SON DURUM

Bir devletin sağlık politikası, öncelikle kendi vatandaşlarını korumaya yönelik olmalıdır. Bir milyon doz aşı tedarik ederek toplumu hızla aşılamakla, insanımızı covid-19dan maksimum düzeyde koruma sağlanabilir.

Bu yapılırsa dışarıdan gelenlerin aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, çift pcr ile ülke dışa açılabilir.

Şubat 2021 de aşı olanların dahi muhtemelen kasım aralık aylarında tekrar aşılanması gerekebilir. Bu realite de göz ardı edilmeden planlama hemen yapılmalıdır

(Bülent Dizdarlı)





25 yıldır tüm gerçekleri bilmelerine rağmen kıllarını kıpırdatmayanlar, her türlü suç çetesininin kendi toprağımızda işlediği suçlara yardım ve yaltaklık edenler, suç örgütü elebaşısı talimatıyla harekete geçti! Kimlerden, nelerden emir aldığınızı zaten biliyoruz ama sakın ola 25 yıldır üzerinde uyuduğunuz, şahitleriyle, ıspatlarıyla mahkeme kayıtlarına geçen Kutlu Adalı cinayeti dosyalarını yeniden soruşturmaya açıyormuş gibi yaptığınız için kendinize siyasi bir rant elde etmeye çalışmayın! Çirkefsiniz! Hep öyleydiniz.... Tek dileğimiz geç de olsa adaletin yerini bulması! Gerçi sizin adaletinize de güvenmiyoruz!!! Vatanımızın kuzeyini uluslararası hukuk dışında tutmaktaki ısrarınızın nedeni, bu cenneti uyuşturucu ve silah tüccarlarının karargahı haline getirmek olduğu, yine kendi çete üyelerinizden biri tarafından ifşa edildi! Yolunuza çıkan; Kutlu Adalı gibi, bu ülkeye tapan, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışan tüm insanları vatan haini ilan edip bir bir ortadan kaldırdınız, toplumu böldünüz! Şimdi görüşme masasında ne deyeceğinizi de düşünmeye başlayın bir an önce! Ama sahi yaw... görüşmeye de gitmeyecektiniz değil? Umarım anlamayanlar da anlamıştır artık nedenini!

(Alev Şensoy)



AKP kıvranıyor...

Binali'nin oğlu gemici.

Tayyib'in oğlu gemici.

Sülo'ya soruyor gazeteciler.

5 ton kokain Türkiye'ye gelecekti.

Cevap kem küm...

Gazeteciler öldürülüyor.

Hayat kadınları öldürülüyor.

Polis müdürleri intihar ediyor.

Cevap kem küm...

Tayyip Mafya ile boy boy fotoğraf çekiliyor.

Düğünde karşılaşmışlar, ne var bunda diyor Sülo.

Siyaseten Gidiş biletleriniz tek yönlü.

Kimse size inanmıyor...

Ve sizden korkmuyor artık....

(İlke Davulcu)



Peker'in açıklamalarından sonra Korkut Eken ismi yeniden gündeme oturdu. Benim merak ettiğim Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde geçen haftalarda "Efsane" olarak ortaya çıkan karakter, özel harekatçı, MİTçi "Efsane Yarbay" olarak bilinen Korkut Eken'den mi esinlendi? Tip, lakap ve meslek olarak benzerlikler çok. Devlet televizyonunda yayınlanan bu dizi çaktırmadan bir kutsama ve güzelleme mi yapıyor Eken'e yoksa sadece tesadüf mü?

(Mete Hatay)



Küçük bir ada düşünün ortasından ikiye bölünmüş. Vaka sayısı, ölüm oranı yüksek yarısında okullar açık. Vaka sayısı düşük yarısında okulla kapalı. Okulların kapalı olduğu yarısında kerhane ve casinoların açılması için öyle bir çalışma var ki sanırsın marsa uzay aracı yollayacaklar...

(Merter Refikoğlu)





Adam çıkıyor açık açık, 'Ben kardeşimi Kutlu Adalı'yı öldürsün diye Kıbrıs'a gönderdim' diyor, olayın baş kahramanı Atilla Peker gözaltına alınıyor fakat Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha dün akşam Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturulacak demesine rağmen, Peker'in bu konuda ifadesi alınmadan serbest bırakılıyor... Kimlerden ne medet umarık... İlkay Adalı umutsuz olmakta sonuna kadar haklı...

(Ahmet Vamık)

