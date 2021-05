İş şuraya varacak:

* Kutlu Adalı'yı aslında Rumlar öldürdü !

* Sivil Savunma bir nevi 'hayır işleri kurumu'dur !

* St. Barnabas'a 'maske dağıtmaya' gitmişlerdi !

* Kıbrıs'ın kuzeyinde aslında egemen ve ayrı bir devlet vardır !

demedi olmasın!

(Cenk Mutluyakalı)







Durum herzamankinden çok daha vahimdir. İnsanlar çocuklarının gelişimi için gerekli olan gıdaları alamaz hale geldi. Zamlarla maaş ödemek çare değildir. Bu ülkede enflasyonun ne olduğu bile belli değil. Her ayın başında gerçeklikle alakası olmayan saçma sapan fiyatlar acıklanıyor. Döviz düştüğünde fiyatlar düşmüyor yükseldiğinde ise hemen zam olarak fiyatlara yansıtılıyor hem de fütursuzca. Kıbrıs Türkü çok zor günlerden herzaman kenetlenerek çıktı. Ülkede yetersiz bir yönetim olduğu gerçek ama bunu fırsat bilip kendi halkını kazıklayanları da bu halk unutmayacaktır. Bu zor günlerde daha az kar etmelisiniz. Acil olarak deneyimli bizdeki ve Türkiye’de ki tecrübeli teknokratlar bir araya gelip yeni bir yol haritası belirlemelidir.

(Raif İlkman)







Lefkoşa'daki Maraş



Yıkılmış, harabe olmuş, bakımsız, terk edilmiş bir yer görmek isterim diyen Lefkoşa'lıların - Gönyeli'lerin fazla uzağa gitmesine gerek yok.

Rauf Denktaş'ın anıt mezarının da olduğu, aslında bölgede bir vaha olan, olması gereken, geniş bir alan üzerindeki Cumhuriyet Parkına kısa bir ziyaret yapmaları yeterlidir.

Günler uzadı, aksamüzeri yürüyüşü için değişik mekanlar deneyelim dedik, görmez olaydık. Oradaki bakımsızlığı pisliği ve harabeti kelimelerle anlatmam kolay kolay mümkün değil. Her türlü pislik, uzun senelerdir budanmamıs ağaçlar, temizlik maksatlı yapılmış olmalı, nadas tarla gibi sürülmüş toprak, sadece demir iskeletleri kalmış banklar ve ottan ve topraktan kaybolup gitmiş yürüyüş yolları. Fazlası var eksiği yok.

Esasen kendi içinde ciddi ironiler taşıyor bu parkın atıl vaziyeti.

Birincisi adında gizli, Cumhuriyet Parkı.

Kurduk.....

O kadar, gerisi yok.

Adı Cumhuriyet ya bize yeter, harap olmuş, mahvolmuş, hiç önemi yok.

Bir diğer içler acısı durum da, sanki bu harabetten biz de sorumluyuz diye oraya dikilen çirkin ama ihtişamlı, gösterişli TMT Anıtı. Ön cephesi mükemmel, ama biraz içerilere girince neler çıkıyor, ne pislikler ne yıkımlar.

Cumhuriyetin Kurucusu, hayatını bu konuya adamış Denktaş'ın hatırasına yapılan büyük saygısızlık ise inanılır gibi değil. Sözde bir güvenlik kulübesi, bomboş. Boş değil aslında, 10 -12 adet köpek mekan bellemiş orayı, en azından güvenliği biz sağlayalım der gibi sanki.

Bu park ve anıt mezar hangi kurumun, hangi belediyenin sorumluluğundadır bilmiyorum ama kısa zamanda bir karar verilmelidir. Ya biz bize benzeriz, buyuz, böyle kalması uygundur desinler. Ya da biraraya gelip bu pislik ve yıkımı toparlasınlar.

(Cenk Özdağ)



"Tüpe 5 TL indirim yaptık!" diye çıkılan yolda tüpe 7 TL zam yaptılar...

Benzine de zam, elektriğe de zam...

Öl vatandaş öl...

(Bahar Sancar)





KKTC’DE PKK mı?

Bu güne kadar hangi Kıbrıslı Türk KKTC’de bir PKK etkinliğine şahit oldu?

1996’da PKK silah gömecek olsa, her gece iki silahlı nöbetçinin hemen yanındaki St. Barnabas’ın mezarını mı seçer?

Lefke’de PKK adını duyan harhangi biri var mı?

Lefke’ye geçip de tedavi edildiği iddia edilen PKK’lılar kiminle savaşırken yaralanmışlardı.

Var sayalım, ki KKTC’deki PKK’dan bir tek benim haberim yok. O zaman iddia edildiği gibi PKK gelip KKTC’de silah gömüyor, yaralılarını tedavi ediyorsa, Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri ve Polis bu ülkede ne iş yapıyor?

(Hüseyin Arca)



Köylü insanımıza yazık oluyor, geçimini çiftçilikten veya bahçecilikten kazanan emekçi arkadaşlarımızın emeğine yazık oluyor. Kim koruyacak bu insanları? Ne demek haziran gelmeden karpuz 0.50 kuruş? Yazıktır günahtır bu insanların emeğine..

(Hüseyin Zeden)