Bugün 10 esnafa gittim sabah 09:00’dan öğlen 13:30’a kadar 10 esnaftan 6 tanesi siftah yapmadı, 3 tanesi veresiye yazdırdı 1 tanesi 17 TL’lik satış yaptı.

Ama vergiler, elektrik, su, banka taksitleri, yatırımlar peşin.

Gel de çık bu işin içinden.

(Bilal Dericioğlu)





AB'den gelen toplam ASTRAZENECA/OXFORD ve BIONTECH aşı doz miktarı 30 bin 50

Türkiye'den ise toplam 140 bin doz Sinovac

TOPLAM GELEN AŞI MİKTARI: 170,050 doz

YAPILAN TOPLAM AŞI MİKTARI: 124,752 doz

yani kalan aşı miktarı 45,298 doz

Bu aşının da 21978’i 2. dozlar için ayrılsa..

Yapılmayı bekleyen 23320 doz var yani 11660 kişi

(Ali Övgün)







Bir parti, bir ülkenin yüzünü, gözünü dağıtıyor.

“Dağ başını duman almış” dışında ne vizyon var ortada, ne öngörü…

“Reis” gelecek yine ve “ya ya ya şa şa şa” şenlenecek ortalık!

Üzeri örtülecek iradesizliğin!

(Cenk Mutluyakalı)





Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi’nde çok ilginç şeyler olmaya başladı bir süredir. Şehir Planlama Dairesi’ndeki şehir plancıları saf dışı bırakılıp, imar planı çalışmaları tekrardan başladı. Plan çalışılır ama içinde şehir plancısı yok. Müteahhitler Birliği, Başkanı ile beraber kapı kapı bölgeyi gezip, koltuğunun altında planı değiştiriyor. Belediyelerimizin emlakçı ve müteahhit meclis üyeleri harıl harıl planı çalışıyorlarmış, ülkemin hem sağ hem sol yelpazesinden meclis üyeleri bunlar bu arada. Bölgede birkaç gün içinde şenlik başlayacak benden söylemesi. Siz beyin ameliyatı yapmaya doktor değil de enginar üreticisini sokarsanız, anlaşılmıştır ki sizin amacınız beyin ameliyatı yapmak değildir. Ortada da beyin yoktur demektir. Hodri meydan.

(Merter Refikoğlu)







Britanya'da toplumun temel taşı kabul edilen mahalle publarını hayata döndürmek için müdavimlere bu yaz alkol tüketimlerini artırmaları ve yetişkin başı 62 litre bira içmeleri çağrısı yapıldı.

Mali zorluklarla mücadele eden 40 bin bar ve puba destek çağrısı yapan posterde "Ortalama bir pubın Kovidin sektöre etkisiyle baş edebilmesi için bu yıl her müşterisinin ilave 382 sterlin harcamasına ihtiyacı var. Üstünüze düşeni yaptığınız için teşekkür ederiz" denildi. Her müdavimin üstüne düşenin de 62 litre bira ya da 122 kadeh şarap içmek olduğu belirtildi.

(Gürcan Topukçu)





Günaydın Recep..!!!

Recep Günaydın... Adını kutsal Recep ayından, gücünü de kutsal Kızılayın bağışlar, projeler, Fonlarından ve Kayınpederinden alan Kutsal insan...

Bir söz vardır, Annenin, Baban fakir olması senin suçun değil, amma Kayın pederler Kayın Validenin fakir olması tamamen senin Suçundur diye...

Günaydın Recep bu suçu işlemedi, kendi gibi kutsal birini seçmiş oraya Demir atmış

Bizim Recep, Adının ve gücünün Kutsal olduğu kadar Kayın Pederi de Kutsal...

O kadar kutsal ki Sağlam yeri seçmiş derğah tutmuş Beş yüz yıldır halkımızın yararı İçin yapılan bağışların üstüne çöreklenmiş, ne Bakanlar, Başbakanlar, ne de Cumhurbaşkanları kimseyi dinlemiyor..

KKTC’de dokanılamayan tek kutsal varlık...

Kimseye hesap vermiyor, yasaların tüzüklerin üzerinde istediği gibi hareket edebiliyor...

Bu ülkedeki görevi ne, dokunulmazlığı nedendir ve misyonunun ne olduğu daha yeni yeni ortaya çakmaya başlamıştır...

İşte Recep tam da bu noktada ortaya çıkıyor...

Recep’le kutsal adamın yolu, vizyonları ve misyonları, ortak hareket etmelerinin şart olduğu, ayni zamanda menfaatler icabı da olduğundan, ortaklıklarını tarihimizde en etkili olan metodla çözmüşler..

Bütün antlaşmaların üstünde, en etkili yöntem olan kız alıp, kız vermekle pekiştirmişler , yani aile olmakla...

Bu ülkede neler dönüyor, bu ülke insanı bir haber...

Bu güne kadar hakkımızı resmen uyutmuşlar zaten Halkımızın böyle işlere pek aklı da ermiyor uğraşmıyor da...

(Gürsel Uzun)

