

Barnabas olayında kazıya 16 personel katıldıydı. Bunların bir kısmı Sivil Savunma'dan, bir kısmı ise askeriyedendi. Yani nereyi kazdıklarını ne kazdıklarını ve en önemlisi ne bulduklarını birilerine söylediler mi bu insanlar? Veya daha doğrusu bu askerler (çoğu artık asker bile değil). Biri çıkıp sordu mu kazıdan ne çıktığıyla ilgili? Baştakiler bir şey söylemiyor olabilir ya kazıyı yapan emir kulları?

(Mete Hatay)





Rum tarafında aşırı milliyetçiler ciddi oy artışı sağladı, bizde da bir marazdır gider. Helak olduk ağlamaktan, hallerine üzülmekten.

Halbuki bizde sosyalistler iktidar, komünistler muhalefet, sosyal demokratlar da 3. parti.

Faşo neyin hiç olmadı zaten mecliste.

(Cenk Özdağ)



“Kısacası, seçimlerde federal çözüm destekçileri daha da zayıfladı.

Türk tarafının da federal çözüm karşıtı tutumu dikkate alındığında, 2023’e kadar, yani Kıbrıs Rum toplumunda cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, Kıbrıs Sorununda ilerleme olması mümkün görünmüyor!...”

(Sefa Karahasan)





Büyük rakamlar yazınca sanki konu daha anlaşılır gibi 50 bin vatandaşlık verecekler denince açıklamalar ardından, içişleri bakanı pişkin pişkin yok yahu, o kadar değil dedi, kendi hükümetlerinde topu topu 2500 vermişler, 350 400 daha vereceklermiş, 3000'e yuvarlayacaklar... bu rakam az duyuluyor? son seçimde Akıncı Tatar arasında fark 4422 idi, yani bir kaç bin yeni vatandaşlık seçimlerin kaderini değiştirir, 2500 çok büyük rakamdır, ve bu şimdilik olan...

(Murat Kanatlı)





Herkes şantiyede çıkan toplu vakalar nedeniyle haklı olarak endişeleniyor... Hani bu insanlar hiç mi şantiyeden çıkmadı ya da şantiyeye başka hiç mi kimse girmedi diye...

Endişede haklılık payı yüksek...

Ama ondan daha fazla endişeleneceğimiz şeyler de var....

Toplumdaki, hele ki hastalığı daha ağır geçirme potansiyelinde olanlardaki rehavet...

16'ya (1 yoğun bakım-15 servis) inen hastanedeki hasta sayımızın son 1 haftadır kademeli bir artışla 31'e (2 yoğun bakım-29 servis) yükseldiğinin farkında mısınız?

( Bugün hariç) Günlük vaka sayılarında ve aktif toplam vaka sayısında düşük ve yatay seyir yaşanmasına rağmen hastanede tedavi olması gerekenlerin sayısının 1 haftadır gün be gün artıyor olması üstünde düşünmemizi gerektirmiyor mu?

Mevsimsel faktörlere ve risk grubundakilerin birçoğunun aşılanmış olmasına rağmen, yani bulaş olsa da daha hafif geçirilmesi beklenirken bu sayı niye artıyor?..

Benim aklıma iki seçenek geliyor.. Ya mutasyon etkisi ya da toplumsal rehavetin artmış oluşu... Ya da ikisi birden...

Mutasyon etkisi mi bilemem... Ya da başka tıbbi açıklaması var mı bilemem... İşin uzmanlarının bileceği ve açıklayacağı şeyler onlar...

Ama toplumsal rehavet hepimizin malumu...

En azından risk gruplarını korumaya özen göstermekte fayda var...

(Funda Gülseven)



Şimdi soruyorum, cebinde sahte kimlik, belinde tabanca ile bu ülkeye gelen tetikçiler, niye önce Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret ediyor?

Niye?

Bunu sorgulayacak bir seçilmiş vekil yok mu bu ülkede?

Eski yeni Cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların anlatması gerekmiyor mu bu toplumun her ferdine, niye böyle oluyor?

Bir de hiç mahcup olmadan “ayrı devlet” ya da “egemenlik” masalları anlatıyorlar.

Geçitkale “askeri üs” oluyormuş yakında, yine uzaktan duyuyoruz.

Güneyde “faşistler” oy artırmış da mıy mıy mıy!

Öyle ya kuzeyde dış müdahaleyle iktidara gelenler “barış, demokrasi, işbirliği” aşkından ölüyorlar!

Sokak ortasında kanı duruyor halen bir aydının, bunu görmüyorlar.

(Cenk Mutluyakalı)

