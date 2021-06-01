

Memleketin eşeği değil da eşekliği meşhur... Yetmez bu sıcakta eşek üstüne binip Lefkoşa turu attığınız bir da üstüne üstük hayvana eziyet edip ittire kaktıra Meclis'e sokmaya çalışırsınız... Zavallı hayvan galdı polisnan eylemcilerin arasında...

(Ahmet Vamık)



31 Mayıs DŪNYA TŪTŪNSŪZ GŪNŪ.

Başta akciğer ve kalp olmak ūzere sağlığınızı olumsuz etkileyen , sigara, pipo, puro, nargile ve benzeri alışkanlîklarınıza son vermek icin Dūnya Sağlık Örgūtūnūn, bu eylemi gerçekleştirmek adına yıllardır sizi davet ettiği gūn.

Bu vesile ile bende DAVETI yeniliyorum

Söndūrūn o elinizde dost görūnen dūşmanı

Gūn bu gūndūr

(Bülent Dizdarlı)





Bizi temsil eden sporcular gururumuzda, bedelli askerlik kazanma süresini 9 yıldan aşağılara çeksek gururlarımızın önünü açılsa, onlarda askerliğin mecburi olduğu ülkelerdeki profesyonel sporcular gibi gurur duysa

(Salih Işık)



3 kuruşluk işe 5 TL fiyat çeken ustalar bari sözünüzde durun da o 5 TL’nin hakkını verin iş yokmuş tam tersine iş çok da adam gibi sözünde duran usta yok...

Neysa bu yazdığım sözünde duran adam gibi ustalara değildir.

(Süleyman Özkoç)



Başbakan, "80 hasta yok" demiş. E var... Eğitim bakanı ulaşamamış ya sağlık bakanına, okullar açılamadı, belli ki Başbakan da ulaşamadı. Şu anda hastaneye hasta girişleri başladı.

80 adet hasta, tek bir şantiyede. hatta 100 civarı olma ihtimali var, taramalar sürüyor.

Sağlık bakanı açıklama yapmadan, başbakan neden atlıyor, yalanlıyor anlamadım?

Ulusal Güvenliği tehdit eden bir durum mu var? Alt tarafı, genç, çakı gibi 80 hasta, 1 haftaya iyi olurlar, evlerine giderler...

Şimdi bir doğrulama daha yapılır; kafalarda soru işareti kalmaz. Birileri Başbakan'ı fena yanıltmış olmalı...

Tekrar edeyim, dün (önceki akşam) akşam itibarı ile "yanılma payı" da dikkate alınarak, gerekli doğrulama testleri de yapıldı. Gece yarısı 2'de de Acil Durum Hastanesi'ne bildirildi, bu sabah da hasta girişleri başladı.

Hayır memlekette vaka yok, 80 kişi bir yerden çıksa ne olur? Başbakan bu işleri Sağlık bakanına bıraksın, kendi işine baksın. Memleket yangın yeri arkadaş...

Yazıktır...

(Hüseyin Ekmekçi)



İşte sorun tam da buradadır…

Tatar diyor ki:

“Bu devletin kurum ve kuruluşlarına polisine, askerine sahip çıkalım”

Toplum da diyor ki:

“Bu ülkede demokrasiye, insan haklarına, Kutlu Adalı’ya sahip çıkalım…”

(Hasan Kahvecioğlu)





“Ambargo” deniyor genelde...

“Engellediler.”

Öyle de!

Kırk senedir adanın kuzeyi “görünmez” bir yere dönüşmüşse eğer...

Bir başka yanıtı daha olmalı...

Onca sene, onca insan, onca ülke, niye kimse bize hak vermiyor diye...

Acaba diyorum...“Kusur” buralarda bir yerde mi?

Bir başkasının toprağında “devlet” kurmak ve bir ülkeyi “bölmek” gibi bir inadı da anlatmak gerekiyor sanırım, bugünün gençlerine...

Son 40 senede ne kadar yalan söylemişsek, ne kadar yağmalamışsak hayatı, hepsini unutturmak mümkün olmuyor galiba...

“Biz aslında Kıbrıs’a bozulan düzeni kurmaya gelmiştik, şimdi yeni bir düzen kurduk, uluslararası hukukla uzlaşmadan” diye de not düşmek...

(Cenk Mutluyakalı)

