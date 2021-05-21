Aranıyor....! Bir ülkede, seçimle, iş başına getirilenler, hükümet oluşturanlar ne yaparlar?

Ülkeyi ve halkı yönetirler, halk ve vatan yararına amellerde bulunurlar...

Bunu bilmeyen yok daa.....

Şu anda , KKTCde , halkı ve ülkeyi, başarı ile yöneten, sorunlara çareler üreten bir hükümet var mıdır ? Yoksaa;

çıkar, güç ve koltuk kavgaları ile zaman öldürenler midir iktidarda ?

İş yaptık dedikleri, eşe dosta tayin terfi vermek, akar yakıta, elektriğe, dolaylı dolaysız vergilere vs...zam yapmak mıdır ? Sağlık, eğitim, yaşam sıkıntıları, pahalılık, vurgunculuk, soygunculuk , kadın-uyuşturucu ticareti, kaçakcılık, çevre kirliliği ....hiç mi kendierini ilgilendir miyor ?

Her yerde , bir başıboşluk, sorumsuzluk.....

Hükümet, yönetim, otorite aranır oldu ?

Seçim dönemlerinde , oy avcılığına çıkanlar, halka binbir vatta bulunanlar, seçilip de göreve gelenler, halk ve ülke yararına çalışacaklarına dair yemin edenler nerede ?

ARANIYORLAR... Neredeler,, ne yapıyorlar ? "Kendi gelecekleri, çıkarları, güvenlikleri , kazançları için uğraşıyorlar" diyenler haksız mı ? Öyleyse, ne yapmalı ?

İlk seçimlerde, sandıklara koşup oylarını kullanırken,

seçmenler, kendilerini; refaha, güvenli yarınlara, ulaştıracak,

sağlık, eğitim, turizm, tarım, sanayi, ticaret, pahalılık, çevre vs. sorunlarını halledebilecek , temiz, kirli işlere bulaşmamış,

güvenilir elemanlar seçmeli...

HAYDİ GÖREYİM sizleri bakalım , ülkeyi ve halkımızı , adam gibi yönetebilecek kişi ve siyasi partileri seçecek misiniz....

(Özcan Özcanhan)







Özer Kanlı denen "adam" yine sahnede..

UBP'nin ve Ülkenin Kangreni Özer KANLI

Yine Ortalığı darmadağın etti..

Bu Kangren lafını ben demiyorum UBP'liler söylüyorlar..

Almış kafaya #Fuat Oktay'ın adamları olan

#Ali Genç ve #Murat Ergenç'i..

Onlarla ahbap görüntüsü ile atanmış Başbakan Ersan Saner ile Maliye Bakanlığı yapmaya bana göre hiçbir bilgi ve yetisi olmayan Dursun Oğuz'a da o görüntü ile vermiş ayarı..

Gelir ve Vergi Dairesinden boşalan Müdürlük Mevkisine aylardır hiç bir iş yapmayan,

"işe gitmeyen" gittiğinde de saat 8.30 da işe gidip saat 13.00 civarı kaçan bir kadın memuru

(#Saadet Hüdaverdi) iddiaya göre potansiyel #Dünür diye ondan önce #liyakat'a göre mevkiye gelebilecek en az 3 kişi varken o koltuğa oturttu..

#Ersan Saner'in "ben bilmem bana sormayın

Dursun Oğuza sorun" alakasızlığına,birde

Dursun Oğuz'un Fuat Oktay'ın adamlarının Özer Kanlı ile ahbab görüntüsünden çekinmesi eklenince..

Gelir ve Vergi Dairesi artı UBP dün itibarı ile

yine #darmadağın oldu .

Kesin olan şu..

Bu esmer arkadaşı hiç kimse durduramıyor..

#BRT'yi zaten bubasının malı gibi kullanıp istediği milletvekili,Bakanı oraya çıkarıp çıkartmama kararlarını rahatça alıyor..

Yetmiyor..

#İstihdamlarına ne Başbakan ne de Bakanlar karışabiliyor..

Bu haddi ve gücü nereden buluyor sorusunun cevabı çok açık ve net aslında..

Tüm Cumhurbaşkanı ,Başbakan,Bakan ve UBP'nin içindekilerin açıklarını,vukaat ve #şaibelerini bilmek sanırım buna o imkanı kolayca sağlıyor..

Kısacası Gelir ve Vergi Dairesinde tipik bir ahbap çavuş ilişkisi ile yeni bir atama yapıldı yapılıyor..

İşe dahi gitmeyen bir kadın memur #Paranın merkezine UBP ve bu Ülkenin kangreni olan

Özer Kanlı'nın torpili ile..

Potansiyel Dünür'e liyakat yerle bir edilerek büyük bir kıyak yapılıyor..

Araştırdım diye biliyorum Gelir ve Vergi Dairesi çalışanları bu Kadının işe bile gitmeyen bu kişinin bu şekilde müdür yapılmasından en az UBP'liler kadar gergin ve sinirli..

Son olarak söyleye bileceğim ise..

#Av.Savaş Atakanın Sarayda başlatıp yarım kalan işi tamamlamak isteyen kişi sayısı hızla artıyor.



(Serdinç Maypa)





Türk esnafının ve çarşısının, “barikatların açılması” halinde bir miktar rahatlayacağını herkes söylüyor…

Ancak; Rum tarafı bir ay önce “haydi açalım” dediğinde, bizimkiler yanıt bile vermedi…

Yarın (cuma) İki Toplumlu Sağlık Komitesi bu konuyu nihayet ele alacak.

Bizimkiler “ayak sürümüzse” ya da tepedeki siyasetçinin “hoyrat milliyetçiliği” Ankara’dan esen rüzgarla şaha kalkmazsa, esnafımız gerçekten derin bir nefes alacak…

Gerçekten nerede Ticaret Odası? Hani bu örgüt “ekonomide karşılıklı bağımlılık”tan yana idi?

Kendi üyelerinizi bile ezdirdiniz baylar… Süründürdünüz…

Bağnazlığınız, fanatikliğiniz herşeyi yıkıp geçti…

(Hasan Kahvecioğlu)



Bu ülkede faaliyet gösteren tarikatlar hangileridir? Bu tarikatların dergahları nerededir? Muhalefet ne işe yarar? Denetim günü Mecliste İçişleri bakanına sorsun. Halk da öğrensin hangi dergahlar için ziyaret vizesi verilecek. Tabi bu dini gurupların kontrolü KKTC hükümetinde mi? O da ayrı bir tartışma konusu...

(Göktürk Ötüken)

