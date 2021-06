BATTIK, HEM MADDİ, HEM MANEVİ OLARAK... PORTAKAL SIKMAYA DEVAM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlattı. Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker’in iddiaları sadece orada değil, burada da araştırılmalı. Dosya yeniden açılmalı, detaylar ortaya çıkarılmalı ve Türkiye ile ortak soruşturma yürütülmeli

“Bir şey varsa polis gereğini yapar” rahatlığı beni çileden çıkarıyor. Bir insan, gazeteci öldürüldü. Ötesi, bu adanın karanlık tarihi… Kara para aklanmış, cinayet işlenmiş, kurşunlar her tarafta sıkılmış. Normal mi? Çünkü, öncelik demokrasi falan değil

Vatandaşın kredi kartı borcu yüzde 50 civarı arttı. Bireysel borçlar da kredi kartı borçları da ödenemiyor, arttı, büyüdü. Nisan 2020’den 2021’e kredi kartı borcu 488 milyon TL’den 763 milyon 340 bin TL’ye yükseldi. Tarihin en yüksek kredi kartı borcu, battık yahu

Hükümetin kendi içerisindeki koordinasyonsuzluğu, bu ülkede her işi düğümlüyor. Basit bir örnek. Araç KDV’leri yüzde 5’e indirilmişti ve bu süre 31 Mayıs’ta doldu. Bugün 2 Haziran, halen KDV ne, galeriler ne işlem yapacak, Gümrükçü ne uygulayacak belli değil.

KDV yüzde 10 ve 15’e çıkarılmak istendi ama bakanlar kurulu karar veremedi. “1 ay olsun KDV yüzde 20 olmasın” deniyor. E koskoca Mayıs ayında ne yaptınız? Mayıs ayı 31 gün ve biter yani. Bu sürede karar almamak, beraberinde kaos. Ne yaparsınız ama?

(Hüseyin Ekmekçi)



HEYKELİ DESTEKLİYORUM (2)

Bir ay kadar önce Heykel’i destekliyorum başlıklı yazımı yazmıştım. Şu ARUCAD’un Girne dağlarına dikmek istediği heykelin yapımını desteklediğimi beyan etmiştim. Daha sonra Sosyal medyada aleyhte bir propoganda başladı. Bu yayınlar o kadar çoktu ki şaşırmamak elde değildi. Bir sürü de iddia vardı. beni en çok rahatsız eden ise ÇED raporu olmaması ve Heykelin altında AVM kurulacağı şeklinde olanlardı.

Merak ettim . Gittim projeyi yerinde görmek istedim. Bu isteğimi yetkililer olumlu karşıladılar . Sorduğum her soruya da samimiyetle cevap verdiler. Heykelin şu bazılarının yakışıksızca başka nitelikler verdiği diz kısmında bir kafeterya ile bir souvenir shop dışında alış veriş olanağı sağlayacak yer olmadığını öğrenmek beni rahatlattı.

Doğrusu edindiğim bilgiler ışığında bu heykelin bu kadar eleştiri almasını doğru bulmuyorum. Çünkü , etrafımızda kaçak yapılanmanın sürüp gittiği bu dönemde, bu insanlar tamamen kendileri tarafından finanse edilecek bu projeye gerekli izinleri almadan başlamayı akıllarından dahi geçirmiyorlar.

İnsanlar yaşadıkları çağa ait eserleri dünya kültürüne bırakırlar. Örneğin Krallıklar döneminden kalan Salamis ve Soli kent kalıntıları, Şövalyelerin bıraktığı St Hilarion kalesi, Lüzinyanların Bellapais manastırı, Venediklilerin Surları, Osmanlının Cami ve Hamamları. İngilizin Mahkeme binaları vs gibi.

Ben bu heykelin yüzlerce yıl sonra günümüzün eseri olacağına inanıyorum. Sırf bu inancım bile Asil Köylü Heykelini destekleme nedenimdir.

Şimdi isteyen beni arkadaşlıktan çıkarabilir

(Bülent Dizdarlı)



Ne acıdır ki, her sabah gözümüzü biraz daha fakirleşerek açıyoruz.

Bu çöküşün nerde nasıl duracağını da bilmeden, öylece oturup izliyoruz maalesef.

Bu gidişat, gidişat değil. Hepimizi çok zor günler bekler....

(Aral Moral)



Ülkemizde durdurulamayan ve sürekli artan 3 şey:

● Dövizin sürekli artışı

● Meyhanelerdeki kalabalık

● Yetkisiz yetkililerin boş demeçleri.

Liste uzamaya müsait.

(Cenk Özdağ)



Küçük toplumlarda herkes kimin ne olduğunu bildiği için; adalet gecikse de ya da bir şekilde engellense de halkın adaleti şaşmaz...

(Göktürk Ötüken)



Ahali ve ahaliyi temsil eden örgütler sıraya girmiş gibi;

Arka arkaya "EYLEM" yapıyor.

Her biri birşey ister.

***

Ama...

Sorsanız,

KKTC'yi sonsuza dek yaşatacaklar(mış)

Farkında değiller galiba,

Memleket altımızdan gitti gidiyor...

(Ülker Fahri)