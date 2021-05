Bir zamanlar Kıbrıs'ta,var olmak için;

Anneleri yok dediği halde, mermi yağarken,elleriyle kum torbası dolduran ,6 aylık şehit kardeşinin üzerine vücudunu siper etmiş küçük mücahitlere...

Ateş altında aşevlerine, yaralıların yanına koşturan , çadırlarda çamurlarda yokluğun ve acının her türlüsü yaşanırken, erkeğinin yanından yıllarca hiç ayrılmayan, Annelere, hemşirelere, Ninelere...

Köyünden senelerce çıkamamış, gençliklerini, geleceklerini karanlık gecelerde, nöbetlerde, mevziler de geçiren,kaybeden gençlerimize...

Kelle koltuk da, eşini evladını ardında bırakarak, bir yerden bir yere silah cephane,kaçıranlara...

Yokluk içinde, silah ve cephane yaparken paramparça olan amcalarımıza, Dedelerimize...

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp, canı pahasına dillirga dağlarında, Erenköy'de efsane yaratan aydın mücahitlerimize.

Bir zamalar Kıbrıs'da;

Liderlerinin! verdiği her görevi,Özgürlük ve Vatanı için yapmış, 100 yıl sömürge idaresi altında yaşamış, Anavatanından kopartılmış ama kopmamış;

Vatanseverliği ,Atatürkçülüğü ,Anavatana bağlılığı sorgulanamayacak Kıbrıs Türk Halkının mücadelesini ;

Bilmemek! Sormamak! Öğrenmemek! Saygı duymamak!

Olamazdı...

Oysa tek bir beklentimiz vardı!

Bu halkın Vatanı için verdiği mücadeleye,

Saygı...

Olmadı...

Çok yazık.

(Eralp Şerifoğlu)



Döviz kuru yükselişi maalesef devam ediyor. Bu artış dolaylı olarak elektrik-benzin-girdi maliyetleri yani kısaca son dönemlerde daralan piyasaya zam olarak yansımakta. Kısıtlı imkanlarımız da olsa hükumetin bu konuda adım atması kaçınılmaz. Günler, haftalar, aylar geçti bizi yönettiğini iddia edenlerden çıt yok. Herkes Allah'a emanet.

Bu ülkenin gençliği gelecek için karamsar. Bir de bunun üstüne yine partizanca atamalar devam etmekte. Bu yapılanlar belki seçimde birkaç oy fazla getirebilir. Ama gelecek kaybedildikten sonra ha o koltukta oturmuşsun, ha oturmamışsın ne fark eder ...

(Yenal Senin)



Uygulanamaz kararlar konusunda hız kesmeyen Ersan Saner ve Saz Arkadaşları, çekirdek aile Bayram kutlaması kararından sonra, Facebook'taki Bayram kutlamalarını da çekirdek arkadaş grubuyla sınırlandırma kararı aldı.

Buna göre her kullanıcı kendi seçeceği çekirdek arkadaşlardan maksimum 10 gönderiye like ve 5 gönderiye de yorum yapabilecek. Bu rakamları aşanlar Allaha havale edilecek, Covid 19 sosyal medya gruplarında yorumculara yem edilecek ve kendilerine beddua edilerek gün yüzü görmemeleri yüce tanrıdan niyaz edilecek.

Mark Zuckerberg'in ise karara, KKTC vatandaşlarının diğer Bakanlar Kurulu kararlarına güldüğü organıyla güldüğü de kulislerde öne çıkan haberlerden.

(Cenk Özdağ)





Cumhurbaşkanlığı ve Hükümetteki son durum; haylaz çocukların suç üstü yakalandıktan sonra söyledikleri gibi "vallahi de billahi de ben yapmadım!

(Mete Hatay)