tedbiri elden bırakmadan açılımın kıymetini bilmeliyiz. Hepimiz, her sektör…

Müteahhitler, elinin- ayağının içerisindeki basit yol ihalelerinin Türkiye’den bir firmaya verilmesine isyan etti. Haklılar. KKTC müteahhitleri geçmişteki “abartılı ihale tekliflerinin” cezasını çekiyor. Peki Türkiye’den gelen müteahhitler ne yapıyor?

Hangi proje tamamlandı? Hangi projenin geçici kabulü sorunsuz yapıldı? Kaç müteahhit burada iflas edip, kaçtı? Hangi yol kaç yıldır bitmedi? Sorun biraz da bürokrasi ve iş bilmez siyasi anlayışta. Hepsi birleşince, “Kıbrıs Türkü yapamaz” sonucu ortaya çıkıyor. Üzücü…

Pandemiyi fırsata dönüştürenler...

Hep pandemiden şikayet ediyoruz amma bunun birçok kişinin işine geldiğini ve bunu fırsata dönüştürdüğünün de herkes farkında...

Bundan faydalananlar da farkında amma sesleri çıkmıyor...

Bunu hazmediyor ne kendileri ne de vicdanları rahatsız olmuyor...

Okullar bu ayın 15’inde kapanacak...

15 Aydır doğru dürüst okula gitmeyen öğretmenler ve öğrenciler, Çok yorulmuşlar tatili de hak etmişler gibi 3 Ay tatile başlayacak...

Öğretmenler çocuklara harcamadıkları mesainin, veremedikleri bilginin parasını aldılar yani ödendiler...

Çocuklar şu veya bu şekilde geri kaldıkları, alamadıklar bilgiyi ve yitirdikleri 15 aydan ne kendileri şikayetçi ne de velileri...

Hele her fırsatta tehdit eden, sendikacılıktan çok siyaset yapan sendikalara ne demeli...

Sendikacılığın bu kadar yerlerde sürünmesine, halk nazarında itibar kaybetmesi boşuna değilmiş...

Hani ülkeye, vatana, millete ve topluma karşı sorumluluk...

Peki ya özel okullara ne demeli...

Her bir öğrenci için 18 binle 22 bin Türk lirası arasında ücret alan özel okullara ne demeli...

Ailelerin çocuğu Eğtim alsın diye etinden tırnağından parça parça kesip ödeyen, Kendisi aç kalıp da okulun parasını yatıran velilerin bu alın terine el koymak, Nerde görülmüştür...

Özel sektörde vermediğiniz bir malın ürünün ya da hizmetin parasını almak nerde görülmüştür...

Özel okulların Eğtim sürelerini uzatıp müfredatlarını tamamlamaları hem ticari ahlak açısından hem de etik kurallar açısından topluma, veya müşteri olarak gördükleri insanımıza karşı yapılan bir yanlış değil mi...

Peki Devlet ne yapıyor...

Eğtim bakanlığının bu konuda bir çalışması var mı bilemiyorum amma olmalıdır...

Bu toplum bu halk ve bu çocuklar bu kadar sahipsiz mi...

Yazıklar olsun hepimize...

Bu nasıl bir zihniyettir be arkadaş. Devlet devlet olsaydı gazinolardan vergi toplar asgari ücret de 300 stg olmazdı! Vergi toplamak yerine yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımdan bile kesinti yapma peşinde. Yani bir hayır kurumuna 100 lira yardım yaptığınız da 5 lirası devlete gidecek. Peki devlet o 5 lirayla ne yapacak? Memurlarını mı ödeyecek?

(Hüseyin Öngün)