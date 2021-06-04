Hatalarını söylemediğimiz için Kendilerini Kusursuz Sanan İnsanlar Var. Bazı İnsanlar Susanı Korkak, Görmezden Geleni Aptal, Affetmeyi Bileni Çantada Keklik Sanıyorlar. Oysaki Biz İstediğimiz Kadar Hayatımızdalar, Göz Yumduğumuz Kadar Dürüstler , SUSTUĞUMUZ KADAR İNSANLAR !!

(İbrahim Mısırlıoğlu)



Akşam çaya davet edildiğimiz evin çocuğunun sınavı vardı. 6 sınıf öğrencisine gelen online sınav kağıdını bir Doç., Bir Dr. , bir öğretmen, bir de bakanlık müşaviri ve bir de çocuk cevapladılar. Çocuk 55 almış Güleyim mi? Ağlayım mı? Kızayım mı? Eğitemeden soran hocaya mı kızayım? Online ile öğrenemeyen çocuğa mı? Sisteme çanak tutan misafirlere mi?ı Çocuğu hazıra alıştıran veliye mi? Yoksa sınava motive olup bize çay vermeyi unutan anneye mi? Yoksa sistemin tümüne mi?? En iyisi susayım

(Necmettin İşkey)



Yaş ilerledikçe ve yaşadıkca hergün tecrübe ve ders alıyor insan. Ders verenlerse en çok sevdiklerimiz en yakınlarımız arkadaşlarımız dostlarımız olunca daha da büyük ders oluyor. İylikten maraz dogar demiş atalarımız ne güzel demişler çünkü kime iylik yaptılarsa ya cezalandırıldılar yada magdur edildiler en büyük üzüntüleri ise yardım ettiklerimiz bize Allahın selamını da kestiler demişlerdi..

Atalarımızın sözleri boşa değil miş,

Ben yinede yardımcı olmaya çalışacam iyilik yapmaktan vazgeçmeyecem çünkü gerçek dostları tanımak için iyilik de yapmak gerekiyormuş.

(Süleyman Özkoç)



Gün gelecek bu adada hiçbir barikat olmayacak; bir sokaktan ötekine yürüyeceksiniz, bir tarladan koşacaksınız ve karşınızda tel örgü olmayacak.

Birbirine karışacak çarşı, pazar, çocuk parkı, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu!

Lefkoşa’dan Lefkoşa’ya “iki ülke” olmayacak, onca bürokrasi, rol, gösteri, yalan çıkacak devreden…

Olmayacak nöbetçi kulübeleri, kum torbaları!

Asker olmayacak ve askerlik, silah olmayacak ve cephanelik…

Mühimmat olmayacak çocuk büyük ellerde patlayan!

* * *

Size çok romantik gelebilir tüm bunlar…

Belki “gerçek üstü” gelebilir.

Boş verin böylesi yorumları, ne istediğinizi söyleyiniz önce!

Evladınızı askere göndermek istemezken, asker istemediğinizi de söyleyemiyorsanız eğer kendinizi sorgulayınız biraz…

(Cenk Mutluyakalı)



Taleplerinde haklı olup, olmadıklarını bilmiyorum ama eylem şekillerini beğendim...

Muhalefetin ve sözüm onu kimlerden oluştuğu belli olmayan Sendikal Platformun yapamadıkları "Ses getiren" eylem yapıyorlar.

(Engin Arca)





Tek doz ve 2 dozda toplumsal aşılama oranımız % kaçtır sayın başbakan?. Halka devletin resmi duyuru araçlarından neden güncel ve net bilgi verilmiyor?. Dünyada vakada, aşıda, sıralamada gerçekte neredeyiz? Pandemide en başarılı ülkeler içinde en önlerdeyiz derken neden ısrarla vaka ve ölüm sayılarını referans alıyorsunuz?. Vakada, aşılanmada, neden dünyanın yaptığı gibi nüfusa göre oranları vurgulamıyorsunuz?. "Yakında"(!) "önemli miktarda"(!) aşı geliyor ne demektir?. Böyle muğlak, belirsiz ifadeler kullanmak güveni daha da sarsar. Sağlık Bakanımız neden kritik soruların cevaplarını çıkıp basınımıza açıklamıyor? Örneğin AB' den neden bize zaten kıt kanaat yollanan aşılar arasında ısrarla daha çok Astra Zeneca aşısı yollandığı açıklasın...

(Eser Şeker)

